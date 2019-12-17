ປະທານາທິບໍດີ ຊາຍ ອິງ-ເວນ (Tsai Ing-wen), ທີ່ເປັນໜາມສຽບແທງຢູ່ໃນຈີນ ໄດ້ເຫັນວ່າ ຄະແນນເຫັນດີນຳທ່ານນາງຕົກວູບລົງ 24 ເປີເຊັນໃນ 1 ປີກ່ອນໜ້ານີ້. ດຽວນີ້ຜູ້ນຳຄົນດັ່ງກ່າວ ທີ່ສືບຕໍ່ຕ້ານຢັນກັບປັກກິ່ງ ໄດ້ຮັບຄະແນນ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳຫລາຍກວ່າ 55 ເປີເຊັນ ໃນເວລານຶ່ງເດືອນ ກ່ອນໜ້າທ່ານນາງຈະລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເພື່ອໃຫ້ຖືກເລືອກເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປ.
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ ອາຍຸ 63 ປີ ທ່ານນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການບິນໄປຕາມກະແສລົມກັບຄືນມາອີກ ຊຶ່ງເປັນກະແສພັດມາຈາກການປະທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນຮົງກົງນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕ້ານຢັນກັບຈີນຍ້ອນເຫດຜົນຂອງທ່ານເອງຢູ່ນັ້ນ, ອີງຕາມຜູ້ຄົນທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງເວົ້າກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ການປະທ້ວງເຫລົ່ານັ້ນ ແລະທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນແກ່ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານນາງຊາຍ (Tsai) ທີ່ພະຍາຍາມຈະຫລຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງປັກກິ່ງຕໍ່ໄຕ້ຫວັນໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
"ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາງ ຊາຍ ອິງ-ເວນ (Tsai Ing-wen), ໃນການປະຕິເສດຕໍ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ການກີດກັນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄວ້, ແລະການປະຕິເສດບໍ່ຍອມມີການແລກປ່ຽນກັນກັບຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໃນທັນທີທັນໃດໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກການບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຫລາຍຄົນຊຶ່ງບາງຄົນໃນນັ້ນຄິດວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວເຫລົ່ານັ້ນ ອາດຈະເປັນສິ່ງເຮັດໃຫ້ປອດໄພກວ່າໃນໄລຍະສັ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ້າວຫ້ວງ ເຄວ-ໂບ (Huang Kwei-bo), ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນສຶກສາວຽກງານສາກົນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຈງຈີ (Chengchi) ໃນນະຄອນຫລວງໄທເປ.
ທ່ານນາງ ຊາຍ (Tsai) ທຳອິດຖືກເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016 ຈະກ້າວຂຶ້ນໄປສະໝັກເພື່ອໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກໃນ ວັນທີ 11 ມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອແຂ່ງກັບທ່ານຫານ ຄູໂອ-ຢູ (Han Kuo-yu), ເຈົ້າຄອງນະຄອນໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງໄຕ້ຫວັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກພັກຈີນຄະນະຊາດ ຂອງໄຕ້ຫວັນທີ່ເປັນພັກທີ່ມີຄວາມເປັນມິດກັບຈີນຫລາຍກວ່າ.
ຈີນ ແລະໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ມີການປົກຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ນັບແຕ່ສົງຄາມກາງເມືອງໃນຊຸມປີ 1940 ເປັນຕົ້ນມາ, ເມື່ອພວກຈີນຄະນະຊາດໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ ພວກຄອມມີວນິສ ແລະໄດ້ກັບມາສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານຂອງຕົນຄືນອີກ ຢູ່ໃນນະຄອນໄທເປ. ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດຕໍ່ດິນແດນຂອງໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ແລະຢືນຢັດວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໃນທີ່ສຸດກໍຈະທ້ອນໂຮມກັນ ໂດຍການໃຊ້ກຳລັງ ຖ້າຫາກຈຳເປັນ.