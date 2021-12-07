ໄຕ້ຫວັນຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງອອນລາຍຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອ ປະຊາທິປະໄຕໃນອາທິດນີ້ ຫຼັງຈາກປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນຈີນ ແລະຣັດເຊຍບໍ່ ສາມາດມີຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນສິ່ງທີ່ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກອັນນຶ່ງ ເຖິງການສະໜັບສະໜູນຂອງອາເມຣິກາຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕໃນຂົງເຂດເອເຊຍ ຕາເວັນອອກ.
ທ່ານສຽວ ບີ-ຄິມ (Hsiao Bi-khim), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງໄຕ້ຫວັນປະຈຳສະຫະລັດ, ແລະລັດຖະມົນຕີດ້ານດິຈິຕອລ, ທ່ານອໍເດຣ ຕາງ (Audrey Tang), ຈະເປັນຕົວແທນຂອງໄຕ້ຫວັນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນວັນພະຫັດ ແລະວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້ ພ້ອມກັບຕົວແທນຈາກຫຼາຍກວ່າ 100 ປະເທດ ແລະສະຖາບັນຕ່າງໆ ຂອງໂລກ.
ທ່ານຫວັງ ຕິງ-ຢູ (Ting-yu), ສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດຂອງໄຕ້ຫວັນທ່ານນຶ່ງທີ່ມີບ່ອນນັ່ງໃນຄະນະກຳມະການຝ່າຍການຕ່າງປະເທດ & ປ້ອງກັນຊາດກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຊາທິປະໄຕຄັ້ງນີ້ ທຳນຽບຂາວໄດ້ສົ່ງສັນ ຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດປະຊາທິປະໄຕຄວນສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສິດທິມະນຸດ, ເສລີພາບ ແລະປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານຫວັງ ກ່າວວ່າ ການເຊື້ອເຊີນຂອງໄຕ້ຫວັນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດແມ່ນ "ສົ່ງສັນຍານຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ປັກກິ່ງຊາບ" ວ່າໄຕ້ຫວັນເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດແລະຄວນຖືເປັນປະເທດນຶ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານປະເທດນັ້ນໄດ້ຖືກຮັບການຮັບຮູ້ຈາກພຽງແຕ່ 15 ປະເທດ ແລະສັນຕະສຳນັກ ຫລືອົງການບໍລິຫານ ສາສະໜາກາໂຕລິກເທົ່ານັ້ນກໍຕາມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກຍົກເວັ້ນຈາກສາກົນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ໄຕ້ຫວັນມັກໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບສູງສຸດປະເທດນຶ່ງໃນດ້ານປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຕະຫລອດມາ ແລະເປັນອັນດັບທີ 1 ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະອັນດັບ 11 ຂອງໂລກຢູ່ໃນດັດຊະນີດ້ານປະຊາທິປະໄຕປີ 2020 ຂອງວາລະສານ Economist Intelligence Unit ຫລື ໜ່ວຍສືບລັບຂອງນັກເສດຖະສາດ.
ສະຫະລັດແລະໄຕ້ຫວັນບໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນທາງການທູດນຳກັນຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະຫະລັດກໍ່ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນ. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການພົວພັນໄຕ້ຫວັນປີ 1979, ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍໄຕ້ຫວັນປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພາຍນອກ.
ການສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການພົວພັນລະຫວ່າງໄຕ້ຫວັນແລະຈີນ. ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ, ຈີນໄດ້ບຸກລຸກທາງອາກາດເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ກຳນົດໃຫ້ເປັນເຂດປ້ອງປ້ອງກັນຕົວທາງອາກາດຂອງໄຕ້ຫວັນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຈີວ ໂຄ-ເຈງ (Chiu Kuo-cheng), ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນກ່າວໃນເວລານັ້ນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງແມ່ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 40 ປີຜ່ານມາ.
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