ພັກປົກຄອງໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຄາດໝາຍການສະເໜີອາທິດນີ້ ໃນຄວາມລະມັດລະວັງປັກ
ກິ່ງ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສາຍ ອິງ-ເຫວີນ ຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງອີກເທີມທີສອງ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມ
ພາດຫົວເລື້ອງລະດູໂຄສະນາຫາສຽງ ໂດຍຄວາມຄັດແຍ້ງຂອງເກາະ ທີ່ເພີ້ມຄວາມ
ສຳພັນເຄັ່ງຂືມສຳພັນກັບຈີນ.
ທ່ານນາງສາຍ ຈະບໍ່ສົນທະນາກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປັກກິ່ງ ຢ່າງໜ້ອຍລັດຖະບານ
ຄອມມິວນິສລົ້ມເລີກການຮຽກຮ້ອງ ທີ່ທ່ານນາງປະກາດໄຕ້ຫວັນວ່າ ເປັນພາກສ່ວນ
ຈີນດຽວ. ນັກວິຊາການດ້ານກົດໝາຍອາຍຸ 62 ປີ ໄດ້ຖືກເລືອກເທື່ອທຳອິດໃນປີ 2016
ຄາດວ່າຈະແລ່ນສະໝັກກັບພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຕ້ານຜູ້ສະໝັກຝ່າຍຄ້ານພັກ
ຫົວຊາດນິຍົມແຫ່ງຊາດ ຜູ້ທີ່ເຫັນພ້ອມພົວພັນກັບປັກກິ່ງຫຼາຍກວ່າ. ຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ຈະນຳໄປຈົນຮອດຊາວໄຕ້ຫວັນພາ
ກັນໄປໜ່ວຍປ່ອນບັດໃນເດືອນມັງກອນປີໜ້າ.
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາການປົກຄອງກວມເອົາໄຕ້ຫວັນ ນັບແຕ່ສົງຄາມກາງເມືອງຈີນຂອງຊຸມ
ປີ 1940 ເວລາຫົວຊາດນິຍົມໄດ້ເສຍໃຫ້ແກ່ຄອມມິວນິສ ແລະໄດ້ຕັ້ງລັດຖະບານຄືນ
ຢູ່ເກາະທີ່ໄກ້ນັ້ນ. ຈີນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໃນທີ່ສຸດຈະທ້ອນໂຮມກັນ. ໄຕ້ຫວັນ
ໄດ້ແນະນຳປະຊາທິປະໄຕໃນຊຸມປີ 1980 ແລະໃນເດືອນມັງກອນ ການຢັ່ງສຽງຂອງ
ລັດຖະບານພົບເຫັນວ່າປະມານ 80 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງໄຕ້ຫວັນ ຄັດຄ້ານຕໍ່ການ
ທ້ອນໂຮມກັບປັກກິ່ງ.
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