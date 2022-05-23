ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຄາດວ່າຈະເອົາບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ ປະເທດທີ່ຈະຈັດເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາການຄ້າອິນໂດ-ປາຊີຟິກທີ່ຄາດວ່າຈະມີມາແຕ່ດົນນານນັ້ນອອກມາເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ ແຕ່ວ່າໄຕ້ຫວັນຈະບໍ່ຢູ່ໃນນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ, ທ່ານເຈກ ຊູລີວານ ຢືນຢັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປຍີ່ປຸ່ນກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນວ່າ ໄຕ້ຫວັນບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດທີ່ໄດ້ ເຊັນຢູ່ໃນການເລີ້ມກອບເສດຖະກິດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ, ຊຶ່ງເປັນສັນຍາທີ່ມີຈຸດ ປະສົງອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫະລັດ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດຫລາຍຂຶ້ນກັບບັນດາເສດ ຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງເອເຊຍກ່ຽວກັບບັນຫາເຊັ່ນ: ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ, ການຄ້າດິຈິຕອລ, ພະລັງງານສະອາດ ແລະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ມີກຳນົດທີ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນການເລີ້ມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານຟູມີໂອະ ກິສຊີດະ (Fumio Kishida) ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ການລວມເອົາເກາະໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງຈີນທີ່ຈີນອ້າງວ່າເປັນຂອງຕົນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງຄຽດແຄ້ນ.
ທ່ານຊູລີວານ ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາກໍາລັງຫາທາງເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດ ຖະກິດຂອງພວກເຮົາກັບໄຕ້ຫວັນເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ ລວມທັງບັນຫາເທັກໂນໂລຈີ ລະດັບສູງ, ລວມທັງການສະຫນອງເຊມີຄອນດັກເຕີ (semiconductor)," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊູລີວານ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ແຕ່ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາ ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ໃນຂັ້ນທໍາອິດແມ່ນບົນພື້ນຖານການພົວພັນສອງຝ່າຍ."
ກອບດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສ້າງຍຸດທະສາດເສດຖະກິດຂອງທ່ານໄບເດັນສຳລັບ ຂົງເຂດນັ້ນ. ທ່ານແມັດທີວ ກູດແມນ (Matthew Goodman), ຮອງປະທານ ອາວຸໂສດ້ານເສດຖະກິດຂອງສູນຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສາສາກົນ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແນະນໍາວ່າ ບາງປະເທດຢູ່ໃນເຂດປາຊີຟິກທີ່ລົງນາມໃນສັນຍານັ້ນ ຈະຮູ້ສຶກຜິດຫວັງເພາະວ່າສັນຍາດັ່ງກ່າວບໍ່ຄາດວ່າ ຈະລວມເອົາຂໍ້ ກໍານົດສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສະຫະລັດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄູ່ພາຄີຫລາຍປະເທດຈະອ່ານເບິ່ງບັນຊີນັ້ນແລະເວົ້າວ່າ: ອັນນັ້ນເປັນບັນຊີກ່ຽວກັບເລື້ອງຕ່າງໆທີ່ດີ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກູດແມນ (Goodman), ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການດ້ານເສດ ຖະກິດສາກົນຂອງສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ. "ແຕ່, ທ່ານຮູ້ບໍ່, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນກອບນີ້ບໍ?"
ປັກກິ່ງ, ໃນການຄາດວ່າ ຈະມີການເລີ້ມຕົ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຕຳໜິການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມນັ້ນຂອງສະຫະລັດ.