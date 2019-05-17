ສະພາຂອງໄຕ້ຫວັນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານຂອງຄົນຮັກຮ່ວມເພດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຊຶ່ງເປັນແຫ່ງທຳອິດໃນຂົງເຂດເອເຊຍທີ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ພວກສະມາຊິກສະພາໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງລື່ນກັນຢ່າງພຽງພໍ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄູ່ຮັກຂອງຄົນຮັກຮ່ວມເພດ ສາມາດສ້າງ "ການຢູ່ກິນນຳກັນເປັນຄູ່ຢ່າງຖາວອນໄດ້" ແລະສາມາດຂໍ "ລົງທະບຽນສົມລົດ" ນຳອົງການລັດຖະບານໄດ້.
ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງປະຊາຄົມ ຂອງຄົນຮັກຮ່ວມເພດທັງຍິງແລະຊາຍ ຫລື LGBT ທີ່ໄດ້ທຳການລະດົມຫາສຽງສະໜັບສະໜຸນ ມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ມີສິດໃນການແຕ່ງງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກັບພວກຄູ່ຮັກທີ່ເປັນຄົນຕ່າງເພດກັນມີນັ້ນ.
ພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມບໍ່ສຳເລັດຜົນໃນຄວາມພະຍາຍາມປຸກລະດົມຄົນ ຢູ່ໃນ ພື້ນຖານຂອງຕົນໃນຊຸມເດືອນມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ຈະກຳຈັດກົດໝາຍໃດໆ ທີ່ອ້າງອີງເຖິງການແຕ່ງງານນັ້ນ ແຕ່ວ່າຮ່າງກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜຸນຢ່າງພຽງພໍ.
ພວກສະໜັບສະໜຸນສິດທິຂອງພວກເກ ຫລືຜູ້ຊາຍຮັກຮ່ວມເພດຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ໄປໂຮມຊຸມນຸມກັນ ຢູ່ໃກ້ກັບຕຶກສະພາຂອງໄຕ້ຫວັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຝົນຕົກໜັກກໍຕາມ ໂດຍເປັນການຄາດການໄວ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ແບ່ງແຍກເກາະດັ່ງກ່າວ ຢ່າງໜ້າຂົມຂື່ນນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
Taiwan's parliament voted Friday to legalize same-sex marriage, the first in Asia to do so.
The lawmakers passed the law with a comfortable margin, allowing same-sex couples to form "exclusive permanent unions" and apply for a "marriage registration" with government entities.
The vote was a major victory for Taiwan's LGBT community, which had been campaigning for years to have similar marriage rights as heterosexual couples.
Conservatives had unsuccessfully tried to mobilize their base in recent months to rid the law of any reference to marriage, but their bills did not receive enough votes.
Hundreds of gay rights supporters gathered near Taipei's parliament despite heavy rain in anticipation of the vote on an issue that has bitterly divided the island.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ