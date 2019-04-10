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ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄຕ້​ຫວັນ ເຫັນ ​ຈີນ ເປັນ​ແນວ​ໃດ ໄພຂົ່ມ​ຂູ່ ​ພາຍນອກ ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄຕ້​ຫວັນ ທ່ານ​ນາງ ສາຍ ອິ້ງ ເຫວິນ, ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ໄທ​ເປ, ໄຕ້​ຫວັນ, 5 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນັກ​ການ​ເມືອງ ໄຕ້​ຫວັນ ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ 6 ຄົນ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ ເປັນ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ລະ
ດັບສູງ ໃນການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໃນເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ
ໄດ້ເຫັນ ຈີນ ເຊິ່ງແມ່ນຄູ່ແຂ່ງທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ເປັນຫຼາຍຢ່າງນັບຈາກ ໄພ
ຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານ ຫາໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ.

ການ​ນຳ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຂອງ ຈີນ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ອຳ​ນາດ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ ເໜືອ​ເກາະ ໄຕ້​ຫວັນ ທີ່
ປົກຄອງຕົນເອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມກາງເມືອງ ຈີນ ໃນຊຸມປີ 1940 ແລະ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່
ຈະຍຶດເອົາເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ ຖ້າຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລວມຕົວກັນຢ່າງ
ສັນຕິບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຍົກເລີກການເຈລະຈາໃນປີ 2016 ຫຼັງ
ຈາກປະທານາທິບໍດີ ໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ ສາຍ ອິ້ງ ເຫວີນ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຮູ້ເກາະ
ດັ່ງກ່າວ ເປັນພາກສ່ວນຂອງ ຈີນ.

ທ່ານ​ນາງ ສາຍ ແລະ ຄູ່​ແຂ່ງ ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ
ສະໜູນໂດຍພັກປະຊາທິປະໄຕຫົວກ້າວໜ້ານັ້ນ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນສະຖານະໃນປັດຈຸ
ບັນຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ດັ່ງກັບຢ່າງໜ້ອຍເປັນປະເທດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ອີງຕາມ
ການກ່າວຂອງບັນດານັກວິຊາການ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງໃນການເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ
ການໜູນຫຼັງໂດຍຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນ ພັກ ຈີນ ຄະນະ​ຊາດ​ ນັ້ນ ໄດ້ກຽມ​ພ້ອມ​ສຳ​ລັບ
ການສົນທະນາກັບ ຈີນ ກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂຂອງ ຈີນ ທີ່ວ່າທັງສອງຝ່າຍເຈລະຈາກັນ
ໃນຖານະທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າແມ່ນສອງພາກສ່ວນຂອງ ຈີນ ດຽວ.

ຕໍ່​ໄປນີ້​ແມ່ນ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ອອກ​ມາ​ຂອງ​ນັກ​ການ​ເມືອງ ໄຕ້​ຫວັນ ຜູ້​ທີ່​ມີ​
ເຈຕະນາ ຢາກດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຫຼື ເປັນຜູ້ທີ່ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ແນະນຳວ່າ ເປັນ
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ແຂງແກ່ນ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ ໃນເດືອນມັງກອນ 2020.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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