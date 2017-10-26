ທູດຊີເຣຍ ສະແດງ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຢ່າງແຮງ ທີ່ກອງປະຊຸມ ສປຊ ໃນຂົງເຂດ

ການແຂ່ງຂັນຊິງດີຊິງເດັ່ນໃນພາກຕາເວັນອອກກາງໄດ້ເຟືອດເຂົ້າໄປໃສ່ກອງປະຊຸມ
ສິດທິມະນຸດ ໃນອີຣ່ານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເວລານັກ
ການທູດຊີເຣຍຄົນນຶ່ງສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງແຮງອອກມາເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມດັ່ງ
ກ່າວຍຸຕິລົງເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ກອງປະຊຸມຊຶ່ງເປັນການພົບພໍ້ປະຈຳປີຂອງຄະນະກຳມະການອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດທີ່ທົບທວນເບິ່ງສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນບາງປະເທດທີ່ມີປະຫວັດ
ບໍ່ຄ່ອຍດີ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຕາມທີ່ຄາດການໄວ້.
ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ທ່ານນາງ Asma Jahangir ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ
ອັດຕາການປະຫານຊີວິດຢູ່ອີຣ່ານ 435 ຄົນ ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ຮວມທັງພວກແມ່ຍິງ ແລະຊາວໜຸ່ມ. ນອກນັ້ນທ່ານນາງຍັງໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຂອງ
ລາຍ ງານຕ່າງໆທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບການຮາວີລົບກວນການຂົ່ມຂູ່ ແລະການ
ດຳເນີນຄະດີພວກຕໍ່ສູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານນາງ Jahangir ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ໄດ້ກ່າວ
ເຖິງສະພາບການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຂອງນັກຂ່າວ ພວກຂຽນຂ່າວອິນເຕີແນັດແລະ
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທາງສື່ສັງຄົມ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນໄດ້ຖືກ
ຄຸກຢູ່ອີຣ່ານ ມາຮອດເດືອນມິຖຸນາແລ້ວນີ້.
ນອກນັ້ນທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການຈຳແນກກີດກັນຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່
ຜ້າຄຸມ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເບິ່ງການ
ແຂ່ງຂັນກິລາຢູ່ຕາມສະໜາມກິລາຕ່າງໆຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກການໃນບາງອາຊີບ ແລະມີອັດຕາຫວ່າງງານສູງເຖິງສອງເທົ່າຂອງພວກຜູ້ຊາຍ. ເວລາເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ 41 ເປີເຊັນຕ່ຳກວ່າພວກຜູ້ຊາຍ.
ພ້ອມນີ້ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ
ພວກທີ່ນັບຖືສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍເຊັ່ນວ່າສາສະໜາບາຮາຍທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການ
ຈຳແນກກີດກັນຢ່າງບໍ່ລົດລະແລະແມ່ນກະທັງການຈັບກຸມຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ ຖືກທໍລະມານ ແລະການຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີ.
ທ່ານນາງ Jahangir ນັກຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ຖືກມອບໝາຍ
ສິດອຳນາດໃຫ້ ໂດຍສະພາສິດທິມະນຸດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງໄດ້ລາຍ
ງານບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ຊາບ.
ທ່ານນາງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບອັດຕາຜູ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງສູງ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີເມື່ອເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາແລະການເລືອກຕັ້ງທ້ອງ
ຖິ່ນ ແລະການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງປະທານາທິບໍດີ Hassan Rouhani ທີ່ຈະ
ແກ້ໄຂສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງໃນອີຣ່ານ. ນອກນັ້ນທ່ານນາງຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມ
ຍິນດີກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນເປັນຢ່າງດີ ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ມີກັບລັດຖະບານເພື່ອ
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງທ່ານນາງ ເຖິງແມ່ນການຂໍອະນຸຍາດ ໄປຢ້ຽມຢາມອີຣ່ານ
ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດກໍຕາມ.
ເວລາການຫາລືກັນເປີດຂຶ້ນ ບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ກໍເລີ້ມຂຶ້ນໃນທັນທີ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່າວວ່າ “ອີຣ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຫັນເຫຄວາມ
ສົນໃຈຂອງນາໆຊາດ ດ້ວຍການກໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະການບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ
ຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໆແລະນອກນັ້ນກໍສະໜັບສະໜູນການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ກຽດຊັງ.
ອີຣ່ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການກໍ່ທຸກໆບັນຫາ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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