ຫລາຍພັນຄົນທີ່ມີທັງຍິງແລະຊາຍພ້ອມກັບເດັກນ້ອຍ ໄດ້ພາກັນຫລົບໜີ
ອອກຈາກເຂດກູຕາ (Ghouta) ຕາເວັນອອກ ຂອງຊີເຣຍ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້.
ໂດຍທີ່ແບກເອົາເຄື່ອງຂອງໃສ່ຫລັງ, ຫິ້ວໃນມື, ຜູກໃສ່ລົດຖີບ ຫລືຂົນໃສ່
ລົດກະບະໄປ ພວກຄົນທີ່ເບື່ອສົງຄາມພວກນີ້ ພາກັນຫາທາງຫລົບໜີໄປ.
ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໄດ້ຢຶດເອົາເຂດກູຕາ (Ghouta) ຕາເວັນອອກຂອງ
ປະເທດນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ທະຫານຊີເຣຍແມ່ນ
ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເກືອບໝົດທຸກພື້ນທີ່ຂອງເຂດດັ່ງກ່າວ ພາຍຫລັງທີ່ມີການ
ຍິງປືນໃຫຍ່ຖະຫລົ່ມ ແລະການໂຈມຕີທາງອາກາດຊໍ້າກັນຫລາຍໆຄັ້ງ.
ທ່ານພີເຕີ ມາວເຣີ (Peter Maurer), ປະທານຂອງຄະນະກໍາມະການສະ
ພາກາແດງສາກົນ ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການເດີນທາງ
ຂອງທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມຊີເຣຍເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ "ເປັນການຢືນຢັນຕໍ່ຄວາມຄິດ
ເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເຫັນຊັດຂຶ້ນວ່າ ສົງຄາມທີ່ເກີດຢູ່ທົ່ວຂົງເຂດດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ກ້າວກາຍໄປເປັນເລື້ອງທໍາມະດາໃນລະດັບໃໝ່ທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ
ແລ້ວ. "ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ການທໍາລາຍລ້າງຜານມັກຈະເກືອບວ່າ
ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍເລື້ອຍໆໂພດ ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານພື້ນຖານໃນ
ດ້ານມະນຸດສະທໍາບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເລີຍ."
ຫົວໜ້າກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນອັງກິດເວົ້າ
ວ່າ ການຫລັ່ງໄຫລໜີ ຂອງຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍ ອອກຈາກເຂດທີ່ຖືກ
ປິດລ້ອມຢູ່ໃກ້ກັບນະ ຄອນຫລວງດາມາສກັສ (Damascus) ໃນວັນພະ
ຫັດວານນີ້ ເປັນການຫລັ່ງໄຫຼໜີ ຂອງຄົນໃນຈໍານວນທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ກໍາລັງທະຫານຂອງລັດຖະບານໄດ້ເລີ້ມ ທໍາການບຸກໂຈມຕີ ເພື່ອຢຶດ
ເອົາຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຄືນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.
ພາຍຫລັງທີ່ກອງທັບຊີເຣຍໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ຄົນອອກ ຫລັງຈາກກອງທັບ
ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຢຶດຄອງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນເດິກໆຂອງແລງ
ວານນີ້ ເຫັນວ່າມີພວກພົນລະເມືອງພາກັນຍ່າງ, ຂີ່ລົດໃຫຍ່ ແລະລັດຈັກ
ຫລົບໜີໄປຍັງເຂດທີ່ລັດຖະ ບານຊີເຣຍຄວບຄຸມ.
ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ເວົ້າວ່າ ມີຫລາຍຮ້ອຍຄອບຄົວ ກໍໄດ້
ພາກັນຫລົບໜີຈາກເມືອງອັບຟຣິນ (Afrin) ຄືກັນ, ເພື່ອອອກໄປຫາໝູ່ບ້ານ
ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ກໍາລັງທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ. ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນ
ຫລົບໜີ ຈາກການໂຈມຕີຂອງພວກທະຫານເທີກີ ຕໍ່ກໍາລັງຂອງຊາວເຄີສໃນ
ຊີເຣຍ.
ໃນຕອນຕົ້ນໆອາທິດນີ້ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະລົ້ມປ່ວຍຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້
ຖືກນໍາອອກໄປຈາກເຂດກູຕາ (Ghouta) ຕາເວັນອອກ ທີ່ຖືກແບ່ງອອກເປັນ
3 ເຂດປິດລ້ອມ ໂດຍການບຸກໂຈມຕີຂອງລັດຖະບານນັ້ນ.
ລົດບັນທຸກ 25 ຄັນ ໄດ້ຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທໍາເຂົ້າໄປໃນ
ເຂດຍຶດຄອງຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແລະໄດ້ມຸ້ງໜ້າ
ໄປຍັງເມືອງດູມາ (Douma), ອີງຕາມທີ່ຄະນະກໍາມະການສະພາກາແດງ
ສາກົນເວົ້າ.
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