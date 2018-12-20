ມີຄົນຫລາຍກວ່າ 750 ລ້ານຄົນ ຫລືປະມານ 15 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນໃນໂລກ
ຈະຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ປະເທດອື່ນ ຢ່າງຖາວອນເລີຍ ຖ້າຫາກມີໂອກາດ ແລະ ກໍມີຄົນໃນ
ອັດຕາ ທີ່ເປັນເປີເຊັນດຽວກັນນັ້ນ ບໍ່ຍອມຖອຍຍ້ອນການເວົ້າກັນຢູ່ໃນວົງການການ
ເມືອງຈຳນວນນຶ່ງກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນການຮັບຄົນເຂົ້າເມືອງລົງ.
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແມ່ນພົບເຫັນ ຢູ່ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຂອງບໍລິສັດຢັ່ງຫາງສຽງ
ກາລອັບ (Gallup) ທີ່ກວດເບິ່ງຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງຄົນໃນທົ່ວໂລກທີ່ຢາກຍົກຍ້າຍໄປ
ຢູ່ປະເທດອື່ນ. ບໍລິສັດກາລອັບ (Gallup) ພົບວ່າ ຄວາມມຸ້ງຫວັງ ຢາກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່
ປະເທດອື່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2015 ຫາ 2017. ອັນນີ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ມັນເພີ້ມຂຶ້ນນຶ່ງເປີເຊັນເມື່ອທຽບໃສ່ຊ່ວງປີ 2013 ຫາ 2016. ບໍລິສັດກາລອັບ
(Gallup) ທຳການສຳພາດກັບຜູ້ຄົນເກືອບຮອດ 5 ແສນຄົນຢູ່ໃນ 152 ປະເທດເພື່ອ
ທຳການສຳຫລວດດັ່ງກ່າວ.
ເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ຜູ້ຄົນຢາກດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບເດີມ, ອີງຕາມທ່ານ ຈອນ ຄລິຟຕັນ (Jon Clifton), ຄູ່ຮ່ວມບໍລິຫານທຸລະກິດລະດັບໂລກຂອງບໍລິສັດກາລອັບ. ທ່ານກ່າວວ່າ "ສິ່ງທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສອງອັນທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ພາໃຫ້ຄົນຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ຂ້ອນຂ້າງວ່າ ຈະເປັນວິກິດການຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັນ, ນຶ່ງໃນ 10 ປະເທດໃນໂລກທີ່ຄົນຢາກໜີອອກໄປທີ່ສຸດໄດ້ແກ່ ຊີເຣຍ; ຄົນຊີເຣຍເກືອບ ຮອດເຄິ່ງປະເທດຢາກອອກໜີຈາກປະເທດໄປຢ່າງບໍ່ກັບຄືນເລີຍ ຍ້ອນສົງຄາມ.
ທ່ານຄລິຟຕັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າອັດຕາເປີເຊັນທີ່ແທ້ຈິງ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແມ່ນສູງກວ່າ
ນັ້ນອີກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນການສຳຫຼວດ ຍ້ອນບໍລິສັດກາລອັບ ບໍ່ສາມາດທຳການ
ສຳພາດແບບເຊິ່ງໜ້າ ຢູ່ໃນບາງເຂດໄດ້ ຍ້ອນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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