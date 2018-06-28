ຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານແອນໂທນີ ເຄນເນດີ ຜູ້ປ່ຽນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນສານ
ສູງສຸດ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດລາອອກບຳນານໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍອຳນວຍໃຫ້
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດເປັນ
ເທື່ອທີສອງໃນສະໄໝຂອງທ່ານ ໂດຍຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ສານດັ່ງກ່າວ ອຽງໄປທາງຂວາ
ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນໄລຍະເວລາ 30 ປີ ທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງນັ້ນ ຜູ້ພິພາກສາເຄນເນດີ ທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນ
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ມັກຈະອອກຈາກຖັນແຖວ ຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ນິຍົມ ແນວທາງເດີມ
ຂອງທ່ານໄປລົງຄະແນນສຽງໃນຄະດີທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຈຳນວນນຶ່ງ ຮວມທັງຄະດີທີ່ພົວ
ພັນກັບການເຮັດແທ້ງລູກ ສິດທິຂອງພວກກະເທີຍ ແລະສິດ ທິການປ່ອນບັດລົງຄະ
ແນນສຽງ.ການລາອອກບໍານານຂອງທ່ານເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ
ຈະມາເຖິງນີ້.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຜູ້ພິພາກສາເຄນເນດີ ອາຍຸ 81 ປີ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກ
"ເປັນກຽດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຸດ ແລະສິດພິເສດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດຂອງ ພວກເຮົາ ໃນຂະແໜງການຍຸຕິທໍາຂອງລັດຖະບານກາງ ເປັນເວລາ 43 ປີ ຊຶ່ງ 30 ປີຂອງເວລາ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ໃນສານສູງສຸດ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຮ້ອງຜູ້ພິພາກສາເຄນເນດີວ່າ ເປັນບຸກຄົນ “ທີ່ມີວິໄສທັດອັນ
ກວ້າງໄກ" ແລະກ່າວອີກວ່າ ທ່ານຈະເລີ້ມຊອກຫາບຸກຄົນ ທີ່ຈະມາຮັບໜ້າທີ່ແທນ
ທ່ານ “ໃນທັນທີ.”
ຜູ້ມາຮັບຕຳແໜ່ງແທນດັ່ງກ່າວ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກນິຍົມແນວທາງເດີມ
ຫ້າທ່ານ ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເດັດຂາດຢູ່ໃນສານສູງສຸດ. ຖ້າປາດສະຈາກທ່ານເຄນ
ເນດີແລ້ວ ສານສູງສຸດຈະແບ່ງອອກເປັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຜູ້ພິພາກສາທີ່ມີແນວຄິດ
ເສລີສີ່ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍປະທານາທິບໍດີພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຜູ້ພິພາກສານິຍົມແນວທາງເດີມສີ່ທ່ານທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບບລິກັນ.
ການອອກບໍານານຂອງຜູ້ພິພາກສາເຄນເນດີ ຊຶ່ງເປັນເລື້ອງທີ່ມີການຄາດຄະເນກັນມາ
ແຕ່ປີກາຍນັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຮັບໜ້າທີ່ ສະໄໝປັດຈຸບັນ ຂອງສານສູງສຸດ.
ອຳນາດສານສູງສຸດທີ່ມີອິດທິພົນ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາເກົ້າຄົນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີ
ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ຮັບຮອງເອົາໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ແມ່ນ ເປັນສານອຸ
ທອນສູງສຸດແລະສານລັດຖະທໍາມະນູນນຳດ້ວຍຂ. ການຕັດສິນຂອງສານດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງມີຜົນຢ່າງກວ້າງໄກ ຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ.
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