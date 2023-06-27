ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາຢູ່ລັດ ອາລາບາມາ ໃນ ສະຫະລັດ ອາດມີບົດບາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024 ລຸນຫຼັງສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນວ່າແຜນທີ່ເຂດການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາທີ່ຖືກແຕ້ມຂຶ້ນໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ລະເມີດສິດທິໃນການສະແດງຂໍ້ຄິດເຫັນທີ່ຍຸຕິທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ຄອລລິນສ໌ ເພັດທາເວ, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນເມືອງ ແຊລມາ, ລັດອາລາມາບາມາ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງສຳລັບບົດບາດໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິພົນລະເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຜນທີ່ເຂດການເລືອກຕັ້ງເກົ່າແມ່ນບໍ່ຍຸຕິທຳຢ່າງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໝົດທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສຽງເຂົາເຈົ້າຖືກໄດ້ຍິນ, ແລະ ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຈົນກວ່າມີການຕັດສິນນີ້ໂດຍສານສູງສຸດ, ປະຊາຊົນອາລາບາມາຜິວດຳແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີສິ່ງນັ້ນ. ແຜນທີ່ເກົ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຄະແນນສຽງຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ແຕ່ຕອນນີ້ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຈະມອບອຳນາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຜິວດຳ ແລະ ຂະຫຍາຍການສະແດງຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນລັດ.”
ແຕ່ລະລັດໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນຖືກແຍກອອກເປັນເຂດການເລືອກຕັ້ງຕາມຂະໜາດທີ່ຂ້ອນຂ້າງເທົ່າທຽມກັນ. ເຂດທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນແມ່ນມີເມືອງທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ເຂດທີ່ມີປະຊາກອນກະແຈກກະຈາຍແມ່ນມີເມືອງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ອີງຕາມການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນໃນຜົນການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວໃນແຕ່ລະລັດ, ລັດຕ່າງໆແມ່ນຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາແຕ້ມເຂດຕ່າງໆຄືນໃໝ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແມ່ນໄດ້ອອກສຽງຢ່າງເປັນທຳ.
ບັນດາຜູ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ກ່ຽວກັບ ແຜນທີ່ຂອງລັດອາລາບາມາເວົ້າວ່າ ຂັ້ນຕອນການກຳນົດເຂດໃໝ່ແມ່ນບໍ່ຍຸດຕິທຳ. ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, ມີພຽງນຶ່ງໃນ 7 ບ່ອນນັ່ງຂອງລັດໃນສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ເປັນຄົນຜິວດຳ. ນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍກວ່າ 26 ເປີເຊັນຂອງບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງລັດອາລາບາມາຈະເປັນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ເດຈວນນາ ທອມສັນ, ປະທານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງສະຖາບັນສິດທິພົນລະເຮືອນເບີມິງແຮມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກືອບວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳທີ່ມີຜິວດຳ ຈະຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງກີດຂວາງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເຈຕະນາຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການນຳພາທາງການເມືອງຂອງລັດອາລາບາມາມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.”