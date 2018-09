ມີການຖຽງກັນ ໃນຂະນະ ທີ່ພິຈາລະນາ ຮັບເອົາ ທ່ານຄາແວນໍ ເປັນຜູ້ພິພາກສາ ສານສູງສຸດ ສຫລ

ຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ ການ​ປະ​ທ້ວງ ​ແລະ​ການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ​ຂອງສອງ​ພັກ​ການເມືອງ

ໄດ້ກາຍເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນມື້​ທຳ​ອິດ ຢູ່ໃນສະພາ​ສູງ

​ເພື່ອຮັບຮອງ​ເອົາຜູ້​ພິພາກສາ​ສານສູງ​ສຸດ ທີ່ມີຫົວນິຍົມແນວທາງເດີມ ​ຜູ້ຊຶ່ງ ປະທານາ

ທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ ສະ​ເໜີ​ຊື່ຂຶ້ນມາ​ ຄືທ່ານແບຣັທ ຄາແວນໍ ຜູ້​ພິພາກສາ

​ສານຂອງລັດຖະບານ​ກາງ. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ​ໄມ​ເກິລ ​ໂບເມັນມີ​ລາຍ​ງານ​

ມາ​ນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ພັກ​ເດໂມ​ແຄຣັດ ສຽງ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ ​ໄດ້ພາກັນຫາທາງ ເລື່ອນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານການ​ຮັບຮອງ​ເອົາດັ່ງກ່າວ, ​ແຕ່ ພັກຣິພັບ​ບລິ​ກັນ ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ເດັດດ່ຽວ ​ທີ່​ຈະ​

ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ໄປເລີຍ ຊຶ່ງວັນນະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຄວາມມີ​ອາລົມ​ຮ້ອນ ​ໄດ້​ຟົດ​ເດືອດ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ​ຕ່າງ​ກໍ

​ອອກຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນ ​ເວົ້າ​ຖ້ວມກັນ ​ທັງ​ພະຍາຍາມ​ຈະ​ເວົ້າໃຫ້ດັງກວ່າສຽງຮ້ອງໂຮ

ຂອງພວກ​ປະ​ທ້ວງນັ້ນ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານ ອໍຣິນ ​ແຮັຈ ສັງກັດພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ​ໃນຄະນະກຳມະການ

​ຕຸລາການ ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ປະທານ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ເອົາ​ພວກ​ປາກເວົ້າຮ້ອງໂຮສຽງ​ດັງທັງຫຼາຍ​ນີ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກທີ່ນີ້​ກ່ອນ.”

ສ່ວນບາງ​ຄົນ ກໍແມ່ນ​ພາກັນ​ຍິ້ມຕ້ອນຮັບ ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະໄດ້ເຮັດໄດ້ທຳຕໍ່ໄປ.

ສ່ວນສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານແພາທຣິກ ເລຮີ ສັງກັດພັກ​ເດໂມ​ແຄຣັດ ​ໃນຄະນະກຳ

ມະການຕຸລາການ ກໍເວົ້າ​ວ່າ “ນີ້​ເປັນຄືກັນກັບເລື້ອງ Alice In Wonderland.”

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານ ຈອນ ຄໍຣ໌ນິນ ສັງກັດພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ​ໃນຄະນະກຳມະການ​

ຕຸລາການ ກໍກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳໃຫ້ການເພື່ອ​ຮັບຮອງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ສຳລັບ

ຜູ້ພິພາກສາສານ​ສູງສຸດ ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນມາ, ຊຶ່ງ​ຕາມ​ພື້ນຖານແລ້ວກໍແມ່ນ

ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ລະບຽບ ຂອງ​ພວກ​ອັນທະພານ.”

ທ່ານແຄຟວານໍ ເປັນ​ຜູ້​ທີສອງ​ຂອງ​ການສະ​ເໜີ​ຊື່​ໃຫ້​ເປັນຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ

ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ. ການຢືນຢັນການຮັບຮອງເອົາ​ເພິ່ນ ອາດຈະ​ສາ

ມາດຮັດແໜ້ນສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນການນິຍົມແນວທາງ​ເດີມ ​ໃນ​ສານ​ສູງ​ໃນ​ຮອບ

​ຫຼາຍໆທົດສະ​ວັດຜ່ານມາ.

ພັກ​ເດໂມ​ແຄຣັດ ​ໄດ້​ປະຕິຍານວ່າ ຈະ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ການສະ​ເໜີ​ຊື່ຂອງ​ເພິ່ນ, ​ແຕ່​ວ່າ

ໃນເມື່ອຂາດຄະ​ແນນ​ສຽງ ທີ່​ຈະ​ກີດ​ກັນ ທ່ານຄາແວນໍ, ພວກ​ເພິ່ນກໍພຽງແຕ່ຈະ​ພະ

ຍາຍາມເຮັດໃຫ້​ຊັກ​ຊ້າ​ ການ​ຮັບຮອງ​ນີ້ ທັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ທຳນຽບຂາວ ວ່າໄດ້​ກັກ​ຂໍ້​ມູນ

​ເອກ​ກະສາ​ນທີ່​ກ່ຽວຖານະວຽກງານການເປັນ​ທະນາຍຄວາມ ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ຂອງ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີຈອດຈ໌ W. ບຸ​ຊ ນັ້ນ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານຣິ​ເຈີຣ໌ດ ບລູເມນຕອລ ສັງກັດພັກ​ເດໂມ​ແຄຣັດ ​ໃນຄະນະ

ກຳມະການຕຸລາການ ກ່າວ​ວ່າ “​ລັດຖະບານ​ຊຸດ​ນີ້ ຢ້ານ​ຫຍັງ ​ຈຶ່ງບໍ່ເອົາອອກມາໃຫ້

ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນເບິ່ງ? ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ລະ ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ບັງ?”



ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານແພ​ທຣິກ ເລ​ຮີ ກ່າວ​ເພີ້​ມຕື່ມ​ວ່າ “ນີ້ແມ່ນ​ອັນ​ທີ່​ບໍ່​ຄົບ​ຖ້ວນ​

ທີ່​ສຸດ, ​ເປັນ​ການແບ່ງ​ແຍກພັກຝ່າຍ​ທີ່​ສຸດ, ​ແມ່ນ​ການກວດ​ຂັນ​ທີ່​ບໍ່​ໂປ່​ງ​ໄສ ສຳລັບ​

ຜູ້ໃດ​ກໍ​ຕາມທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີຊື່ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​

ໄດ້​ພົບເຫັນ​ມາ.”

ພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ໄດ້ຕອບ​ໂຕ້​ກັບຄືນ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານຊັກຄ໌ ກຣາຊລີ ປະທານຄະນະກຳມະການ​ຕຸລາການ

ກ່າວ​ວ່າ“ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ມີ​ຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວກັບ​ທ່ານຄາແວນໍ ຫຼາຍ​ກວ່າ

ຜູ້​ໃດ​ໆ ທີ່​ຖືກສະ​ເໜີ​ຊື່ການ​ຮັບຮອງນີ້​ ​ໃນ​ປະຫວັດ​ສາດ​ຂອງສະພາ​ສູງ.”

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານແທດ ຄຣູສ ສັງກັດພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ໃນຄະນະກຳມະການ​

ຕຸລາການ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ​ໄປກວ່າ​ ຫຼື ໜ້ອຍ​ໄປກວ່າ

ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຈາກ​ພວກສະມາ​ຊິກພັກ​ເດໂມ​ແຄຣັດທີ່​ຈະຮື້​ຟື້ນຄືນມາ ​ບໍ່ຕ່າງຫຽັງກັນກັບເລື້ອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ດອກ.”

ທ່ານຄາແວນໍນັ່ງ​ມິດງຽບ​ຢູ່ ​ເປັນ​ເວລາຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ຮອດ​ເວລາ​ຂອງ​

ທ່ານທີ່​ຈະ​ເວົ້າອອກມາ.

ທ່ານແບຣັທ ຄາແວນໍ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່ແຕ່ງ​ຕັ້ງໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​

ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ “ປະລັດຊະຍາຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າໃນລະບົບ​ຕຸລາການ ​ກໍແມ່ນ

ຊື່ສັດທ່ຽງ​ຕົງ. ຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ​ ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ອິດສະລະ ​ແລະ​ຕ້ອງເປັນຜູ້ຕີ

ຄວາມໝາຍຂອງ​ກົດໝາຍ, ບໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ແຕ່ງ​ກົດໝາຍ.”

ພັກ​ເດໂມ​ແຄຣັດ ພາກັນ​ຢ້ານ​ວ່າ ການ​ຮວມຕົວ​ກັນຂອງ​ພັກ​ທີ່​ນິຍົມ​ແນວທາງ​ເດີມທີ່​

ມີສຽງສ່ວນ​ຫຼາຍ ​ໃນ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ສະຫະລັດ ​ຈະ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່​ສິດ​ຂອງ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​

ແລະ​ພວກເພດໃນຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ວ່າ ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​

ທ່ານຄາແວນໍ ຈະສາມາດ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ທຣຳ ມີ​ພາຄີສ່ວນ​ຕົວ ​ຢູ່ໃນ​ສານສູງ​

ສຸດໃນ​ເວລາ​ທີ່ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ຖ້າທ່ານຕົກເປັນຈຳເລີຍໃນການສືບສວນຂອງ​ຄະນະ​

ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ​ນັ້ນ. ພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ຕ້ານຄືນວ່າ​ ​ທ່ານຄາແວນໍ ແມ່ນ​ວິ​ເສດ

​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ທາງຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ວ່າ ຄຸນ​ສົມບັດ​ຂອງທ່ານ

ໃນ​ລະບົບ​ຕຸລາການ ​ແມ່ນ​ມີ​ມາກ​ມາຍ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ໃດ​ໆ.

Chaos, protests and partisan discord marked the first day of Senate confirmation hearings for President Donald Trump's Supreme Court nominee, conservative federal appellate judge Brett Kavanaugh. As VOA's Michael Bowman reports, minority Democrats repeatedly sought to postpone the proceedings, but majority Republicans were determined to plow ahead.



Tempers flared as senators spoke over each other.....and tried to speak over the shouts of protesters.



SEN. ORRIN HATCH, REPUBLICAN, JUDICIARY COMMITTEE

"Mr. Chairman, I think we ought to have this loudmouth removed."



Some marveled grimly about the task before them.



SEN. PATRICK LEAHY, DEMOCRAT, JUDICIARY COMMITTEE

"It's Alice In Wonderland."



SEN. JOHN CORNYN, REPUBLICAN, JUDICIARY COMMITTEE

"This is the first confirmation hearing for a Supreme Court justice I've seen, basically, according to mob rule."



Kavanaugh is President Trump's second Supreme Court pick. His confirmation could cement a conservative majority on the high court for decades. Democrats have vowed to fight his nomination, but lacking the votes to block Kavanaugh, they are trying to slow his confirmation and have accused the White House of withholding reams of documents related to Kavanaugh's tenure as a lawyer in the former George W. Bush administration.



SEN. RICHARD BLUMENTHAL, DEMOCRAT, JUDICIARY COMMITTEE

"What is the administration afraid of showing the American people? What is it trying to hide?"



SEN. PATRICK LEAHY, DEMOCRAT, JUDICIARY COMMITTEE))

"This is the most incomplete, most partisan, least transparent vetting for any Supreme Court nominee I have ever seen."



Republicans fired back.



SEN. CHUCK GRASSLEY, CHAIRMAN, JUDICIARY COMMITTEE

"Senators have more documents for Judge Kavanaugh than any nominee in Senate history."



SEN. TED CRUZ, REPUBLICAN, JUDICIARY COMMITTEE

"I believe this fight is nothing more and nothing less than an attempt by our Democratic colleagues to re-litigate the 2016 presidential election."



Kavanaugh sat silently for hours until his turn to speak.



BRETT KAVANAUGH, US SUPREME COURT NOMINEE SOT

"My judicial philosophy is straightforward. A judge must be independent and must interpret the law, not make the law."



Democrats fear a solidified conservative majority on the Supreme Court would threaten the rights of women and sexual minorities. They also worry Kavanaugh's confirmation would give Trump a personal ally on the high court at a time when he is the subject of a special counsel investigation. Republicans counter that Kavanaugh possesses an excellent and objective legal mind and that his judicial qualifications are beyond question.