ສຸນິສາທີ່ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະປະະຊາຄົມມົ້ງ ແລະລາວນັ້ນ ຈະຖືກຕ້ອນຮັບຢ່າງສົມກຽດ ເວລາກັບມາເຖິງບ້ານ

ຫລາຍຄົນຄົງຍັງຕິດຕາມຂ່າວຄາວຂອງສຸນິສາ ລີ, ຍິງສາວມົ້ງ-ອາເມຣິກັນ ທີ່ພໍ່ ແລະແມ່ອົບພະຍົບຈາກລາວໄປຢູ່ລັດເມນີໂຊຕາຢູ່ເນາະ. ພາຍຫລັງນາງໄດ້ ຮັບຫລຽນຄໍາ, ຫລຽນເງິນ ແລະຫລຽນທອງແດງໃນການແຂ່ງຂັນກິລາກາຍະກໍາ ຫລື Gymnastics ແລ້ວ ເວລານາງກັບມາບ້ານນາງຈະ ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບ ຢ່າງສົມກຽດ.

ເວລາທີ່ນາງນໍາເອົາຫລຽນຄໍາ ແລະຫລຽນຕ່າງໆກັບມາບ້ານທາງການ ແລະປະ ຊາຄົມໃນລັດເມນິໂຊຕາກໍຈະພາກັນຈັດຂະບວນແຫ່ນາງນັບແຕ່ເວລານາງລົງເຮືອບິນມາຈົນຮອດໃຈກາງເມືອງ ຊຶ່ງອາດຈະແມ່ນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້, ດັ່ງທີ່ ທ່ານນາງ ແຢງ ທາວ, ແມ່ຂອງນາງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ: “Community is proud of her, state and everybody and so they will be hosting a parade for her. I just don't know when she come back.”

“ປະຊາຄົມແມ່ນພູມໃຈກັບນາງຫລາຍ, ທັງລັດ ແລະທຸກຄົນແມ່ນພູມໃຈ ສະນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈັດຂະບວນແຫ່ນາງກັບບ້ານ. ຂ້ອຍຍັງແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມື້ໃດລາວ ຈະກັບມາແທ້.”

ການຄວ້າເອົາຫລຽນ ຄໍາໃນການແຂ່ງຂັນດ່ຽວທຸກທ່າ, ຫລຽນເງິນໃນການແຂ່ງ ຂັນ ແບບເປັນທີມ ແລະຫລຽນທອງແດງໃນການແຂ່ງຂັນດ່ຽວທ່າຕີລັງກາ ແລະເຕັ້ນຢູ່ເທິງພື້ນໃນ ວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງນາງ ແລະສະ ຫະລັດດັ່ງກ້ອງໄປທົ່ວໂລກ. ເພື່ອເປັນກຽດອັນສູງສົ່ງ ໃຫ້ແກ່ນາງ ທາງເຈົ້າ ຄອງນະຄອນເຊັນພອລ, ແລະຜູ້ປົກຄອງລັດເມນິໂຊຕາໄດ້ກໍານົດເອົາວັນທີ ວັນສຸກ, ວັນທີ 30, 2021 ເປັນວັນສຸນິສາ ລີ ຫລັງຈາກນາງຄວ້າເອົາຫລຽນຄໍາ ໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ນຶ່ງມື້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ມາໃຫ້ຄົນອາເມຣິກັນ ທົ່ວປະເທດ.

ສຸນິສາເປັນລູກຜູ້ທີ 3 ມີອ້າຍຜູ້ນຶ່ງ ແລະເອື້ອຍ ຜູ້ນຶ່ງທີ່ເກີດນໍາແຕ່ແມ່ທີ່ຕ່າງ ມານດາກັບນາງ ແລະນ້ອງ 3 ຄົນ. ນາງເປັນຄົນທີ່ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ, ບໍ່ຄ່ອຍມັກ ເວົ້າມັກປາກຫລາຍ ແຕ່ມັກຫລິ້ນກິລາຫລາຍກວ່າໝູ່ ໂດຍຫລິ້ນແບບເປັນມືອາຊີບເລີຍ.