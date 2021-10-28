ກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຊູດານ ໄດ້ຈັບກຸມພວກປະທ້ວງທີ່ເມືອງຄາຣ໌ທູມ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ລວມມີນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕທີ່ນໍາພາການປະທ້ວງ 3 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານໂລກ ແລະສະຫະພາບອາຟຣິກາ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ພວກຜູ້ນຳຂອງການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້.
ພວກເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາໃສ່ພວກປະທ້ວງ ແລະໄດ້ຈັບກຸມພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຍົກເອົາສິ່ງກີດຂວາງຖະໜົນຫົນທາງໃນນະຄອນຫຼວງອອກ. ນັກເຄື່ອນໄຫວຈາກພັກ ອູມມາ (Umma) ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຊູດານ, ກໍແມ່ນນອນຢູ່ ໃນບັນດາຜູ້ຖືກກັກຂັງ.
ນັກເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດທີ່ວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບການຍຶດຄອງປະເທດໂດຍທະ ຫານນັ້ນ ໄດ້ຖືກລະບຸໂຕວ່າເປັນຜູ້ນຳສະມາຄົມນັກວິຊາການຊູດານ, ທ່ານອິສເມລ ອາລ-ທາດ (Ismail al-Taj), ຜູ້ນຳພັກອູມມາຊາດິກ ອາລ-ມາດີ (Umma Sadiq al-Mahdi) ແລະອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານຂ່າວສານຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄາລີດ ອາລ-ຊາເລັກ (Khalid al-Silaik).
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະຫະພາບອາຟຣິກາ ຫລື AU ໄດ້ໂຈະການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊູດານໃນກິດຈະກໍາຂອງອົງການດັ່ງກ່າວຈົນກວ່າວ່າ ຈະມີການໂອນອໍານາດຖືກກັບຄືນໄປສູ່ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງ AU.
ທະນາຄານໂລກກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ຕົນໄດ້ “ໂຈະ” ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ປະເທດນີ້ໄວ້ ແລະ "ຢຸດການດຳເນີນງານໃໝ່ໃດໆ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຕິດຕາມແລະປະເມີນສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດ."
ທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງໃນຊູດານຍັງຄົງປິດໄວ້ຢູ່ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຮຽກ ຮ້ອງຂອງການປະທ້ວງ, ເຊິ່ງພວກທ່ານຫມໍ ແລະພະນັກງານບໍລິສັດນ້ໍາມັນ ຂອງລັດບາງຄົນກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງເພື່ອສະຫນັບ ສະຫນູນລັດຖະບານທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມລົງນັ້ນ. ພະນັກງານທະນາຄານກາງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະທ້ວງເຊັ່ນກັນ.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ, ນາຍພົນອັບແດລ-ຟັດຕາ ເບີຮານ (Abdel-Fattah Burhan) ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານໄລຍະຂ້າມຜ່ານໂດຍກອງທັບວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຫລີກລ້ຽງສົງຄາມກາງເມືອງ.
ທ່ານເບີຮານ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຜ່ານທາງໂທລະພາບທີ່ເມືອງ ຄາຣ໌ທູມວ່າ "ທັງໝົດປະເທດຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາຍ້ອນການເປັນປໍລະປັກກັນທາງດ້ານການເມືອງ." "ປະສົບການໃນໄລຍະ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ພິສູດ ໃຫ້ເຫັນວ່າການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກໍາລັງທາງດ້ານການເມືອງໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານແມ່ນມີຄວາມບົກຜ່ອງ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັບດາລລາ ແຮມດັອກ (Abdalla Hamdok) ທີ່ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະພັນລະຍາຂອງທ່ານທີ່ຖືກກັກຂັງໃນວັນຈັນຜ່ານມານ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບຄືນໄປບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານຜ່ານມາ ແຕ່ວ່າ “ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່”.
ເບີແຮນກໍຍັງຍອມຮັບອີກວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ຈັບບັນດາລັດຖະມົນຕີ ແລະນັກການ ເມືອງຫລາຍຄົນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຫມົດທຸກຄົນ" ແລະກ່າວວ່າບາງຄົນຈະປະເຊີນກັບ ການດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າກະຕຸ້ນການກະບົດພາຍໃນກອງທັບ.
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