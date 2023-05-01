ຝ່າຍທີ່ທຳການຕໍ່ສູ້ກັນໃນຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງ ຊູດານ ໄດ້ຍອມປະຕິບັດຕາມການກົດດັນຈາກສາກົນ ແລະ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ທີ່ມີກຳນົດຈະໝົດອາຍຸໃນຕອນທ່ຽງຄືນຈະຖືກຕໍ່ເວລາອອກໄປອີກ 72 ຊົ່ວໂມງ.
ການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີຢູ່ແລ້ວແຕ່ຖືກເມີນເສີຍໂດຍທັງສອງຝ່າຍ. ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍສອງຝ່າຍທີ່ຕໍ່ສູ້ກັນ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເດີນທາງ ທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປີດຫົນທາງສຳລັບປະເທດເພື່ອຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ໄປ. ແຕ່ລະຝ່າຍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນສຳລັບການລະເມີດ.
ລັດຖະບານຂອງອັງກິດໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະໜອງຖ້ຽວບິນອົບພະຍົບ ສຳລັບຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດ ຊູດານ ທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມນັ້ນ.
ຖ້ຽວບິນເມື່ອຕອນເດິກຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ບິນອອກຈາກສະໜາມບິນ ວາດີ ເຊອິດນາ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເປັນຖ້ຽວສຸດທ້າຍອອກຈາກປະເທດ ອາຟຣິກາ ນັ້ນ ສຳລັບຄົນອັງກິດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນວັນອາທິດວານນີ້ຫ້ອງການຕ່າງປະເທດ, ເຄືອຈັກກະພົບ ແລະ ການພັດທະນາໄດ້ປະກາດວ່າ ຖ້ຽວບິນທີ່ອອກຈາກເດີ່ນບິນໃນເມືອງທ່າ ຊູດານ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຈະເປັນຖ້ຽວສຸດທ້າຍແທນ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງກອງທັບ ຊູດານ ແລະ ກຸ່ມທະຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງການໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 15 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນການຕໍ່ສູ້ທີ່ດຸເດືອດລະຫວ່າງກອງກຳລັງທະຫານທີ່ນຳໜ້າໂດຍນາຍພົນ ອັບແດລ ຟັດທາ ເບີຮານ ແລະ ກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມທະຫານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ນຳໜ້າໂດຍນາຍພົນ ໂມຮຳເມັດ ຮຳດານ ດາກາໂລ. ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນແມ່ນຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ. ການຕໍ່ສູ້ແມ່ນດຸເດືອດເປັນພິເສດໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ.
ການຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນພື້ນຖານຄື ອາຫານ ແລະ ນ້ຳ, ແມ່ນເກືອບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ພະນັກງານແພດຜູ້ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ມີອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມ. ການຂົນສົ່ງວັດຖຸການແພດ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນ ຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພະນັກງານແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສົ່ງມັນໄປໃຫ້ໂຮງໝໍຍ້ອນການຕໍ່ສູ້ນັ້ນ.
ທ່ານ ມາຕິນ ກຣິຟຟິດສ໌, ຫົວໜ້າດ້ານມະນຸດສະທຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ, “ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໄວຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ປາກົດອອກມາໃນ ຊູດານ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ