ຊູດານ ໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ການກໍ່ອາຊະກຳທັງຫຼາຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດາຟູຣ ໂດຍພວກສະມາຊິກຂອງລະບອບການປົກຄອງ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂອມາຣ ອາລ-ບາເຊຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຂັບໄລອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ອີງຕາມການກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຂອງໄອຍະການ.
ບັນຫາຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ກຳລັງທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ແລະ ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 300,000 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ 2 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ຖືກພັດພາກຈາກຖິ່ນຖານ ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
“ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນການສືບສວນສອບສວນ ການກໍ່ອາຊະກຳທັງຫຼາຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດາຟູຣ ຈາກປີ 2003” ທ່ານຕາແຈລຊີຣ ອາລ-ຮີເບີ ໄອຍະການ ໄດ້ກ່າວໄປ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງກັບມາເຖິງນະຄອນຄາຣ໌ທູມ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສິ່ງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ເປັນ "ຄະດີຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ບັນດາອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລະບອບການປົກຄອງເກົ່າ" ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທ່ານບາເຊຍ ຜູ້ທີ່ສານອາຍາສາກົນ ສະແຫວງຫາ ສຳລັບບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ເຂດດາຟູຣ.
ໝາຍເກາະເພື່ອການຈັບກຸມ ສຳລັບອະດີດຈອມຜະເດັດການ ໄດ້ຖືກແຈ້ງອອກໂດຍສານ ICC ໃນປີ 2009 ແລະ 2010 ໃນຂໍ້ຫາການຂ້າລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ແລະການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕໍ່ມະນຸດຊາດ ແຕ່ທ່ານບາເຊຍ ກໍບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງຕົວໄປຍັງ ນະຄອນ ເດິ ເຮກ ບ່ອນທີ່ສານ ICC ຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ.
ລັດຖະບານໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງຊູດານ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາກຳອຳນາດ ຫຼັງຈາກຂະບວນການປະທ້ວງ ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມ ທ່ານບາເຊຍ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຈັດຕັ້ງ ສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ປະສົບກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງ ລວມທັງເຂດດາຟູຣ ນຳດ້ວຍ.
ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ ທ່ານບາເຊຍ ໄດ້ຖືກສານໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ຕັດສິນລົງໂທດ ໃຫ້ຄຸມຂັງໄລຍະ 2 ປີ ຢູ່ໃນສູນກັກຂັງ ໃນຖານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນຄະດີທຳອິດ ຂອງຫຼາຍໆຄະດີຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ.
ທ່ານບາເຊຍ ຍັງໄດ້ຖືກສືບສວນສອບສວນ ສຳລັບບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໃນປີ 1989 ທີ່ໄດ້ນຳມາຊຶ່ງການເຂົ້າກຳອຳນາດຂອງທ່ານນັ້ນ.
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