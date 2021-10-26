ການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢູ່ໃນຊູດານ ເຮັດໃຫ້ສະຖຽນລະພາບຂອງຊາດ ແລະຂອງຂົງເຂດທີ່ບອບບາງຢູ່ນັ້ນ ສັ່ນຄອນ

ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢູ່ໃນຊູດານເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ການນຳຂອງປະເທດບໍ່ສາມາດບໍລິຫານປະເທດໄດ້ແລະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໄປທົ່ວຂົງເຂດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມເຖິງການເພີ້ມທະວີບັນຫາຂັດ ແຍ້ງທີ່ຂົມຂື່ນຕໍ່ກັນຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງຫຼາຍຂອງຊູດານ ຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານໂຈນາສ ຮອຣເນີ ນັກວິເຄາະອາວຸໂສແລະເປັນນັກຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບຊູດານ ຢູ່ທີ່ກຸ່ມວິກິດການສາກົນ (International Crisis Group) ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ ສິ່ງສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນາໃນມື້ນີ້ ກໍຄື ຄໍາຖາມຕ່າງໆຂອງບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ລະຫວ່າງ ອີຈິບແລະເອທິໂອເປຍແລະຊູດານກ່ຽວກັບເຂື່ອນ Grand Ethiopian Renaissance ນັ້ນ.”
ທ່ານຮອຣເນີ ກ່າວອີກວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານ ແມ່ນກ່ຽວກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳຂອງເອທິໂອເປຍນັ້ນເອງ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກການຢືນຢັດຂອງເອທິໂອເປຍທີ່ຈະສ້າງແລະເກັບນ້ຳໄວ້ໃນເຂື່ອນ ເພື່ອຊ່ອຍ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນພາຍໃນປະເທດ ແລະສະນັ້ນອີຈິບແລະຊູດານ ກໍໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ເອທິໂອເປຍ.
ທ່ານຮອຣເນີ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ອີຈິບຢາກໃຫ້ມີການປົກຄອງໂດຍກອງທັບ ຢູ່ໃນຊູດານ ໃນຂະນະດຽວກັນເອທິໂອເປຍກໍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ ການຫັນປ່ຽນໄປເປັນການປົກຄອງໂດຍພົນລະເຮືອນ ໂດຍຫວັງວ່າ ທ່າແຮງໃນການປັບປຸງສາຍສຳພັນອາດຈະຜ່ອນຄາຍບັນຫາເລື້ອງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຮອຣເນີ ເວົ້າອີກວ່າ “ອີຈິບກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຫັນລະບອບການປົກຄອງໂດຍກອງທັບໃນຊຸດານ ເພາະພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາຈະປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມກັງວົນຂອງຊາວອີຈິບແລ້ວ ກໍແມ່ນກ່ຽວກັບເຂື່ອນນັ້ນເອງ.
ທ່ານຮອຣເນີ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນຊູດານ ຍັງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິກິດການຢູ່ໃນຂົງເຂດທິເກຣຂອງເອທິໂອເປຍຢູູ່ຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງມັນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປແລະກໍໄດ້ເຫັນຄວາມໂຫດຮ້າຍທະວີຂຶ້ນຕື່ມ.
ອົງການສະຫະປະຊາດແລະສະຫະພາບອາຟຣິກາ ໄດ້ກ່າວປະນາມການເຂົ້າກຳອຳນາດຂອງທະຫານ. ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບອົບພະຍົບຂອງນໍເວ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ປົກຄອງຂອງຊູດານ ປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນທັງຫຼາຍແລະຮັກສາຄວາມໝັ້ນໝາຍຕ່າງໆເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າໄປເຖິງປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມ.
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