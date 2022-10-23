ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະຟັງເລື້ອງລາວການ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢ່າງໝັ້ນຄົງ ຂອງທ່ານບຸນລ້ຽງພົງປີຊາ ຢູ່ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານໄດ້ໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ໃນປີ 1975 ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພາຍຫລັງທີ່ປະເທດຊາດກຳລັງຈະປ່ຽນແປງການປົກຄອງ ໃນປີ 1975 ນັ້ນ ທ່ານບຸນລ້ຽງ ພົງປີຊາ, ອະດີດທະຫານຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ມາຝຶກອົບຮົມດ້ານການສອນພາສາອັງກິດ ຢູ່ໃນສະຫະລັດກ່ອນໜ້ານັ້ນ ກໍໄດ້ພາພັນລະຍາ ແລະລູກຊາຍນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງຂອງຕົນໄປຢູ່ປະເທດໄທ ຊຶ່ງຕອນນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີສູນອົບພະຍົບເທື່ອ. ເມື່ອມີສູນອົບພະຍົບລາວຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍໃນປີ 1976 ແລ້ວ ທ່ານກໍເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບແຫ່ງນັ້ນ ແລ້ວທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃນເມືອງຟລໍເຣນສ໌, ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ໃນປີນັ້ນເລີຍ. ທັງນີ້ ກໍເພາະມີການຮັບປະກັນເອົາຈາກພໍ່ຮັກຂອງພັນລະຍາຂອງທ່ານເອງ ຊຶ່ງເປັນນາຍທະຫານອາເມຣິກັນ ທີ່ອອກກິນບຳນານແລ້ວ. ທ່ານເລົ່າເຖິງລາຍລະອຽດສູ່ຟັງວ່າ:
ເໝືອນດັ່ງຫລາຍໆຄົນ ທີ່ພະຍາຍາມຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ໃນຕ່າງແດນ, ທ່ານບຸນລ້ຽງ ພ້ອມພັນລະຍາຊຶ່ງເປັນຊາວອົບພະຍົບມາຈາກລາວໃນຕອນນັ້ນ ເມື່ອມາເຖິງສະຫະລັດແລ້ວ ທ່ານກໍໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະກໍບຸກບືນຮ່ຳຮຽນ ເລື້ອຍໆໄປ ເພື່ອຈະສາມາດປະກອບອາຊີບທີ່ພາໃຫ້ມີຖານະໝັ້ນຄົງໄດ້ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າເຖິງປະຫວັດການຮຽນຂອງທ່ານສູ່ຟັງວ່າ:
ສ່ວນພັນລະຍາຂອງທ່ານນັ້ນ ກໍໄດ້ໄປຮຽນດ້ານຕັດຫຍິບ ແລະກໍເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານແປງເຄື່ອງນຸ່ງໃນງານວິວາ ສຳລັບເຈົ້າສາວ ແລະເພື່ອນເຈົ້າສາວ ໃນບໍລິສັດເດວິສ ໄບຣໂດລ (Davi’s Bridal) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ມີ ເຄືອຂ່າຍປະມານ 400 ແຫ່ງຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ.
ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ເປັນລັດທີ່ມີແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແຕ່ມີພົນລະເມືອງໜ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເນື້ອທີ່ຂອງລັດ ຊຶ່ງມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ ປະມານ 4 ລ້ານປາຍຄົນເທົ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ມີອາກາດຂ້ອນຂ້າງອຸ່ນ ສະນັ້ນໃນຊ່ວງລະດູໜາວກໍເກືອບວ່າບໍ່ມີຫິມະຕົກເລີຍ ນອກຈາກຢູ່ໃນບາງປີເທົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມທ່ານບຸນລ້ຽງເວົ້າ.
ເມື່ອຖາມເຖິງຈຳນວນຄົນເຊື້ອສາຍລາວໃນລັດນັ້ນທ່ານບອກວ່າ ມີປະມານ 3 ພັນຄົນ. ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ ກໍເລີ້ມມີຄົນລາວຍົກຍ້າຍຈາກເຂດເໜືອຂອງປະເທດ ເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ລັດນັ້ນຫລາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ສ່ວນເມືອງຟລໍເຣນສ໌ທີ່ທ່ານບຸນລ້ຽງອາໄສຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນເປັນເມືອງນ້ອຍໆຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງລັດດັ່ງກ່າວ ແລະມີປະຊາກອນປະມານ 35 ພັນຄົນ. ເມືອງນີ້ບໍ່ ຄ່ອຍມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ຫລາຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນກໍມີປະມານ 4 ຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຍ້າຍມາຈາກລັດໂຣດໄອແລນ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງ ເໜືອຂອງປະເທດ ທີ່ເຫັນວ່າຄ່າຄອງຊີບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຄາເຮືອນຖືກ ກວ່າລັດອື່ນຫລາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ມາຢູ່ສະຫະລັດ ທ່ານບຸນລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ລັດໃດເລີຍເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ລັດອື່ນ ແລະມີວຽກງານສະເໜີໃຫ້ເຮັດ ກໍຕາມ. ທັງນີ້ ກໍເພາະວ່າ:
ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ເປັນລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມມະຫາສະໝຸດແອັດລັງຕິກ ແລະ ມີ ຄວາມສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດຫລາຍ ຊຶ່ງໃນນັ້ນກໍມີເມືອງຊາຣ໌ຕັນ (Charleston) ທີ່ເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດນັ້ນ ແລະເມືອງອື່ນອີກ ທີ່ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງຂອງປະເທດເຊັ່ນເມືອງເມີເທັນ ບີສ (Myrtle Beach) ທີ່ມີຫາຍຊາຍອັນສວຍງາມ ແລະອາກາດອົບອຸ່ນນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນລ້ຽງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ລັດຄາໂຣລີນາໃຕ້ ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນເປັນລັດທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານການປູກຢາສູບ, ປູກຝ້າຍ ແຕ່ວ່າໃນປະມານສີ່ທົດສະວັດມານີ້ ການຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກຳແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະຄົນລາວຢູ່ລັດນັ້ນສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ກໍເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນລ້ຽງເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:
ຊາວລາວບໍ່ວ່າຈະໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຖິ່ນໃດກໍຕາມກໍຈະບໍ່ລືມສາສະໜາ ແລະວັດທະນະທຳຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະໜາພຸດທີ່ຕົນເຄີຍນັບຖືໃນສະໄໝຢູ່ປະເທດລາວ ນັ້ນໄປນຳ. ຄົນເຊື້ອສາຍລາວໃນລັດໂຣໄລນາໃຕ້ສ່ວນໃຫຍ່ກໍນັບຖືສາສະໜາພຸດ ແລະກໍໄດ້ສ້າງສາວັດວາຢູ່ບາງແຫ່ງເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງສະປາຕັນເບີກທີ່ມີປະຊາຄົມລາວຫລາຍທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລັດດັ່ງກ່າວ ແລະມີຊາຍແດນຕິດກັບລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ. ສ່ວນທ່ານບຸນລ້ຽງທີ່ອາໄສຢູ່ທາງຕາເວັນກອອກ ແລະພວກຊາວລາວທີ່ຢູ່ເຂດພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງລັດດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫລາຍກໍໄປວັດໄທ ໃນເຂດທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ ຫລືບໍ່ກໍໄປວັດຢູ່ໃນລັດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນລັດຈໍເຈຍດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນລ້ຽງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານບຸນລ້ຽງ ແລະພັນລະຍາກໍໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານແລ້ວ ແລະກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນຫ້າວຫັນໃນການທຳບຸນທຳທານໃນວັດວາ. ພວກເພິ່ນມີຄອບຄົວອັນອົບອຸ່ນ ແລະມັ້ງຄັ້ງສົມບູນ, ມີລູກເຕັມບ້ານ ມີຫລານເຕັມເຮືອນ ເພາະລູກຊາຍທັງສອງຄົນຂອງພວກເພິ່ນທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ ກໍປະກອບອາຊີບທີ່ດີ ແລະສ້າງຄອບຄົວທີ່ຖານະອັນໝັ້ນຄົງ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນເປັນເລື້ອງລາວການເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງທ່ານບຸນລ້ຽງ ພົງປີຊາ ຢູ່ໃນເມືອງ ຟລໍເຣນສ໌, ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ. ຂໍເຊີນທ່ານ ຮັບຟັງລາຍງານຊຸມຊົນຊາວລາວເລື້ອງໃໝ່ ໃນອາທິດໜ້າເວລາດຽວກັນນີ້.