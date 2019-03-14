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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຫ້​າ​ສິບ​ປີ​ຕໍ່​ມາ ເງິນ​ທຶນ ຂອງໂຮງ​ຮຽນ​ຫຼວງ ຢູ່​ໃນ ສ​ຫລ ​ຍັງຖືກ​ແບ່ງ​ປັນ ​ແບບບໍ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ

ພວກ​ນັກ​ຮຽນ​​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ເຖິງ​ມື້​ທຳ​ອິດ ​ຂອງການ​ເປີດ​ຮຽນ ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນມັ​ດ​ທະ​ຍົມ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ Edbuild ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ທຶນການ​
ສຶກ​ສາໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາໂຮງ​ຮຽນ​ຫຼວງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະໃນ​ເຂດ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່
​ບໍ​ລິ​ການພວກ​ນັກ​ຮຽນ​ຜິວ​ຂາວ​ນັ້ນ ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທຶນເຖິງ 23 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຫຼາຍກວ່າ​
ເຂດ​ໂຮງ​ຮຽນ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນ​ຄົນຜິວຂາວ. ຄວາມ​ສະລັບ​ຊັບ​ຊ້ອນພົວ​ພັນ
​ຢູ່ໃນປະ​ຊາ​ຄົມເຂດ​ຮັ່ງ​ມີ ແລະການ​ເມືອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການອະ​ນຸ​ມັດເງິນ
​ຢ່າງ​ໃດ​ນັ້ນ ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ ຊຶ່ງ​ກິງ​ສ​ະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ
​ເໜີ​ທ່ານ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ຮ​ຽນ​ຫຼວງ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່າວວ່າ ເມື່ອຫ້າສິບປີຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອະນຸມັດ
ເງິນທຶນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວແລ້ວ ໂຮງຮຽນ
ຫຼາຍໆແຫ່ງໃນເຂດໂຕເມືອງກໍຍັງກໍຍັງລົ້ມແຫຼວທີ່ຈະແຈກຢາຍທຶນດັ່ງກ່າງໃຫ້ຢ່າງສະ
ໝໍ່າສະເໝີເປັນທຳຢູ່.

ແລະບາງກຸ່ມ ກໍໄດ້ພາກັນຍື່ນຟ້ອງ ເພື່ອປົວແປງອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເປັນການປະ
ຕິບັດ​ ເພື່ອກີດກັ້ນນັກຮຽນຜິວດຳທີມີຈຳນວນສູງ ແລະນັກຮຽນພວກເຊື້ອສາຍລາຕິນ
ຈາກການໄດ້ຮັບ “ການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະພຽງພໍ.”

ກຸ່ມຄົ້ນຄົ້ວທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ Edbuild ກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ບັນດາເຂດໂຮງຮຽນ
ທີ່ບໍລິການພວກນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວ ໄດ້ຮັບ 23 ພັນລ້ານໂດລາ ຫຼາຍກວ່າເຂດໂຮງ
ຮຽນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນ​ຄົນຜິວຂາວ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວ​ນັ້ນໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 152 ພັນລ້ານໂດລາ ຈາກລັດ ແລະການເກັບພາສີທ້ອງຖິ່ນ ໃນ
ຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ບໍ່ແມ່່ນນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວນັ້ນໄດ້ຮັບເກືອບ 130 ພັນລ້ານໂດລາ.

ປະມານ 12 ລ້ານ8 ແສນ ຂອງພວກເດັກນ້ອຍພາກັນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ທີ່ໃນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່
ໃນເຂດໂຮງຮຽນບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນ​ຄົນຜິວຂາວ ແລະ 12 ລ້ານ 5 ຫ້າແສນຄົນ ທີ່ສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແມ່ນເຂດນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວ.

ການສຶກສາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງທຶນປີ 2015 ຫາ 2016 ສຳລັບທຶນໂຮງຮຽນຫຼວງ ບ່ອນທີ່
ຢ່າງໜ້ອຍ ຈະມີນັກຮຽນຜິວຂາວສາມຄົນໃນຈຳນວນສີ່ຄົນໃດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປຽບທຽບ
ເລື້ອງນີ້ ໃສ່ກັບເງິນທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ໃນບັນດາເຂດ ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍມີ ນັກຮຽນສາມຄົນ
ໃນຈຳນວນສີ່ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຜິວຂາວ.

ເວລາໃຈ້ແຍກຕົວເລກລົງມາ ຈະເຫັນວ່າ ເຂດໃດທີ່ມີນັກຮຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນ​ຄົນຜິວຂາວ
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຂດນັ້ນນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບເງິນ 2 ພັນ 226 ໂດລາໜ້ອຍ
ກວ່າ ພວກນັກຮຽນທີ່ມີພວກຜິວຂາວເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ຈຳນວນ
ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຢູ່ປະມານ 2 ພັນ 390 ໂດລາ ໜ້ອຍກວ່າ ສຳລັບນັກຮຽນນຶ່ງຄົນ. ຢູ່
ລັດນິວເຈີຊີ ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວແມ່ນ 3 ພັນ 446 ໂດລາ. ປີກາຍນີ້ ບັນດາກຸ່ມ
ສິດທິມະນຸດລາຕິນ ແລະພວກອື່ນໆ ໄດ້ພາກັນເອົາບົດບາດທາງກົດໝາຍຕ້ານລັດ ໂດຍກ່າວວ່າກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍມີການ ແບ່ງແຍກຜິວພັນ ເປັນການປະຕິ
ບັດແບບໃຫ້ບັນດາກຸ່ມເຫລົ່ານີ້ແບ່ງແຍກກັນ.

ຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍື່ນຟ້ອງໃນວັນຄົບຮອບ 64 ປີຂອງການຕັດສິນຂອງສານສູງ
ສຸດສະຫະລັດ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ບຣາວ ສູ້້ກັບ ສະພາການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ການຈຳ
ແນກພວກເດັກນ້ອຍຢູໃນໂຮງຮຽນຫຼວງຍ້ອນຜິວພັນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳ
ມະນູນ.

ການຄວບຄຸມໂຮງຮຽນຫຼວງ ຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນ

ບັນດາໂຮງຮຽນຫຼວງໃຫ້ການສຶກສາ 90 ເປີເຊັນ ແກ່ພວກນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມ ແລະ
ມັດທະຍົມ. ພວກນັກຮຽນ ສ່ວນໃຫຍ່ພາກັນເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼວງຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານ ເມືອງ
ນ້ອຍ ແລະໂຕເມືອງໃຫຍ່ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ ແລະເງິນທຶນໃຫ້ແກ່່ໂຮງຮຽນໄດ້ມາ
ຈາກການເກັບພາສີຈາກເຈົ້າຂອງຊັບສີນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. ບັນດາເຂດໂຮງຮຽນຫຼວງ
ຍັງໄດ້ຮັບເງິນຈາກລັດ ແລະລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ. ວິທີການໃຫ້ທຶນນັ້ນ ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດ.

ບັນດາລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນມີອຳນາດໃນການຕັດສິນເຂດຊາຍແດນຂອງໂຮງຮຽນ. “ເຂດຄວບຄຸມທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ” ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ EdBuildກ່າວວ່າ ເປັນໄປໄດ້ດີ
ສຳລັບຈຳນວນນຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ດີສໍາລັບບ່ອນອື່ນໆ. ເຂົາເຈົ້າຂຽນວ່າ ປະຊາຄົມທີ່ຮັ່ງມີ
ສາມາດ “ໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ແລະອຳນາດການເມືອງເພື່ອຂີດເສັ້ນຊາຍແດນ ອ້ອມແອ້ມເຂົາເຈົ້າ. ຮັກສາເງິນໄວ້ໃນສ່ວນເລິກ ຢູ່ໃນຖົງ ໃນຂະນະທີ່ປະປ່ອຍໃຫ້
ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມີໂອກາດໜ້ອຍກວ່ານັ້ນເຫີນຫ່າງອອກໄປ.”

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາຈຳນວນນຶ່ງອະທິບາຍເລື້ອງນີ້ວ່າ ເປັນການຄວບ
ຄຸມຊາຍແດນ ແບ່ງແຍກລັດ ການລົງຄະແນນສຽງເຂດ ຫຼືເຂດໂຮງຮຽນໃນທຳນອງທີ່
ເຂົ້າຂ້າງບາງ ຫຼາຍກວ່າຄົນອີກຈຳນວນນຶ່ງ.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ EdBuild ແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານ ທ່ານນາງຣິເບັກກາ ຊີບິລເບຍ ກ່າວວ່າ “ຕາບ
ໃດທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງໂອກາດການຂີດເສັ້ນຊາຍແດນ ໃສ່ກັບການໃຫ້ທຶນແກ່ຄວາມ
ຮັ່ງມີຂອງທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີລະບົບການສຶກສາທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນທຳຈັກ
ເທື່ອ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພ​າ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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