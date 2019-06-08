ບໍ່ວ່າທ່ານຈະອາໄສຢູ່ແຫ່ງໃດ ຢູ່ໃນເມືອງ ຫລື ຢູ່ໃດບ່ອນນຶ່ງໃນເຂດຊົນນະບົດກໍຕາມ ມັກຈະມີສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າບໍ່ເຫັນ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຈາມ ຫລື ເຮັດໃຫ້ເຈັບປ່ວຍຢ່າງໃຫຍ່ໄດ້. ການກວດພົບວັດຖຸທີ່ນ້ອຍໆ ເຊັ່ນລະອອງດອກໄມ້, ເຊື້ອລາ ແລະສານມົນລະພິດ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ ກໍເປັນໄດ້. ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງນຶ່ງ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລລັດຄາລິຟໍເນຍໃນນະຄອນລອສ ແອນເຈີລີສ (Los Angeles) ກຳລັງພະຍາຍາມ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ ດ້ວຍການພັດທະນາເຄື່ອງກວດຫາສານທີ່ພາໃຫ້ເກີດໂຣກພູມແພ້ສຳລັບພວກລູກຄ້າ. Elizabeth Lee, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຕົ້ນໄມ້ທີ່ອອກດອກ ແລະສັດອາດເບິ່ງແລ້ວກໍງາມຕາ ແລະໜ້າຮັກດີ, ແຕ່ວ່າ ພວກມັນກໍລ້ວນແຕ່ປ່ອຍອະນຸມູນອັນນ້ອຍໆອອກໄປໃນອາກາດ ທີ່ສາມາດພາໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງສຸຂະພາບໄດ້.
ທ່ານ ອາຍດູກວານ ອອສແຈນ (Aydogan Ozcan) ແລະທີມງານຂອງທ່ານ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໃນນະຄອນລອສແອນເຈີລີສ ຫລື UCLA ກຳລັງພັດທະນາອຸປະກອນທີ່ຖືໄປໄດ້ອັນນີ້ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກ້ອງຈຸນລະທັດທີ່ມີການຄຳນວນດ້ວຍຄອມພີວເຕີ ໃຫ້ເປັນວິທີການ ທີ່ມີລາຄາຖືກ ແລະສະດວກຂຶ້ນໃນ ການກວດຫາອະນຸມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເຊື້ອລາ, ລະອອງດອກໄມ້ ແລະ ແມ່ນແຕ່ ສານມົນລະພິດ ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຮືອນຊານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນລົດນັ້ນໄດ້.
ທ່ານ ອອສແຈນ (Ozcan) ກ່າວວ່າ "ອຸປະກອນອັນນີ້ສາມາດທີ່ຈະກວດເບິ່ງສິ່ງປົນເປື້ອນຢູ່ໃນອາກາດ, ອະນຸມູນ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງມັນໄດ້.”
ທ່ານ ອອສແຈນ (Ozcan) ເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ມັນສາມາດກວດພົບສານທີ່ພາໃຫ້ເກີດໂຣກພູມແພ້ ເຊັ່ນລະອອງດອກໄມ້ ແລະເຊື້ອລາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເຖິງ 90 ເປີເຊັນ. ອາກາດ ເຂົ້າໄປໃນປາກທໍ່ນີ້. ອະນຸມູນຢູ່ໃນອາກາດໄດ້ເຂົ້າໄປຄ້າງຢູ່ເທິງວັດຖຸໃສໆ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ ຢູ່ຂ້າງໃນຫັ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ເງົາບາງໆ ຢູ່ໃນອະນຸມູນເຫລົ່ານີ້ ກໍຈະສ້າງພາບສາມມິຕິຂຶ້ນມາ.
ທ່ານ ອອສແຈນ (Ozcan) ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ: "ຈາກນັ້ນ ກໍຕ້ອງມີເຄື່ອງຈັກທີ່ຄຳນວນດ້ວຍຄອມພີວເຕີ ເພື່ອສ້າງພາບສາມມິຕິ ນັ້ນຄືນມາອີກ ແລະສ້າງພາບທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍເຫັນໂດຍຜ່ານກ້ອງຈຸນລະທັດທຳມະດາເຊັ່ນນີ້. ສະນັ້ນ ອຸປະກອນອັນນີ້ ທີ່ຈິງແລ້ວໄດ້ຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື. ໂທລະສັບມືຖືນີ້ ໃນຕົວມັນເອງກໍມີແອບພລີເຄຊັນ ສະເພາະທີ່ເປັນສ່ວນຕໍ່ປະສານທາງຮູບກຣາຟິກ ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫລື graphical user interface ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ມາ ແລະຜົນຂອງມັນຄືຫຍັງ."
ທ່ານ ອອສແຈນ (Ozcan) ອະທິບາຍວ່າ ເຄື່ອງຈັບພາບຂະໜາດ 10 ຫາ 15 ເມກາ ພິກໂຊລ (mega pizel) ຢູ່ໃນໂທລະສັບມືຖືເປັນອົງປະກອບອັນນຶ່ງໃນຫລາຍໆ ອັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງກວດຫາສານທີ່ພາໃຫ້ເກີດໂຣກພູມແພ້ນີ້ ສ້າງຂຶ້ນໄດ້. ເຄື່ອງຈັບພາບດັ່ງກ່າວບັນທຶກຮູບຮ່າງຂອງການກະຈາຍລຳແສງອອກມາຈາກອະນຸມູນຕ່າງໆ.
ທ່ານ ອອສແຈນ (Ozcan) ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ: “ຍ້ອນວ່າຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືນີ້ ມີຫລາຍໆຕື້ຄົນທີ່ຕ້ອງການກ້ອງຖ່າຍຮູບເຫລົ່ານັ້ນ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້ ມີຂະໜາດນ້ອຍໆໄດ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນການເຮັດໃຫ້ມີເຄື່ອງມືທັນສະໄໝໄດ້.”
ທ່ານອອສແຈນ ແລະທີມງານຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນນີ້ ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງໄປກວ່ານີ້ໜ້ອຍນຶ່ງ. ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນຄວນມີລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ 100 ໂດລາ ແລະຫວັງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີໄວ້ສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ພາຍໃນສອງສາມປີຂ້າງໜ້ານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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