ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ໃນມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ແລະ ພະ​ຍຸ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ ກວ່າ​ເກົ່​າ​ໃນ​ອະ

ນາຄົດແມ່ນກຳລັງລໍຖ້າພວກຄົນລຸ້ນໃໝ່ຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ສະພາບ ອາກາດອົບອຸ່ນຂຶ້ນ.

ມັນຈະໃຊ້ນັກວິສະວະກອນ ທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ນັກວາງແຜນຜັງເມືອງຫຼາຍຄົນ

ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍພວກນັ້ນ. ການແຂ່ງຂັນຕົວເມືອງແຫ່ງ ອະນາຄົດປະຈຳປີ

ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການເຮັດໃຫ້ພວກນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຕື່ນເຕັ້ນກັບການຮຽນ

ຮູ້ທັກສະຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ນັກຮຽນ ຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນຈາກ 1,500

ໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ໃນປີນີ້. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ສຕຕີຟ ບາຣາໂກນາ

ໄດ້ໄປເບິ່ງການແຂ່ງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງ ພຸດທະ

ສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສາເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມາ​ຈາກ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະ ໄກອອກ​ໄປ​ຄືປະ​ເທດ ຈີນ ​ພ້ອມ​ກັບ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ສຳ

ລັບຕົວເມືອງໃນອະນາຄົດ.

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ ຊຽງ​ໄຮ ປະ​ເທດ ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ “ສ່ວນ​ທີ່​ງາມ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​

ເຮົາ ແມ່ນຂົວຂອງພວກເຮົາ. ເພາະວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຜະລິດພະລັງງານຈາກລົມ

ຢູ່ຂົວນີ້. ແລະ ການຂົນສົ່ງຫຼັກຂອງພວກເຮົາກໍການແມ່ນໃຊ້ຂົວນີ້.”

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຕົວ​ເມືອງແຫ່ງ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ໄວ​ລຸ້ນ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ

ສ້າງຕົວເມືອງ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍ. ການແຂ່ງຂັນຂອງປີນີ້ມີຫົວຂໍ້

ວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູສູ່ປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ເຊັ່ນແຜ່ນ

ດິນໄຫວ.

ແບບ​ຢ່າງ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ວັດ​ຖຸທີ່​ຖືກ​ນຳ​ກັບ​ມາໝຸນ​ໃຊ້​ໃໝ່ ສຳ​ລັບ​ມູນ​ຄ່າ​ເງິນບໍ່​

ເກີນ 100 ໂດລາ.

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ລັດ ເທັກ​ຊັ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລະ​ບົບ​ເກັບ​ນ້ຳ​ຢູ່​ບ່ອນນີ້ ແລະ ໝໍ້​ເກັບ​ພະ​

ລັງງານຢູ່ບ່ອນນີ້ ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຂອງໄດເປົ່າຜົມ. ສອງພາກສ່ວນຢູ່ພີ້ ແທ້

ຈິງແລ້ວແມ່ນເຄື່ອງຈັບ ຄອນແທັກ ເລັນ.”

ແຕ່​ຢູ່​ເບື້ອງຫຼັງ​ແນວ​ຄິດ​ທີ່​ປະຫຼາດນີ້ ແມ່ນ​ການ​ວ​າງ​ແຜນ​ທີ່​ຈິງ​ຈັງ.

ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ ​ລັກ​ສະ​ນະຂອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຕົວ​ຂອງ​

ເມືອງຕໍ່ຜູ້ຊົມ ແລະ ຄະນະກຳມະການຜູ້ຕັດສິນ.

ກຸ່ມ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລັດ ໄອ​ດາ​ໂຮ ກ່າວ​ວ່າ “ກຳ​ແພງ​ທະ​ເລແມ່ນ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຄອນ​ກ​ຣີດ ແລະ

ເຫຼັກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງກະທົບຂອງຄື້ນທະເລຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງ. ດາວທຽມ IDA ຈະ

ເປີດໃຊ້ລະບົບຍົກກຳແພງທະເລຂຶ້ນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ໃນຂະນະທີ່ມັນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.”

ແລະ ມັນກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່ເປັນຫຼາຍກວ່າ​ໂ​ຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ພຽງ​ຢ່າງ​ດຽວ. ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕັດ​

ສິນຢາກຮູ້ວ່າ ເຈົ້າໄດ້ຄຳນຶງເຖິງປະຊາຊົນຂອງເຈົ້າດ້ວຍ.

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່​ເທິງ​ເວ​ທີ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຖ້າ​ມີ​ຄົນ​ຢາກ​ສ້າງ​ຫໍ​ຄອຍ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສູງ 50 ຊັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​

ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ, ຄື, ບາງເທື່ອ 20 ຫຼັງໃນນັ້ນຕ້ອງເປັນເຮືອນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ.”

ກຸ່ມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ DiscoverE ​ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​

ເກືອບ 3 ທົດສະວັດແລ້ວ.

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ, ທ່ານ​ນາງ ເທຍ ຊາ​ເຮີ ກ່າວ​ວ່າ​ມັນ​ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ມື​ການ​

ສິດສອນທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແຕ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ທ່ານນາງໄດ້ບອກເດັກຊາຍຄົນນຶ່ງ ຜູ້

ທີ່ໄດ້ຖາມອາຈານຂອງລາວວ່າ ຍາມໃດເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເກັບໄປ “ຮຽນຮູ້ຕົວຈິງ.”

ທ່ານ​ນາງ ເທຍ ກ່າວວ່າ “ເຈົ້າ​ຮູ້ປະ​ເພດ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ແຕ່​ນັ່ງ​ອ່ານ​ໜັງ​ສື​ຢູ່​ຫັ້ນ ແລະ

ບອກຄຳຕອບໃຫ້ເຈົ້າບໍ່. ແລະ ລາວເວົ້າວ່າ, ເອົາ, ມີຫຍັງທີ່ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄື້ນນ້ຳ

ພາຍຸທີ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈາກທິດແລ້ວນີ້? ມີຫຍັງທີ່ເຈົ້າຮູ້ແດ່ກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງມັນ?

ເຈົ້າຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບອັນນີ້? ແລະ ເຈົ້າມ່ວນຊື່ນຫຼາຍໃນເວລາທີ່ເຈົ້າເຮັດມັນ.” ແລະ

ລາວເວົ້າຕອບວ່າ, ນີ້ແມ່ນການຮຽນຮູ້ບໍ? ຂ້ອຍຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ຕື່ມອີກ.”

ຜູ້​ຊະ​ນະ​ເລີດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ກັບ​ບ້ານ 7,500 ໂດ​ລາ​ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

ໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຈະໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມທັດສະນະລະດູຮ້ອນທີ່ເພັ່ງເລັງ

ໃສ່ວິທະຍາສາດ.

ຜູ້​ຊະ​ນະ​ເລີດ​ຂອງ​ປີນີ້, ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດທະ​ຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ ວໍ​ວິກ ໃນ​ລັດ ເພັນ​

ຊິລເວເນຍ, ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ທັກສະໃນໂລກເປັນຈິງ,

ເຊັ່ນການຮັບມືກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ.

ກຸ່ມ​ຜູ້​ຊະ​ນະ​ເລີດ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ສ່ວນ​ທີ່​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​

ທີ່ຈະບໍ່ທໍ້ແທ້ ເມື່ອບາງຢ່າງບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສະມາຊິກ

ຂອງທີມໄດ້ປະກອບສ່ວນກັບມັນ. ສະນັ້ນ, ຊິເວົ້າວ່າ ເຄື່ອງຈັກນຶ່ງບໍ່ເຮັດວຽກ. ມັນ

ເຮັດໃຫ້ໝົດຫວັງ.

“ການ​ສື່​ສານ​ແມ່ນ​ກະ​ແຈ​ສຳ​ຄັນ.”

“ແມ່ນ​ແລ້ວ, ແນ່ນອນ.”

A future of rising oceans and stronger storms awaits the next generation as the climate warms. It will take talented engineers and city planners to tackle those challenges. The annual Future City competition aims to get middle school students excited about learning the skills they'll need. More than 40,000 students from 1,500 schools participated this year. VOA's Steve Baragona was at the finals in Washington.



They came from across the country and as far away as China with a vision for the city of the future.



"Our most beautiful part is our bridge. Because we can make wind energy by this bridge. And our main transportation is used by this bridge."



The Future City competition puts young teens in charge of building a city that can respond to a challenge. This year's challenge: resilience after a natural disaster, like an earthquake.



The models must be built with recycled materials for less than 100 dollars.



"The water collection system right here and the energy accumulator are actually part of a hair dryer. These two parts are actually contact lens holders."



But behind the whimsy is some serious engineering.



Each group has to present its city's resilience features to the audience and a panel of judges.



"The seawalls are made with concrete and steel to reduce the tidal wave's impact on the shoreline. The IDA satellite automatically activates the seawall hoisting system as it rises."



And it's about more than just infrastructure. Judges want to know that you've thought about your citizens, too.



"If someone wants to build a mega-tower that's 50 floors, we make an agreement, like, maybe 20 of them have to be low-income housing."



Engineering outreach group DiscoverE has run the competition for nearly three decades.



Director of Programs, Thea Sahr, says it's an unorthodox but effective teaching tool. She tells of one boy who asked his teacher when they would get back to the "real learning."



"You know, the kind where we're just sitting there reading the books and telling you the answers. And she said, 'Well, what do you know about stormwater that you didn't know last week? What do you know about scale? What do you know about this? And you're having a really good time while you're doing it.' And he goes, 'This is learning? I want to do more of this!'"



The winners take home $7,500 for their school's science program and get a trip to a science-focused summer camp.



This year's winners, from Warwick Middle School in Pennsylvania, say they also learned real-world skills, like dealing with failure.



"I think the hardest part was trying not to get frustrated when something didn't work. And I think our team members really contributed to that. So, let's say one motor didn't work. It was frustrating.

"Communication is key."

"Yes indeed."