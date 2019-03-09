ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະການກິນອາຫານ ແມ່ນເປັນກະແຈສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ, ອີງຕາມການຄົ້ນພົບ ຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຫລາຍບັ້ນ ແຕ່ວ່າ ໃນນີ້ ມີສິ່ງນຶ່ງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຮູ້ສຶກປະຫລາດໃຈ --- ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານຫົວໃຈ ແນະນຳວ່າ ການຍິ້ມຫົວ ແມ່ນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງທ່ານແຂງແຮງສົມບູນດີ. Carol Pearson ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
"One, two, three, twirl." “1, 2, 3, ປິ່ນ….”
ຖ້າຫາກມີໃຜຮູ້ຈັກເຮັດໃຫ້ທ່ານຍິ້ມຫົວໄດ້ ແມ່ນດີຫລາຍ…
"ເອົ໋າ, ຍິ້ມ ຍິ້ມຫລາຍໆ !"
ນັ້ນຄືນັກຖ່າຍຮູບ ເຄນດຣາ ມາຕິນ (Kendra Martin) ຊຶ່ງນາງກ່າວດັ່ງນີ້:
"ຂ້ອຍບອກໃຫ້ຄົນເຮັດຕັງຕິ ຍິ້ມຫົວ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນກໍຄືເປັນບ້າ, ແຕ່ວ່າ ຜົນອອກມາກໍຄືເຂົາເຈົ້າກຳລັງຫົວ ແລະແລ້ວມັນກໍກາຍເປັນການຍິ້ມຫົວທີ່ແທ້ຈິງ."
ການຍິ້ມໃຫ້ເຫັນແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮູບງາມ… ແລະກໍເປັນຜົນດີ ຕໍ່ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ. ດຣ. ອານານ ຊອກຄະລິງກາມ (Anand Chockalingam) ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານຫົວໃຈ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງລັດມິສຊູຣີ ບອກວ່າ "ໃນຕອນທີ່ພວກເຮົາຫົວນັ້ນ ສາຍທີ່ຢູ່ອ້ອມສະໝອງ ໄດ້ຖືກດັດແກ້. ທາດເຄມີທີ່ປ່ອຍອອກມາແມ່ນພາໃຫ້ມີຜົນດີຂຶ້ນ."
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານຫົວໃຈອານານ ຊອກຄະລິງກາມ (Anand Chockalingam) ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ການຍິ້ມຫົວແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດຂອງການຕ້ານທານ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຕຶງຄຽດ ແລະຜົນທີ່ອາດຕາມມາຂອງມັນ.
ເມື່ອທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຕຶງຄຽດ, ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະປ່ອຍຮໍໂມນອອກມາຢ່າງໄວວາ, ຊຶ່ງລວມທັງຮໍໂມນອາເດຣນນະລາຍ ແລະຮໍໂມນຄໍຕິຊອລ.
ຮໍໂມນອາເດຣນນະລາຍ ເຮັດໃຫ້ຈັງຫວະເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈທ່ານໄວຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດຂອງທ່ານ ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ. ສ່ວນຮໍໂມນຄໍຕິຊອລ, ຊຶ່ງເປັນຮໍໂມນກ່ຽວກັບຄວາມຕຶງຄຽດອັນຕົ້ນຕໍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເລືອດຂອງທ່ານ. ຮໍໂມນນີ້ ຊ່ວຍທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫລາຍອີ່ຫລີ ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານມີອາການຊຳເຮື້ອ ຮໍໂມນພວກນີ້ຈະເຮັດ ໃຫ້ການສ່ຽງໄພຕໍ່ການມີບັນຫາທາງສຸຂະພາບຫລາຍຢ່າງ ລວມທັງພະຍາດຫົວໃຈ ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ.
ຄົນທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດແມ່ນຫາທາງທີ່ຈະຮັບມືກັບມັນ … ແລະການຮັບມືນັ້ນ ມັກຈະເປັນການສູບຢາ, ກິນຫລາຍເກີນໄປ, ແລະນິໄສອັນອື່ນທີ່ເປັນການທຳລາຍຕໍ່ຫົວໃຈຂອງທ່ານ.
ດຣ. ຊອກຄະລິງກາມ ອະທິບາຍວ່າ:
"ເມື່ອຄົນຍິ້ມຫົວ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີການຜ່ອນຄາຍອາລົມ. ການຜ່ອນຄາຍອາລົມ ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຫລຸດລົງ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານ ຢູ່ໃນເລືອດດີຂຶ້ນ."
ດຣ. ຊອກຄະລິງກາມ ໄດ້ບອກຄົນປ່ວຍຂອງເພິ່ນຍິ້ມຫົວ 20 ເທື່ອໃນຊົ່ວໂມງນຶ່ງໆ. ເພິ່ນເວົ້າວ່າ:
"ຖ້າພວກເຮົາ ຍິ້ມຫົວ ພວກເຮົາໄດ້ທັບມ້າງສາຍເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກັບສຸຂະພາບ."
ການຍິ້ມຫົວ ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ນາງມາຕິນໃຊ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ.
ນາງກ່າວດັ່ງນີ້ “ເມື່ອຕື່ນຂຶ້ນມາໃນຕອນເຊົ້າ ໂດຍທີ່ມີຮອຍຍິ້ມຢູ່ໃບໜ້າຂອງຂ້ອຍ ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນ ມີອາລົມດີຂຶ້ນ.”
ແລະມັນກໍເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຫົວໃຈຂອງທຸກຄົນ ດີຂຶ້ນໜ້ອຍນຶ່ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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