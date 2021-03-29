ກຳປັ່ນ ທີ່ຄາຢູ່ຄອງ ຊູເອສ ສາມາດລອຍນໍ້ າໄດ້ສ່ວນນຶ່ງແລ້ວ

ບັນດາພະນັກງານ ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຍ້າຍກຳປັ່ນບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ຄອງ ຊູເອສ ຂອງປະເທດ ອີຈິບ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຳປັ່ນລອຍໂຕໄດ້ສ່ວນນຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຫັນທ້າຍຂອງກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນໃນທັນທີ່ວ່າ ກຳປັ່ນ ເອເວີ ກີເວັນ (Ever Given) ຈະສາມາດສືບຕໍ່ການເດີນ ທາງຂອງມັນໄດ້ໄວຊໍ່າໃດ ຫຼື ສຳລັບຄອງນໍ້າດັ່ງກ່າວທີ່ຈະກັບຄືນມາປະຕິບັດການເປັນປົກກະຕິ.
ຄວາມຄືບໜ້າໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຕັນເສັ້ນທາງການສັນຈອນເກືອບນຶ່ງອາທິດ ຢູ່ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນເຊື່ອມຕໍ່ທະເລແດງ ແລະ ທະເລເມດີເທີເຣນຽນ.
ການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອປະກອບມີການຂຸດເຈາະ ເພື່ອຍ້າຍບາງພາກສ່ວນຂອງແຄມຝັ່ງຂອງຄອງນໍ້ານັ້ນ ແລະ ເຮືອລາກທີ່ມີກຳລັງແຮງກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ພາກັນແກ່ກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາພະນັກງານຫວັງວ່າ ປາກົດການນໍ້າຂຶ້ນຈາກເດືອນເພັງຈະສະໜອງນໍ້າທີ່ພຽງພໍໃນຄອງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍປົດປ່ອຍກຳປັ່ນ ເອີເວີ ກີເວັນ ນັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງສາກົນ.
ກຳປັ່ນຫຼາຍກວ່າ 360 ລຳແມ່ນກຳລັງລໍຖ້າທີ່ຈະເຂົ້າໃນຄອງນໍ້າດັ່ງກ່າວໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້.
ອີຈິບ ແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການສັນຈອນຢູ່ຕາມຄອງນໍ້າ ຊູເອສ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳເອົາລາຍໄດ້ປະມານ 5 ຫຼື 6 ຕື້ໂດລາມາສູ່ປະເທດໃນແຕ່ລະປີ. ອີງຕາມການສຶກສາໂດຍບໍລິສັດປະກັນໄພ Allianz ຂອງ ເຢຍຣະມັນ ນັ້ນ, ການກີດກັ້ນຄອງນໍ້າດັ່ງກ່າວອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຄ້າທົ່ວໂລກລະຫວ່າງ 5 ຕື້ ແລະ 10 ຕື້ໂດລາ.
ມັນໄດ້ມີຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາແລ້ວຈາກການຕັນຄອງທີ່ວ່ານັ້ນ. ປະເທດ ຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມປັນສ່ວນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າລໍຖ້າການຂົນສົ່ງຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກນໍ້າມັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກໍແມ່ນກຳປັ່ນ 11 ລຳທີ່ບັນທຸກແກະ 130,000 ໂຕຈາກປະເທດ ໂຣເມເນຍ.
ບາງບໍລິສັດການຂົນສົ່ງທາງທະເລໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຊັກຊ້າດັ່ງກ່າວດ້ວຍການປ່ຽນເສັ້ນທາງຂອງກຳປັ່ນອ້ອມແຫຼມ ເຄບ ອອຟ ກູດ ໂຮບ (Cape of Good Hope), ຢູ່ຈຸດໃຕ້ສຸດຂອງທະວີບ ອາຟຣິກາ.