ສະຫະລັດເລີ້ມດຳເນີນກິດຈະການທາງດ້ານທະຫານເພີ້ມຂຶ້ນທີ່ໝູ່ເກາະພາລາວ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່າມກາງທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນກັບຈີນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດພາລາວ ທີ່ພວມທຳການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບປະເທດເກາະດອນໃນປາຊີຟິກ ໃນອາທິດໜ້າ ຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດພາລາວ ທ່ານກຸສຕາບ ໄອຕາໂຣ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ຊອກຫາເສັ້ນທາງເດີນເຮືອໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກທີ່ເປັນທາງເລືອກ ໃນກໍລະນີທີ່ຈີນຮຸກຮານໄຕ້ຫວັນ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນບໍ່ມີຄວາມປອດໄພສຳລັບເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທາງເຮືອຂອງລະຫວ່າງປະເທດ.
ທ່ານໄອຕາໂຣ ກ່າວຢູ່ໃນພິທີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມາ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍກອງທຶນເພື່ອສັນຕິພາບລະຫວ່າງປະເທດຄາເນກີ ໂດຍກ່າວວ່າ “ເມື່ອໄວໆມານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ມີການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມພາລາວຫຼາຍໆຄັ້ງ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ມີການກໍ່ສ້າງລະບົບເຣດ້າ ທີ່ໝູ່ເກາະພາລາວ ສ້າງສະໜາມບິນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແກ່ພວກເຮົາ ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍ ມັນກໍເປັນມາດຕະການສະກັດກັ້ນ.”
ທ່ານໄອຕາໂຣ ກ່າວວ່າ “ຖ້າບັນຫາຂັດແຍ້ງ (ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ) ຫາກເກີດຂຶ້ນ ເສັ້ນທາງທີ່ເປັນທາງເລືອກໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ກໍແມ່ນຜ່ານໝູ່ເກາະພາລາວໄປຍັງຍີ່ປຸ່ນ” ແລະນັ້ນກໍຄືວ່າເປັນຫຍັງ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບໝູ່ເກາະພາລາວ ຍີ່ປຸ່ນແລະສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ນັ່ງລົງປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນນີ້.”
ທ່ານໄອຕາໂຣ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຮັບມືກັບສະຖານະການກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ.”
ໝູ່ເກາະພາລາ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນບໍ່ເທົ່າໃດປະເທດ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດກັບໄຕ້ຫວັນ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໄອຕາໂຣ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະປົກປ້ອງໄຕ້ຫວັນ ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກຈີນຮຸກຮານ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດເມື່ອວັນອາທິດແລ້ວ ຕໍ່ລາຍການ “60 ນາທີ” ຂອງໂທລະພາບ CBS ທ່ານໄບເດັນ ນັບເປັນເທື່ອທີສີ່ ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ໃນປີ2021 ທີ່ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະຕອບໂຕ້ທາງທະຫານ ຕໍ່ການພະຍາຍາມຂອງຈີນທີ່ຈະເຂົ້າຄວບຄຸມໄຕ້ຫວັນດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ.