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ລາຍ​ງານ​ພິ​ເສດ: ທ່ານ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ ຂຶ້ນ​ກ່າວ​ຄຳ​ປ​າ​ໄສ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ກ່າວ​ຄຳ​ປ​າ​ໄສ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດທີ່ ນະ​ຄອນ ນິວຢອກຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາໃນ​ວັນ​ທີ 28 ກັນ​ຍາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສະໄໝ​ທີ 74 ໄດ້​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນທີ 17
ກັນ​ຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​, ແລະ ພາກ​ອະ​ພິ​ປາຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ດັບ​ສູງແມ່ນ​
ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ຫາ 30 ໃນ​ເດືອນ​ດຽວ​ກັນ ແລະ ປີນີ້​ກໍ​ເປັນ​ອີກ​ປີ​ນຶ່ງ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​
ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ທ່ານ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ ໄດ້​ຂຶ້ນ​ລາຍ​ງານ​
ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວເມື່ອ​ວັນ​ທີ 28 ກັນ​ຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈ​ະ​ນຳ​ລາຍ
​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ບັນ​ຫາ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ປ່ຽນ​ແປງ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​
ຊາ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ສຳ​ລັບ​ປີນີ້, ເຊິ່ງ​ຫົວ​ໜ້າ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ
ກໍ​ໄດ້​ຍົກ​ບັນ​ຫານັ້ນ ​ໃຫ້​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ພາບ​
ອາ​ກາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຊ້າ​ລົງ, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ຄວັນ​ພິດ​ຢ່າງ​ມະ​ຫາ​ສານ ແລະ ລົບ​ລ້າງ​
ການ​ປ່ອຍ​ທາດ​ຄາ​ບອນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2050.

ທ່ານ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ ກໍ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ທັງຫຼາຍ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​
ກ່ຽວ​ກັບສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ປ່ຽນ​ແປງ ແລະ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​
ນັ້ນ.

ທ່ານ​ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ກ່າວ​ວ່າ
“​ປະ​ຊາ​ຄົ​ມ​ສາ​ກົນ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍ​ພາກ
​ສ່ວນ​ຂອງ​ໂລກ ກໍ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່
​ຮຸນ​ແຮງ ແລະ ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​
ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ຄື້ນ​ອາຍ​ຮ້ອນ​ໄດ້​ພັດ​ເຂົ້າ​ທົ່ວ​ທະ​ວີບ​ຢູ​ໂຣບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ​
ກໍ​ໄດ້​ແກ່​ຍາວ ​ໃນຫຼາ​ຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ໂລກ, ແຕ່​ບ່ອນ​ອື່ນໆ ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ແມ່ນ​ໄດ້ ຖ້ວມ​
ເອົາ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ແລະ ທີ່​ດິນ​ປູກ​ຝັງ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ. ໃນ​ສະ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້, ໃນ​ຂະ​ນະ
​ທີ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ແລ້ວ​ອາດ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຄືນ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ເດີມ​ໄດ້
ແລະ ສາມ​າດ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ບອ​າ​ກາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ນັ້ນ, ບັນ
​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່
​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ສຸດ​ລວມ​ທັງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເອງ.”

ທ່ານ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ໃນ​ລະຍະສອງ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປະ
​ເຊີນ​ກັບ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ​ແບບບໍ່​ຄາດ​ຄິດ ຈາກ​ພາ​ຍຸ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ ໂພ​ດູ​ລ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ເຊິ່ງ​
ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກືອບ​ໝົດ​ທຸກ​ແຂວງ​ຈົມ​ຢູ່​ໃນ​ນ້ຳ, ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ມະ​ຫາ​
ສານ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄ​ງ​ລ່າງ, ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ. ມັນ​ໄດ້​ມີ
​ມູນ​ຄ່າຫຼາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ, ນຳ​ເອົາ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສູ່​ຂົງ​
ເຂດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ.”

ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຫຼາຍກວ່າ 200 ໝູ່ບ້ານ ໃນຫລາຍກວ່າ 19 ເມືອງ ຢູ່
ໃນ 4 ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ ລາວ ຄື​ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ, ຈຳ​ປາ​ສັກ, ເຊກອງ ແລະ​ອັດ​ຕະ
​ປື ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງ​ໜັກ​ຍ້ອນ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ວັນ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ
ຈາກ​ພາ​ຍຸ ຄາ​ຈິ​ກິ ຫົວ​ທີ 14 ທີ່​ໄດ້ພັດຜ່ານທະເລ ຈີນໃຕ້ ເຂົ້າມາທາງ​ພາກຕາເວັນ
ອອກ ຂອງຫວຽດນາມ ຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງລາວ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ສະ​ພາ​ບອ​າ​ກາດ​ປ່ຽນ
​ແປງ ເຊິ່ງ​ທ່ານ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ
​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ປາ​ຣີ ປີ 2015, ເຊິ່ງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​
ພາບ​ອາ​ກາດ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຈຳກັດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນ ຫະພູມໂລກໃນສັດຕະ
ວັດນີ້ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 2 ອົງສາ ແຊລຊຽດ ຫຼາຍກວ່າລະດັບ ກ່ອນອຸສາຫະກຳ, ມີ​ຜູ້​ລົງ​ນາມ
195 ປະ​ເທດ.

ທ່ານ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ
ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ ປາຣີ ໂດຍໄດ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າ ໃນແຜນປະຕິບັດງານ
ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​-ສັງ​ຄົມແຫ່ງຊາດ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​
ຮ​ອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຈັດ​ການ​ໄພ​ພິ​ບັດ ເຊິ່ງ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະປະ​ກາດ​ໃຊ້​ເປັນ​
ກົດໝາຍ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ກຳ​ນົດ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ
ແລະ ແຜນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ ແລະ ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​
ສ່ຽງ.”

ນອກ​ນັ້ນ​ ທ່ານ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້ອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສຳ​ລັບ​ການ​ສະ
​ໜັບ​ສະ​ໜູນອົງ​ການ ອາ​ຊຽນ ຜ່ານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ
​ຮ່ວມ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຈັດ​ການ​ໄພ​ພິ​ບັດ 2016-2020 ແລະ ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ
ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ປ່​ຽນ​ແປງ 2016-2020​ ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ ແລະ
ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ການປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ຍາດນີ້​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່
ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ ວ່າ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ທັງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​
ປະ​ເທດ ແລະ ສາ​ກົນ ຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ຄາດ​ຫວັງ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກ່າວ​ວ່າ “ດ້​ວຍ​ເຫດນີ້, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຜູກ​ມັດ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ການ
​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ລະ​ດັບ​ຊາດ​ນັ້ນ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ
​ແລ້ວ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ແລ້ວ ໃຫ້​ກຽດ​ທຳ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​
ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເງິນ 100 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​
ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ບັນ​ຫາ ແລະ ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວ.”

ນອກ​ຈາກ​ບັນ​ຫາ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ທ່ານ​ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ບັນ​ຫາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ
ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ເຊິ່ງ​ກ່ຽວ​ພັນ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ພື້ນ​ຖານແຂງ​ແກ່ນ​
ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. ທ່ານລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້ອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​
ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຕໍ່​ການ​ຮັກ​ສາ
ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ໂລກ. ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຖ້າບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສະ​
ຫງົບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ກໍ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ບໍ່​ໄດ້ ແລະ ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ, ເຊິ່ງ​
ມັນ​ໄດ້​ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ແລະ ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​
ທົ່ວ​ໂລກ ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ, ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​
ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ. ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​
ຕ່າງໆ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ອື່ນໆ ລວມ​ທັງ​ສະ
​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ ​ຄວນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢ່າງ​ລວມໝູ່, ເປີດກວ້າງ, ໂປ່ງ​ໃສ, ຄາດ​ເດົາ
​ໄດ້ ແລະ ເປັນປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ດ້ວຍ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​
ທາຍ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ທົ່ວ​ໂລກ.

ທ່ານໄດ້​ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໃນ​ອາ​ຊຽນວ່າ “ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ອາ​ຊຽນ ໄດ້​ມີ​ສັນ​ຕິ​
ພາບ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ມາ​ຍາວ​ນານ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສະ​
ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ປຽບ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ສຳ​ລັບ​ມາ
​ຊິກ​ທຸກ​ປະ​ເທດ. ພວກ​ເຮົາ​ໃນ ອາຊຽນ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສົ່ງ​ເສີມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ
ຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ທີ່​ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການຢູ່​ລວມ​ກັນ, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລະ​ຫວ່າງ
​ກັນ ແລະ ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ອັນ​ແຂງ​ແກ່ນ ໃນ​ທຸກ​ໂຄງ​ສ້າງ​ແຜນ​
ງານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ອາ​ຊຽນ.”

​ທ່ານ​ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສາ​ກົນ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ຄິວ
​ບາ ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ “ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ, ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຂໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​
ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ຕໍ່​ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ຄິວ​ບາ ສະ​ນັ້ນ​ ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ອຳ​ນາດ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕດັ່ງ
​ກ່າວ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ມີ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່​ວ​ມ​ໃນ​ສາຍ​
ພົວ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ການ​ຄ້າ ກັບ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ.”

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ລາວ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ໃຫ້
​ຄວາ​ມ​ສຳ​ຄັນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ສູງ​ຕໍ່​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​
ແຜນ​ການ​ປີ 2030 ດ້ວຍ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​
ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ປະ​ເທດ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ
ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ກໍ​ຕາມ, ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ກໍ​ຍັງ​ຊ້າ​ຢູ່ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຈຳ​ກັດ​ດ້ານ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ
ແລະ ເງິນ​ທຶນ​ທີ່​ຈຳ​ກັດ ແລະ ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ກໍ​ຍັງ​ຄົງ​ຈະ​ມີ​ຢູ່, ໂດຍ​ສະ
​ເພາະ​ໃນ​ຢູ່​ເຂດ​ໃນ​ເມືອງ ແລະ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ. ດ້ວຍ​ເຫດນີ້ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ
​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ລຸ່ມ​ພາກ​ພື້ນ ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ປະ
​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່​ແທ້​ຈິງ, ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສັງ​ຄົມ​
ລະ​ດັບ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ, ການ​
ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ, ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້, ຮັກ​ສາ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຕະຫຼາດ​ຂອງ​
ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາດ​ຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ
​ບົດ. ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ການ​ເງິນ​ໃຫ້​ແກ່​ແຜນ​ການ ແລະ ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ
​ແຫ່ງ​ຊາດ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ລະ​ດົມ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຈາກ​ທຸກ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​
ມີ​ຢູ່, ດຳ​ເນີນ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ
​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ກົງ ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ, ປະ​ຕິ​ຮູບ​ພາ​ສີ, ສ້າງ​ຄວາມ ຫຼາກ
ຫຼາຍ​ທາງເສດ​ຖະ​ກິດ, ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ ແລະ ເອ​ກະ​ຊົນ, ເພື່ອ​ທີ່​ຈະສະ
​ໜອງ​ການ​ເງິນ​ໃຫ້​ແຜນ​ກາ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ທ່ານ​ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ເໜີ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ
​ຂັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ ຂອງ​ສະ​ພາ​ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສ​ະ​
ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ (ECOSOC) ສໍາລັບສົກປີ 2023 - 2025, ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຂອງ
ສປປ ລາວ ໃນຖານະເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງທັງ ສອງກຸ່ມປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຈຳ
ເປັນພິເສດ ຄືປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ທັງເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທີ່ບໍ່ມີ
ຊາຍແດນຕິດທະເລ, ເຊິ່ງສະພາດັ່ງ​ກ່າວ ເປັນໜຶ່ງ ໃນບັນດາອົງກອນຫລັກທີ່ສໍາຄັນ
ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ເປັນເວທີ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໃນໂລກ.

ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຄັ້ງ​ນີ້, ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ
​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ລາວ ກໍ​ໄດ້​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​
ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ການ​ທູດ​ກັບ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ກາ​ນາ, ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​
ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ສອງ​ຝ່າຍ
ລະ​ຫວ່າງ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ລາວ ກັບ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ໄຊ​ປ​ຣັ​ສ, ຍື່ນ​ສານ​
ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຕໍ່​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສະ​ຫະ​ປ​ະ​ຊາ​ຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຊື້​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ
​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ອາ​
ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ. ອີງ​ຕາມ​ການ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ລາວ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່​ມ​ວ່າ ທ່ານ​ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ຍັງ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພົບ
​ປະ​ສອງ​ຝ່າຍກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຕຳ​ແໜ່ງ ແລະ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຈາກຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ
ໄດ້​ພົບ​ປະ​ສອງ​ຝ່າຍ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ນົກ​ຍົກ
​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກາ​ນາ​ດາ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແຫ່ງ ໂປ​ແລນ, ຮອງ​
ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ການ​ຄ້າ​ແຫ່ງ
ໄອ​ຣ໌​ແລນ, ຜູ້​ຊ່ວຍ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​
ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືຂອງ ປອກ​ຕຸຍ​ການ.

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