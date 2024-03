ອອສເຕຣເລຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມພິເສດສຸດຍອດ ລະດັບພາກພື້ນຂອງອາຊຽນ

ອອສເຕຣເລຍ ກຳລັງເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້ນຳຈາກປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ 9 ປະ​ເທດຂອງ​ອາ​ຊຽນ ຫຼືສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ການ​ເພີ້ມທະວີ​ໃນການ​ພົວພັນ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ​ຈະ​ເປັນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ແຄນເບີຣາ. ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຈລະຈາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມສຳພັນ​ທີ່ຊັບຊ້ອນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ນີ້ກັບ​ຈີນ ອີກດ້ວຍ. ຈາກ ນະຄອນຊິດນີ, ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ອາດນະສັກ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.

ອອສເຕຣເລຍ ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ສະມາຊິກຂອງ​ອາ​ຊຽນ, ​ແຕ່​ໄດ້​ຈັດສັນ​ງົບປະມານຈຳນວນ 186.7 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ເອເຊຍຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ​ແລະ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງອອກໄປຕື່ມອີກ ໃນພາກພື້ນ​ອິນ​ໂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ທາງ​ທະ​ເລຂອງພວກເຂົາ.

ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ຫວອງ (Penny Wong) ປະກາດການການ​ສະໜັບສະໜຸນເງິນທຶນ ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້. ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ຄວາມ​ກ້າສະແດງອອກ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຈີນ ​ແລະ​ການ​ອ້າງກຳມະສິດເອົາ​ເຂດນ້ຳແດນດິນ​ທີ່ເປັນຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້.

ທ່ານນາງ ຫວອງ (Wong) ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ວ່າ ອອສເຕຣເລຍ “ກຳລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ໃນເອເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່ບັນດາຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ທາງ​ທະ​ເລ​ທີ່ມີຮ່ວມ​ກັນ ​ແລະ ຮັກສາ​ກົດໝາຍ​ສາກົນ.”

ທ່ານນາງ ຫວອງ (Wong) ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຊື່ປະເທດຈີນ ເມື່ອທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມອາຊຽນ ທີ່ ນະຄອນເມລເບີຣ໌ນ (Melbourne) ໃນພາຍຫຼັງວ່າ ພາກພື້ນນີ້ ໄດ້ປະເຊີນກັບ "ການກະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ການກະທຳແບບເກາະຜິດ ແລະການບີບບັງຄັບ, ລວມທັງການປະພຶດທີ່ບໍ່ປອດໄພໃນທະເລ ແລະທາງອາກາດ."

ອາ​ຊຽນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ປີ 1967 ແລະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ສິບ​ປະ​ເທດ​, ເຊິ່ງລວມເຖິງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​, ໄທ ​ແລະ​ມາ​ເລ​ເຊຍ​. ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຈີນ ໄດ້ກາຍເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກ​ກັນ​ພາຍ​ໃນ​ກຸ່ມພັນ​ທະ​ມິດດັ່ງກ່າວ. ກຳປູ​ເຈຍ, ລາວ ​ແລະ​ມຽນມາ ​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ທີ່​ແໜ້ນ​ແຟ້ນກັບ​ປັກ​ກິ່ງ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສິງກະ​ໂປ ​ແລະ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນທີ່ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ກັບ​ຈີນ.

​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ ຍັງ​ໄດ້ມີຄວາມບໍ່ລົງຮອຍກັນ​ ​ລະຫວ່າງອອສເຕຣເລຍ ​ແລະ​ຈີນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ດ້ານ​ພູມ​ສາດການເມືອງ ​ແລະ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ, ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ ໄດ້​ຜ່ອນຄາຍ​ລົງ ​ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ລັດຖະບານ​ຝ່າຍ​ຊ້າຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣາ ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ປີ 2022.

ທ່ານ ນິກ ບິສລີ (Nick Bisley), ​ສາ​ສະ​ດາ​ຈານດ້ານ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ La Trobe ຂອງ ນະຄອນເມລເບີຣ໌ນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່ບໍລິສັດກະຈາຍສຽງຂອງອອສເຕຣເລຍ​ວ່າ ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ ​ລັດຖະບານ​ແຄນ​ເບີ​ຣາ​ ກັບ​ອາ​ຊຽນ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ທາງ​ການ​ທູດທີ່ດີເລີດ, ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

"ອອສເຕຣເລຍ, ເນື່ອງຈາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ ຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈຫຼາຍ, ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ຍ້ອນການຢູ່​ຝ່າຍ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ຈາກ​ການ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ​ຊີ້​ມື​ໄປທີ່​ຈີນ ​ໃນ​ຫຼາຍໆດ້ານ ແລະ ​ນັ້ນ ກໍແນ່ນອນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳ​ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ທັງກັບແຕ່ລະປະເທດ​ເອເຊຍຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ​ແລະກັບ​ອາ​ຊຽນໂດຍລວມ​ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ."

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດ​ຍອດພິ​ເສດຂອງອາຊຽນ ​ທີ່​ນະ​ຄອນ ເມລເບີຣ໌ນ ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ 50 ປີ​ທີ່ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຄູ່​ເຈ​ລະ​ຈາທຳ​ອິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ. ສະຫະລັດ ແລະ​ຈີນ ​ມີຂໍ້ຕົກລົງການ​ເປັນຄູ່ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ.

ນະຄອນ ເມລເບີຣ໌ນ ​ຈະເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ຕ້ອນຮັບບັນດາ​ຜູ້ນຳ ​ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈາກ​ສະມາຄົມ ທີ່ມີສະມາຊິກ 10 ປະ​ເທດ ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ຈັນ ​ຫາ​ ວັນ​ພຸດ.

ມຽນມາ ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກ​ຂອງອາ​ຊຽນ ​ໄດ້​ຖືກກີດກັ້ນ​ຈາກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດທີ່ຍັງດຳເນີນ​ຢູ່.

ຕີ​ມໍ-​ເລັສ​ເຕ​ ຕ້ອງການ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ອາ​ຊຽນ ​ແລະກຳລັງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ຢູ່​ອອສເຕຣເລຍ.

ອ່ານລາຍງານເປັນພາສາອັງກິດ:

Australia is hosting a summit of leaders from nine members of ASEAN – the Association of Southeast Asian Nations. Strengthening economic and security ties will be the focus for the Canberra government. Analysts say Australia will also have to negotiate the region's intricate ties to China. From Sydney, Phil Mercer reports.

Australia isn’t a member of ASEAN but has set aside $186.7 million to help countries in Southeast Asia and more broadly in the Indo-Pacific region boost their maritime security.

The multimillion dollar funding was announced Monday by Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong. Analysts have said the move is a response to China's growing assertiveness and its disputed territorial claims in the South China Sea.

Wong said in a statement that Australia was “working closely with Southeast Asian partners to respond to shared maritime challenges and uphold international law.”

Wong did not mention China by name when she later told the ASEAN meeting in Melbourne that the region faced “destabilizing, provocative and coercive actions including unsafe conduct at sea and in the air.”

ASEAN was set up in August 1967 and comprises ten members, including Indonesia, Thailand and Malaysia. Relations with China have a been divisive issue within the alliance. Cambodia, Laos and Myanmar have strong ties to Beijing, while Singapore and the Philippines have had strained relations with China.

There has also been friction between Australia and China in recent years over various geopolitical and trade disputes, although tensions have eased since the election of a left-leaning government in Canberra in May 2022.

Nick Bisley is a professor of International Relations at Melbourne’s La Trobe University. He told the Australian Broadcasting Corp. that the Canberra government’s dealings with ASEAN require deft diplomacy.

“Australia, because we have been so full throated in not only being on America’s side but from the previous government pointing fingers at China in various ways and so that definitely complicates our relationship both with individual Southeast Asian countries and with ASEAN as a whole.”

The special ASEAN summit in Melbourne marks 50 years since Australia became the grouping’s first dialogue partner. The United States and China have similar partnership arrangements.

Melbourne is hosting leaders and officials from the 10-member association from Monday to Wednesday.

ASEAN member Myanmar was excluded from the summit because of the ongoing conflict in the country.

Timor-Leste wants to become an ASEAN member and is attending the gathering in Australia.