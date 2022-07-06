ບັນດາປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງຢູໂຣບ ລວມທັງ ອິຕາລີ ແລະ ສເປນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ໃຫ້ແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພາກເໜືອຂອງ ອາຟຣິກາ, ຫຼັງຈາກພັນທະມິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ຖະແຫຼງການ “ແນວຄິດຍຸດທະສາດ” ໃໝ່ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ຄອບງຳ ວາລະແຜນການຂອງອົງການ NATO ນັ້ນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ທະເລເມດີເທີເຣນຽນ ຢາກໃຫ້ພັນທະມິດດັ່ງກ່າວກະກຽມສຳລັບສະຖານະການຄວາມຮຸນແຮງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ອື່ນໆຈາກພາກໃຕ້, ລວມມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ. ສເປນ ໄດ້ເຕືອນວ່າມັນອາດຖືກໃຊ້ເປັນກົນລະຍຸດການກົດດັນໂດຍຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນມິດ.”
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າມຮົ້ວເຂດຊາຍແດນ ທີ່ແຍກດິນແດນ ເມນິຢາ (Menilla) ຂອງ ສເປນ ອອກຈາກປະເທດ ໂມຣົກໂກ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້. ຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນລະຫວ່າງການພະຍາຍາມຂ້າມຮົ້ວດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ສ່ວນຫຼາຍມາຈາກ ເຂດລຸ່ມທະເລຊາຍ ຊາຮາຣາ ນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ພະຍາຍາມເດີນທາງໄປ ຢູໂຣບ ໂດຍບໍ່ຢ້ານອັນຕະລາຍເພື່ອຂໍລີ້ໄພ ແລະ ຊອກຫາຊີວິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍຄົນຍັງໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດເກາະ ຄານາຣີ ຂອງ ສເປນ ດ້ວຍເຮືອ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ 100 ກິໂລແມັດຈາກຊາຍຝັ່ງຂອງທະວີບ ອາຟຣິກາ. ຕົວເລກຂອງຜູ້ທີ່ເດີນທາງຮອດໃນ 6 ເດືອນທຳອິດຂອງປີແມ່ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່ານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ສເປນ ຢ້ານວ່າຄວາມກົດດັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນອາດໃກ້ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ປະເທດ ຢູເຄຣນ ແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ສະໜອງອາຫານປະເພດເມັດລະດັບສູງຂອງໂລກ, ແຕ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕັດການສົ່ງອອກຂອງເຂົາເຈົ້າລົງປະມານ 2 ສ່ວນ 3. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນວ່າ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ວິກິດການອຶດຫິວທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ແລ້ວຮຸນແຮງຂຶ້ນອິກໃນ ອາຟຣິກາ. ຢູໂຣບ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມສຳລັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທ່ານ ຊີມາ ແຊນຕານາ, ທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຕໍ່ລັດຖະບານຂອງເກາະ ຄານາຣີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຝົ້າເບິ່ງວ່າມັນມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບລາຄາສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼືບໍ່, ຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະເທດພວກນີ້ໃນການເຂົ້າຫາເຂົ້າ ແລະ ເຂົ້າເບຼ.” ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ມາ ກໍແມ່ນວ່າ ສຳລັບປັດຈຸບັນນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນ, ແຕ່ມັນແມ່ນເລື່ອງຂອງເວລາ.”