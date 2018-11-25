ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານດໍໂນລ ທັສກ໌ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເປນ
ທ່ານເປໂດຣ ແຊນເຈສ ໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ກ່ຽວກັບ
ອະນາຄົດຂອງຈີບຣາລຕາຣ(Gibraltar) ຍົກຍ້າຍອຸບປະສັກທີ່ສຳຄັນອອກ
ນຶ່ງມື້ກ່ອນກອງປະຊຸມສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ຕັ້ງໃຈວ່າຈະເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້
ຕົກລົງ Brexitຂອງອັງກິດ.
ສະເປນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງ ແລະໃຫ້ປະກອບດ້ວຍການ
ປະກາດກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນໃໝ່ຂອງຢູໂຣບ-ອັງກິດ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງ ຈີບຣາຕາຣ ທີ່ໄດ້ຍິນຍອມໃຫ້ແກ່
ອັງກິດໃນປີ 1713 ແຕ່ກໍຍັງອ້າງວ່າເປັນຂອງສະເປນຢູ່ ທີ່ຈະຖືກຕັດສິນ
ໃຈໂດຍກົງລະວ່າງ ມາດຣິດ ກັບ ລອນດອນ.
ທ່ານ ແຊນເຈສ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ທ່ານອາດຈະ ບອຍຄັອດ ກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຖ້າຫາກລອນດອນ ແລະສະມາຊິກສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ ບໍ່ຢັ້ງຢືນສິດທິປະເທດຂອງທ່ານ ໃນການຍັບຢັ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງໃດໆໃນອະນາຄົດ ທີ່ພົວພັນກັບ ຈີບຣາລຕາຣ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການບັນລຸ ຫຼັງຈາກບັນດາຜູ້ເຈລະຈາອັງກິດ
ແລະສະເປນ ໄດ້ສົນທະນາຕະຫຼອດຄືນກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ.
ທ່ານແຊນເຈສກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ "ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ
ມີການຕໍ່ລອງໂດຍກົງກັບອັງກິດ ທີ່ພົວພັນກັບຈີບຣາລຕາຣ" ແລະ
ເພີ້ມໃສ່ວ່າ ສະເປນລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມກັບການລາອອກຂອງ
ອັງກິດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດທ່ານນາງເທີຣີຊາ ເມ ກ່າວກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກ
ລົງນັ້ນວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ຈີບຣາລຕາຣ ສະເໝີໄປ. ທ່າ
ທີຂອງອັງກິດກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຂອງ ຈີບຣາຕາຣ ບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນ
ແປງ ແລະຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ.”
ຫົວໜ້າສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານຈິນ ຄລອດ ຈັງເກີຣ ກ່າວເຖິງຂໍ້ຕົກ
ລົຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມກັບ ທ່ານແຊນເຈສວ່າ ຄວາມສາມະຄີ ແລະການ
ສົນທະນາໄດ້ ເປັນໄປ“ຕາມແບບຢູໂຣບໃນການຊອກຫາທາງແກ້ໄຂ
ບັນຫາ.”
ສະເປນປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ມີອຳນາດຢັບຢັ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງລາອອກຂອງ
ອັງກິດ ຊຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ແຕ່ຈະປ້ອງ
ກັນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີໃດໆລະຫວ່າງອັງກິດ ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຮັບຮອງເຫັນດີຈາກບັນດາສະມາຊິກອີຢູ ທັງໝົດ
27 ປະເທດ.
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