ບໍລິສັດສະເປກເອັກສ໌ ສົ່ງຍານອະວະກາດຫຼ້າສຸດ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ສໍາລັບອົງການ NASA

ບໍລິສັດສເປກເອັກສ໌ ຂອງທ່ານອີລອນ ມັສ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານ 4 ຄົນເດີນທາງໄປສະຖານີອະວະກາດນານາຊາດ ໃນຕອນເຊົ້າມືດ ຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ໂດຍມີນັກເຫາະຈັກກະວານຂອງຣັດເຊຍ ນຶ່ງຄົນ ແລະນັກບິນອະວະກາດຂອງສະຫະ ລັດ ອາຣັບ ເອເມິເຣັສ ເຂົ້າຮ່ວມກັບນັກບິນອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ອີກສອງຄົນ ໃນການບິນຄັ້ງນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ຍານສົ່ງຂອງສະເປກເອັກສ໌ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຈະຫຼວດ Falcon 9 ແລະມີ ແຄບຊູລ ດຣາກອນ ທີ່ດໍາເນີນງານແບບອິດສະຫຼະ ເຊິ່ງຮ້ອງວ່າ ເອັນແດເວີ, ຖືກຍິງຂຶ້ນໄປໃນເວລາ 12:34 ຕອນເຊົ້າ ຕາມເວລາທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງ
ສະຫະລັດ ຈາກສູນກາງອະວະກາດເຄັນເນດີຂອງອົງການ NASA ໃນແຫຼມຄານາເວີຣາລ, ລັດຟລໍຣິດາ.
ມີການອອກອາກາດສົດທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການ NASA ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຍານອະວະກາດທີ່ມີຄວາມສູງເທົ່າກັບອາຄານ 25 ຊັ້ນ ຄ່ອຍໆທະຍານຂຶ້ນໄປຈາກຫໍປ່ອຍ ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກ Merlin 9 ເຄື່ອງ ສົ່ງສຽງດັງກ້ອງ ຄືມີຊີວິດ ຢູ່ໃນກຸ່ມເມກຂອງອາຍນໍ້າ ແລະສີແດງຂອງກ້ອນໄຟທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນທ້ອງ ຟ້າຂອງຕອນເຊົ້າມືດ.
ການຍິງສົ່ງດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະຜັກດັນໃຫ້ຍານອະວະກາດດຣາກອນບິນໂຄຈອນດ້ວຍຄວາມໄວ 28,164 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງເປັນຄວາມໄວກວ່າສຽງຮອດ 22 ເທົ່າ.