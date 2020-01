ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ໄດ້ຍິງ​ຈະຫຼວດ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາດາວ​ທຽມ​ຊຸດ​ທີ 3 ຈຳ​ນວນ 60 ​ໜ່ວຍ ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ Starlink ຂຶ້ນສູ່ອະ​ວະ​ກາດ ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 7 ເດືອນຫຼັງ​ຈາ​ກທີ່​ໄດ້​ນຳ​ສົ່ງ​ຊຸດ​ທີ​ນຶ່ງ ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ​ໄປ​ແລ້ວນັ້ນ.

ການ​ຍິງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່​ທີ່​ຖານ​ຍິງ​ Cape Canaveral ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ ເປັນ​ພາ​ສ່ວນ​ນຶ່ງໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ດາວ​ທຽມ​ທັງຫຼາຍ ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ຊັ້ນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ໂລກ ເພື່ອ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີ​ນ​ງານ​ໄດ້ ກ່ອນ​ທ້າຍ​ປີນີ້.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້ປ່ອຍ​ດາວ​ທຽມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່ປົກ​ປ້ອງ​ດ້ວຍ​ອຸ​ປະ​ກອນເຮັດ​ດ້ວຍ​ແຜ່ນ​ເລັກ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຍິງ​ຂຶ້ນນັ້ນບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ກໍ​ໄດ້ຄວບ​ຄຸມຈະຫຼວດທ່ອນ ​ທີ​ນຶ່ງ Falcon 9 ​ໃຫ້ລົງ​ຈອດຢູ່​ເທິງ ​ກຳ​ປັ່ນຖານ​ຈອດທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “Of Course I Still Love You” ແປ​ວ່າ ແມ່ນ​ແທ້ ຂ້ອງ​ຍັງ​ງ​ຮັກ​ເຈົ້າ​ຢູ່” ​ທີ່​ລ່ອງ​ຢູ່​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ແອັດ​ແລນ​ຕິກນັ້ນ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດຜົນ.

ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Starlink ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ທີ່ເປັນ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ດາວ​ທຽມຫຼາຍ​ພັນ​ໜ່ວຍ ນັ້ນ ແມ່ນມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົ່ງ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ຕ່າງໆ ສຳ​ລັບ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ຊຶ່ງ​ຈະ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໄດ້ ​ເພື່ອເປັນ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຈະຫຼວດ ຂອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫ​ຍ່ ​ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ທ່ານ​ອີ​ລອນ ມັ​ສ ທີ່ສາ​ມາດບັນ​ທຸກ​ເຄື່ອງ​ໜັກໄປ​ຍັງ​ດາວ​ພະ​ອັງ​ຄານໄດ້ ໂດຍ​ເອີ້ນມັນ ວ່າ Starship.

SpaceX launched its third batch of 60 Starlink satellites on Monday night,more than sevenmonths after sending the first group into space.



The launch at Cape Canaveral, Florida is part of Space X effort to get low earth obit satellites into space to become operational before year's end.



Following the release of the fairing that protects the satellites during launch, SpaceX successfully landed its Falcon 9's first stage rocket on the "Of Course I Still Love You" droneship stationed in the Atlantic Ocean. ((:29))



Space X so-called Starlink grouping of thousands of satellites are intended to beam broadband Internet globally, generating the cash to fund development of CEO Elon Musk's heavy-lift Mars rocket dubbed Starship.