ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ ຕົກ​ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້​ຂ່າວ​ໃຫຍ່ ໃນ​ປີ 2018 ແລະບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຂອງ​ຕົນ ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ໃນ​ປີ 2017 ເວລາ​ບໍ​ລິ​ສັດໄດ້​ສົ່ງ​ຈະ​ຫຼວດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດກາຍ 18 ເທື່ອ ຄື​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ໄດ້​ສົ່ງ​ຈະ​ຫຼວ​ດລູກ​ນຶ່ງຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເທື່ອນີ້ແມ່ນ ໄດ້​ບັນ​ທຸກ​ອຸບ​ປ​ະ​ກອນ ທີ່​ສຳ​ຄັນ ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ​ແຫ່ງ​ຊາດ. Arash Arabasadi ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ໄພ​ສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະ ເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ເບິ່ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ສ້າງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ. ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ບໍ​ລິ​ສັດອະ​ວະ​ກາດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ແລະ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ສະ​ຖິ​ຕິຕົນ ໃນ​ປີ 2017 ເວ​ລາ​ບໍ​ລິ​ສັດດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ສົ່ງ​ຍານຂຶ້ນ​ ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 19.

ທີ່​ແຫຼມ​ຄາ​ນາ​ເວ​ຣານ ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ​ເມື່ອວັນອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ໄດ້​ກ້າວ​ໄປ​ເຖິງ​ບາດ​ລ້ຽ​ວ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ອີກ​ບາດ​ລ້ຽວ​ນຶ່ງ ໂດຍ​ການ​ສົ່ງ​ຈະ​ຫຼວດ​ທີ່​ບັນທຸກ​ດາວ​ທຽມ​ບອກ​ທິດ​ທາງຂອງກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ໂດຍ​ມະ​ຫາ​ເສດ​ຖີ​ພັນ​ລ້ານ​ແທັສ​ລາ ທ່ານ​ອີ​ລອນ ມັ​ສ.

ຢູ່​ເທິງ​ຈະ​ຫຼວດ​ຟອ​ລກັນ 9 ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນດາວ​ທຽມ​ບອກ​ທິດ​ທາງມູນ​ຄ່າ 500 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ທີ່​ສ້າງ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ ລັອກ​ຮີດ ມາ​ຕິນ. ຈະ​ຫຼວດ​ລູກນີ້ ຖືກ​ສົ່ງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ ເວ​ລາ 8 ກັບ 51 ນາ​ທີ ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ນະຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ສຽງ​ຂອງ​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ກ່າວ​ເຖິງ ການ​ສົ່ງ​ຈະ​ຫຼວດ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ວ່າ “ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ເລີ້​ມ​ຕົ້ນ​ຢູ່​ໜີ້ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຈະ​ຫຼວດ​ຟອ​ລ​ກັນ​ 9 ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ບັນ​ທຸກ​ລະ​ບົບ GPS 3 ບອກ​ທິດ​ທາງ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໄປສູ່​ການ​ປ່ຽນ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ. ພວກ​ເຮົາ​ຫາ​ກໍ​ສົ່ງ​ຈະ​ຫຼວດ​ຍັງ​ບໍ່​ຮອດ​ນຶ່ງ​ນາ​ທີ ແລະພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ກະ​ກຽມ​ໄປ​ສູ່​ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ການ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ອະ​ວະ​ກາດ ຊຶ່ງ​ຮູ້ກັນ​ໃນ​ຊື່ Maximum Q.”

ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ປີ ເພື່ອ​ຈະ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຕະ​ຫຼາດ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ໄລ​ງາມ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ທາງກອງ​ທັບ ທີ່​ຄອບ​ງຳ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລັອກຮີ​ດແລະ​ໂບອີ້ງນັ້ນ.

“ການ​ແຍກ​ຕົວຂອງ​ທ່ອນ​ຈະ​ຫຼວດ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ແລ້ວ.

ການ​ສົ່ງ​ຈະ​ຫຼວດ ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ແລ້​ວ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ສາ​ມາດ​ຄອບ​ຄອງວົງ​ໂຄ​ຈອນ ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຊຶ່ງ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ອຸ​ດ​ສາ​ຫະ​ກຳໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ແລະ​ສົ່ງ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ.

​SpaceX continues making news in 2018.The company first broke its own record from 2017 when it passed 18 launches in year.On Sunday, from Cape Canaveral, Florida, SpaceX launched another record-setting rocket… this one for U.S. national security.Arash Arabasadi reports.



"3, 2, 1… Ignition.Liftoff.Merry Christmas..."



You are watching SpaceX make history once again.Earlier this month, the private aerospace manufacturer and space travel company broke its own record from 2017 when it launched a 19th craft into space.



Sunday at Cape Canaveral in Florida, the company reached another milestone by launching a rocket carrying a U.S. military navigation satellite.It was the first mission with national security implications from the company owned by billionaire Tesla mogul, Elon Musk.



Aboard this Falcon 9 rocket is a roughly $500-million GPS satellite built by Lockheed Martin.The rocket launched in the morning at 8:51 am local time.



"And here we go.We've had a successful liftoff of the Falcon 9 vehicle carrying the GPS 3 space vehicle into transfer orbit.We're a little bit less than a minute into our launch, and we're preparing for that point of maximum aerodynamic pressure known as Maximum Q ((maximum aerodynamic pressure.



SpaceX spent years trying to break into the lucrative market of military space launches dominated by Lockheed and Boeing.



"Stage separation confirmed."



Sunday's successful launch thrusts SpaceX into a shared orbit with the industry's traditional leaders in military flight and hardware.