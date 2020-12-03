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ຍານາງສຸວັນຄຳ ທັມມະວົງສາ ນັກຂຽນນະວະນິຍາຍສັ້ນ ເຊື້ອສາຍລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Giller Prize ເປັນເງິນ 100,000 ໂດລາການາດາ

ຍານາງສຸວັນຄຳ ທັມມະວົງສາ ນັກຂຽນນະວະນິຍາຍ ໄດ້ຊະນະເລີດ ລາງວັນ Giller Prize ເປັນເງິນ 100,000 ໂດລາການາດາ.

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພົບກັນອີກກັບລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງ ວີໂອເອ
ປະຈຳແລງວັນພະຫັດ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາພາກພູມໃຈຂໍແນະນໍາໃຫ້ ທ່ານຮູ້ຈັກ ກັບຍານາງ
ສຸວັນຄຳ ທັມມະວົງສາ ສະຕີລາວການາດາ ທີ່ໄດ້ຮັບ ລາງວັນຊະນະເລີດ “Giller Prize”
ປະຈຳປີ 2020 ຂອງປະເທດການາດາ. ຍານາງສຸວັນຄຳ ແມ່ນນັກຂຽນນະວະນິຍາຍ
ເລື້ອງສັ້ນແລະເປັນອາຈານສອນ ການຂຽນແບບມີແນວຄິດປະດິດສ້າງຫຼື creative
writing ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Wilfrid Laurier ທີ່ນະຄອນໂຕຣອນໂຕ. ດ້ວຍເຫດໃດ
ຍານາງສຸວັນຄຳ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນກຽດຕິຍົດດັ່ງກ່າວນີ້ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການ
ໂອ້ລົມມາສະເໜີທ່ານ.

ປື້ມນະວະນິຍາຍເລື້ອງ ອ່ານຄຳວ່າ "Knife" ຢ່າງໃດ
ປື້ມນະວະນິຍາຍເລື້ອງ ອ່ານຄຳວ່າ "Knife" ຢ່າງໃດ

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳທັງຫຼາຍ ວິຊາການຮຽນດ້ານສິນລະປະ ແລະມະນຸດ
ຊາດ ຫຼື Arts and Humanities ແມ່ນຫຼັກສູດສອນໃຫ້ພວກນັກ ຮຽນນັກສຶກສາ ພາ
ກັນຂຽນກາບກອນ ຂຽນເລື້ອງ ແຕ່ງເລື້ອງຕ່າງໆທີ່ລະບາຍອອກມາແບບມີຄວາມຈິງ
ແລະປະປົນກັບຄວາມບໍ່ຈິງ ອັນເປັນຈີນຕະນາການ ຂອງໃຜລາວ. ປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງ
ມີ ດ້ານການສຶກສາເຫລົ່ານີ້ ເຂົາເຈົ້າມັກຂຽນ ມັກອ່ານ ແລະສົ່ງເສີມບັນດານັກຂຽນ
ແລະນັກປະພັນເລື້ອງຕ່າງໆ. ລາງວັນ Giller ແມ່ນນຶ່ງໃນລາງວັນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຢູ່ໃນ
ປະເທດການາດາ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນ ມາໃນປີ 1994 ໂດຍນັກທຸລະກິດ ແຈັກ ຣາບີໂນວິຈ
(Jack Ravinovitch) ເພື່ອໃຫ້ກຽດລະລຶກເຖິງພັນລະຍາຂອງທ່ານ ຄື ຍານາງດໍຣິສ
ກິລເລີ (Doris Giller) ທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວນັ້ນ.

ນັບແຕ່ປີ 1994 ລາງວັນຊະນະເລີດ Giller Prize ໄດ້ເລີ້ມຈາກ 25,000 ໂດລາການາ
ດາແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາໄດ້ເພີ້ມຈຳນວນເງິນຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆຈົນມາຮອດປີ 2020 ຕົກ
ເປັນເງິນສົດຢູ່ 100,000 ໂດລາການາດາ ຫຼື 76,567 ໂດລາສະຫະລັດ. ເພາະສະນັ້ນ
ທຸກໆປີບໍລິສັດຈຳໜ່າຍປືຶ້ມເລື້ອງຕ່່າງພາກັນ ສົ່ງຜົນງານຂອງບັນດານັກຂຽນເຂົ້າມາ
ແຂ່ງຂັນຫຼາຍຮ້ອຍຫົວ ຊຶ່ງປີນີ້ມີຢູ່ທັງ ໝົດ 118 ຫົວ. ບັນດາປື້ມເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຜ່ານການ
ກວດອ່ານໂດຍຄະນະກຳມະການ ແລະເນື່ອງຈາກມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ພິ
ທີຮັບລາງວັນຜູ້ຊະນະເລີດ ໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງໂທລະພາບ ແລະນຳເອົາລາງວັນມາ
ມອບໃຫ້ຢູ່ທີ່ບ້ານ. ຜູ້ຊະນະເລີດ ປີ 2020 ໄດ້ແກ່ຍານາງສຸວັນຄຳ ທັມມະວົງສາ ອາຍຸ
42 ປີ ຊາວການາດາເຊື້ອສາຍລາວໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນເງິນສົດ $100,000. ຍານາງ
ສຸວັນຄຳ ແມ່ນນັກຂຽນ ແລະອາຈານສອນ ການຂຽນແບບ ໃຫ້ມີຫົວ ຄິດປະດິດສ້າງ ຫຼື creativewriting ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Wilfrid Laurier ໃນນະຄອນໂຕຣອນໂຕ
(Toronto) ປະເທດການາດາ. ຍານາງສຸວັນຄຳໄດ້ ເລົ່າເຖິງຜົນສຳເລັດ ແລະຊີວິດ
ຄວາມເປັນມາສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ຂ້າພະເຈົ້າສຳເລັດການສຶກສາປະລິນຍາຕີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂຕຣອນໂຕ ຝ່າຍ
ວັນນະຄະດີພາສາອັງກິດ ແລະຮຽນກ່ຽວກັບດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືຂອງມະນຸດ (espiste-
mology) ຄຳຖາມດ້ານສະໝອງຂອງມະນຸດ (metaphysic) ແລະ ພູມີສາດ (geo-
graphy) ແລະສຳເລັດປະລິນຍາໂທຝ່າຍສິນລະປະ (Master of Fine Arts) ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເຮັດວຽກເປັນເວລາ 15 ປີ ກ່ຽວ ກັບການຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ອົງການແນະ
ນໍາການລົງທຶນ ແລະໄດ້ຂຽນປື້ມຫ້າຫົວ ຕໍ່ມາ ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ໄປສອນຢູ່ຫຼາຍໆມະຫາວິ
ທະຍາໄລ. ວຽກງານການສອນດັ່ງກ່າວ ນີ້ ບໍ່ແມ່ນວຽກຖາວອນ ບາງຄັ້ງກໍພຽງແຕ່ສອນ
ໄຕມາດດຽວເທົ່ານັ້ນ ຫຼືສີ່ເດືອນ ຫານຶ່ງປີ ເພາະສະນັ້ນ ລະຫວ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ສອນ ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການ ເກັບຄ່າເສຍພາສີ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກຂຽນມາໄດ້ 25 ປີແລ້ວ
ກ່ອນໄດ້ຮັບລາງ ວັນ Giller. ເນື່ອງຈາກວ່າພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າຮ້າງກັນ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຄິດຮອດ ອາຫານລາວທີ່ແມ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ກິນຢູ່ບ້ານໂດຍສະເພາະປາແດກ. ຂ້າ
ພະເຈົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຄົນດຽວ ແຕ່ຢາກນຳເອົາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນ
ລາວມາເວົ້າສູ່ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ນໍາ. ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນວັນນະຄະດີຂອງລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກ
ຂຽນເລື້ອງຂອງຄົນລາວ ເລື້ອງສົງຄາມ ແມ່ນແຕ່ເວລາໄປຮ້ານອາຫານໄທ ເຂົາເຈົ້າມັກ
ໂຄສະນາວ່າແມ່ນອາຫານໄທ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນອາຫານລາວ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ແລ້ວ ບໍ່ມັກແທ້ໆ.”

ນະວະນິຍາຍເລື້ອງສັ້ນຂອງສຸວັນຄຳ ພິມເຜີຍແຜ່ໃນປີ 2020 ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຊະນະ
ເລີດມີຊື່ວ່າ “How to Pronounce Knife” ຫຼື “ອ່ານອອກສຽງຄຳວ່່າ ມີດ ຢ່າງໃດ“ ປື້ມ
ຫົວນີ້ປະກອບດ້ວຍນະວະນິຍາຍເລື້ອງສັ້ນທັງໝົດ 14 ເລື້ອງ. ສຸວັນຄຳ ໄດ້ເລົ່າເຖິງ
ຊີວິດ ໃນເວລາທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ກຳລັງຮຽນຢູ່ຊັ້ນ ປໍ 1. ນາງບໍ່ສາມາດອ່ານພາສາອັງກິດ
ໃນການອອກສຽງຄຳວ່າ “Knife” ຫຼືວ່າ “ມີດ” ສຸວັນຄໍາ ໄດ້ເລົ່າສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ປື້ມຫົວນີ້ມີຊື່ວ່າ ອອກສຽງຄຳວ່າ “Knife” ຢ່າງໃດ ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີອາ ຍຸ 6 ປີ ກຳ
ລັງຮຽນຢູ່ຊັນປໍ 1 ໃນໂຮງຮຽນຫຼວງ ທີ່ນະຄອນໂຕຣອນໂຕນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມພໍ່ວ່າ
ອ່ານເຈົ້າກໍເຊື່ອ ໃນຄຳທີ່ພໍ່ບອກ. ເວລາກັບໄປ ໂຮງຮຽນ ຂ້າພະເຈົ້າບອກນາຍຄູວ່າ
“ຄະໄນຟ໌” ແຕ່ນາຍຄູບອກວ່າບໍ່ຖືກ ແລະ ໄດ້ສອນເວົ້າອອກສຽງໃຫ້ຖືກ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຖຽງນາຍຄູຄືນວ່າ ບໍ່ແມ່່ນ ຕ້ອງ ເວົ້າວ່າ “ຄະໄນຟ” ເພາະວ່າ ພໍ່ບອກໃຫ້ເວົ້າແບບນີ້.
ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ຖືກສົ່ງໄປຫາຫ້ອງການທ່ານຄູໃຫຍ່ ເພາະເພີ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ຟັງຄວາມນາຍຄູ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ເລື້ອງນີ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສາ ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່
ຢາກປ້ອງ ກັນພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເພາະວ່າຢາກໃຫ້ພໍ່ເປັນຜູ້ເວົ້າຖືກ. ພໍ່ແລະແມ່
ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ຖືກຫຼາຍໆຢ່າງ ເວລາໃດພວກເພີ່ນເວົ້າຜິດແລ້ວ ກໍ
ຫົວຂວັນກັນ.”

ສຸວັນຄຳ ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ ຢູ່ໃນປະເທດການາດາ ຖືກລ້ຽງດູຢູ່ໃນຄອບຄົວຕາມປະເພນີ
ລາວ ເວົ້າພາສາລາວ ກິນອາຫານລາວ ແລະນາງ ມັກສັງເກດເບິ່ງສິ່ງ ແວດລ້ອມຂອງ
ສັງຄົມຊີວິດລາວ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງບັນທຶກ ເອົາຈຸດ ຕ່າງໆຂອງຊີວິດ ແລະ
ລະບາຍອອກມາຢູ່ໃນສາຍຕາ ທີ່ເປັນແນວຄິດຂອງຊາວ ຕາເວັນຕົກ ເຫັນວ່າເປັນເລື້ອງ
ແປກໆໄຮ້ດຽງສາ ປະປົນຢູ່ກັບວັດທະນາທຳ ຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປະເພນີສັງ
ຄົນລາວແລ້ວ ເຫັນວ່າເປັນຂອງທຳມະດາ ແລະບໍ່ສຳຄັນ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເປິດໂອກາດໃຫ້
ສຸວັນຄຳ ຜູ້ມີພອນສະຫວັນໄດ້ໃຊ້ໂອກາດນີ້ລະບາຍອອກມາໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ
ຊົມຊຶ່ນນໍາ ຊຶ່ງ ສຸວັນຄຳກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ຂ້າພະເຈົ້າ ມັກຂຽນເລື້ອງຄອບຄົບ ຄວາມຮັກແພງ ການເຮັດວຽກງານ ແລະ ຄວາມ
ມ່ວນຊື່ນເວົ້ານົວຫົວມ່ວນ. ເວລາຄົນລາວ ເດີນທາງມາຮອດສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແລະ
ການາດາໃໝ່ໆ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນເຂົາເຈົ້າ ພາກັນໄປເກັບຂີ້ກະ ເດືອນຂາຍ ກ່ຽວກັບເລື້ອງ
ພໍ່ແມ່ ເລື້ອງເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານປາດຊີ້ນໄກ່ ຫລົກ ຂົນໄກ່. ມີອີກຜູ້ນຶ່ງຊື່ວ່າໃຈ ລາວເປັນ
ຄົນຂັໍບລົດບັສ ສົ່ງເດັກນ້ອຍໄປໂຮງຮຽນ ເມຍຂອງລາວແມ່ນຄົນລາວ ແຕ່ລາວຢາກເປັນ
ຄືຄົນອາເມຣິກາ ແລະບໍ່ຢາກ ຮ້ອງຊື່ຜົວຂອງລາວວ່າ “ໃຈ” ແລະຢາກຮ້ອງວ່າ “ເຈ” ແຕ່
ຜົວຂອງລາວບໍ່ມັັກ ແລະເນັ້ນຢໍ້າວ່າ “ໃຈ” ຄືດັ່ງຫົວໃຈແລະເມຍຂອງລາວກໍບໍ່ມັກຮ້ອງຊື່
ແທ້ໆຂອງ ລາວເພາະວ່າລາວຢາກລືມພາສາລາວ. ຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້ມີນະວະນິຍາຍສັ້ນຢູ່
14 ເລື້ອງ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກຂຽນ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມັກ ອ່ານ
ເລື້ອງຕ່າງໆຂອງນັກຂຽນຄົນອື່ນໆວ່າ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃຜ ປະສົບການຂອງ ເຂົາມີຫຍັງ
ແລະໄດ້ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ໃສ. ໃນຊ່ວງໄລຍະນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ຂຽນເລື້ອງຕ່າງໆ ແລ້ວ
ນຳເອົາໄປປະໄວ້ຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດ ວາງຂາຍຢູ່ຕາມຮ້ານ ຂາຍປື້ມ ແລະຕໍ່ມາໃນວັນນຶ່ງ ໄດ້
ມີຜູ້ພິມເຜີຍແຜ່ປື້ມມາຄົ້ນພົບ ເຫັນປືຶ້ມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນ ກໍເລີຍໄດ້ສະເໜີພິມຂາຍໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.”

ສຸວັນຄຳ ທັມມະວົງສາ ເກີດຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບປະເທດໄທໃນປີ 1978 ເວລາເກີດມາມີ
ນໍ້າໜັກໜ້ອຍກວ່າ 1 ກິໂລກຣາມ ເວລານັ້ນ ແມ່ແລະພໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໜ້າທີ່ດ້ວຍຕົນເອງ
ແລະປາດສະຈາກນາຍໝໍ. ຄອບຄົວໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນປະເທດການາດາ ໃນປີ
1980. ສຸວັນຄໍາ ບໍ່ຮູ້ຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບເບື້ອງຫຼັງ ຂອງ ຄອບຄົວ ແລະກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ເດີນ
ທາງ ກັບຄືນໄປຢ້ຽມຢາມ ປະເທດລາວ. ສຸວັນຄຳ ມັກອ່ານ ມັກຂຽນມາແຕ່ເກີດແລະມັກ
ສັງເກດເບິ່ງສິ່ງແວດລ້ອມຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ແລະສັງຄົມລາວ ທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ຕ່າງແດນ. ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນຖານພໍ່ແມ່ຂອງ ສຸວັນຄຳ ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການສຶກສາສູງ ແຕ່ວ່າ ສຸວັນຄຳ ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຕົນເອງ ແລະສຳເລັດກາ ສືກສາຂັ້ນປະ
ລິນຍາໂທ. ສຸວັນຄໍາ ໃຊ້ສໍານວນພາສາອັງກິດ ໃນການຂຽນກາບກອນ ຂຽນນິຍາຍ ທຽບ
ເທົ່າກັບບັນດານັກປະພັນອາຊີບຄົນອື່ນໆ. ພາສາອັງກິດ ແມ່ນພາສາທີ່ນຶ່ງ ຕິດຕາມດ້ວຍ
ພາສາຝຣັ່ງ ແລະໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດ ໂດຍກ່າວມ້ວນ ທ້າຍເປັນພາສາລາວ
ດ້ວຍສຳນຽງວຽງຈັນ ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:

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ລິງໂດຍກົງ


ປັດຈຸບັນນີ້ຍານາງສຸວັນຄຳ ທັມມະວົງສາ ຢູ່ທີ່ນະຄອນໂຄຣອນໂຕ ປະເທດການາດາ ກຳ
ລັງຊົມຊື່ນກັບຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Giller ປະຈຳປີ 2020 ຈາກ ການຂຽນນະວະນິ
ຍາຍເລື້ອງສັ້ນ ກ່ຽວກັບຊີວິດສັງຄົມລາວ.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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