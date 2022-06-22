ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນການສົ່ງດາວທຽມ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທີສອງ ໂດຍໃຊ້ຈະຫຼວດທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນປະເທດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ໃນຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງປະເທດດັງກ່າວ ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາອະວະກາດທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອະວະກາດ ທ່ານລີ ຈົງ ໂຮ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຈະຫຼວດທີ່ປະກອບດ້ວຍ 3 ທ່ອນ ຊື່ວ່າ “ນູຣີ” ໄດ້ສົ່ງດາວທຽມຫຼາຍໜ່ວຍຂຶ້ນສູ່ງວົງໂຄຈອນ ລຸນຫຼັງທີ່ຖືກຍິງຂຶ້ນ ຈາກສູນກາງອະວະກາດ ຢູ່ເກາະດອນນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງແຄມຝັ່ງທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ໃນເຂດໂກເຮິງ.
ຄວາມສຳເລັດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ 8 ເດືອນ ຫຼັງຈາກຖ້ຽວບິນຄັ້ງທຳອິດຂອງນູຣີໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມປອມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ເວລາທ່ອນທີ 3 ຂອງຈະຫຼວດປະສົບກັບບັນຫາ.
ດ້ວຍຄວາມສຳເລັດໃນການຍິງສົ່ງເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ເກົາຫຼີໃຕ້ກາຍເປັນປະເທດທີ 10 ທີ່ສາມາດສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີຂອງຕົນເອງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຢືນຢັດວ່າ ຈະຫຼວດນູຣີບໍ່ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ທາງທະຫານ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມການຍິງສົ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ສາມາດສ້າງຈະຫຼວດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າໄດ້ ແລະສົ່ງດາວທຽມສອດແນມ ທີ່ສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆ ຮວມທັງເກົາຫຼີເໜືອປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ຫວັງວ່າ ມັນຍັງຈະຊ່ວຍຫັນປ່ຽນປະເທດດັ່ງກາວ ໃຫ້ກາຍເປັນ “ໂຮງຈັກອະວະກາດ” ຊຶ່ງຈະເສີມຂະຫຍາຍບໍ່ພຽງແຕ່ໂຄງການອະວະກາດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ອຸດສາຫະກຳອະວະກາດເອກກະຊົນນຳດ້ວຍ.
ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ໄດ້ທຳການປະກາດລຸນຫຼັງທີ່ມີການຍິງສົ່ງ ໂດຍກ່າວວ່າ “ເວລານີ້ ເສັ້ນທາງໄປສູ່ອະວະກາດໄດ້ເປີດຂຶ້ນແລ້ວຈາກສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ.” ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຂຶ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເກົາຫຼີໃຕ້ເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 10 ຂອງໂລກກໍຕາມ ແຕ່ໂຄງການອະວະກາດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຖືກມອງກັນວ່າ ຍັງລ້າຫຼັງປະເທດທີ່ຮັ່ງມີຫຼາຍໆປະເທດຢູ່. ຄຳວ່າ ນູຣີ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍໃນພາສາເກົາຫຼີວ່າ “ໂລກ” ນັ້ນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ວ່ານັ້ນ.