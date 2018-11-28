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ລະ​ບົບ​​ສື່​ສານ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເຫັນ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ​ໃນ​ການ​ຊັ​ບຊ້ອນ ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ໂລກ

ຮູບ​ພາບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ກ​ັນ​ຍາ 2016 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ຊຳ​ຊຸງ ກາ​ລັກ​ຊີ 7 ​ທີ່​ກຸງ​ໂຊ​ລ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂຊ​ລ ໄດ້​ພົບ​ວ່າ​ ລະ​ບົບ​ການ​ສື່​ສານຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ ບອບ​
ບາງ​ພຽງ​ໃດ ໃນ​ທ້າຍອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ເວ​ລາ​ໄຟໄໝ້ໄດ້ລົບ​ກວນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້
ແກ່​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ. ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ການ ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ທີ່​ຈະຈັດ ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດການ​
ປ່ຽນ​ແປ​ງ​ ​ເພື່ອ​ຫລີກ​ລ່ຽງບໍ່​ໃຫ້​ເກີດເຫດກ​ານ​ນີ້​ຊ້ຳ​ຄືນ​ອີກ ແຕ່​ການ​ລົ້ມ​ແຫຼວຂອງລະ
ບົບ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ເຖິງ​ການ​ຊັບ​ຊ້ອນ ທີ່ໃຫຍ່​ກວ່ານີ້ ແລະ​ກະ​ກຽມ​
ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະທາງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ໄຟ​ໄໝ້ ​ໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້ຊົມ​ໃຊ້ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ KT ທີ່ຢູ່​ອັນ​ດັບ​ສອງຂອງ​ບໍ​
ລິ​ສັດ​ສື່​ສານທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດຂອງ​ປະ​ເທດ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພົບຕົນ​ເອງ​ວ່າ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໂທ​ລະ​ສັບ​
ໄດ້ ເຂົ້າ​ຫາ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ຖອນ​ເງິນ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ATM ຫຼືການ​ໃຊ້​ບັດ​ສິນ​ເຊື່ອ ແລະ​
ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ພາບ. ສື່​ມວນ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຍັງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ແມ່​ຍິງ​ຊະລາ​ຄົນ​ນຶ່ງໄດ້ເສຍ​
ຊີ​ວິດ​ເວ​ລາ​ລາວ​ລົ້ມ​ປ່ວຍ ແລະ​ສາ​ມີ​ຂອງ​ລາວ​ບໍ່​ສ​າ​ມາດ​ໂທຫາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຸກ​ເສີນ
​ໄດ້ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ.

ທ່ານ​ລີ ແມນ​ຈົງ ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມການ​ສຶກ​ສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ
ແລະ​ສາ​ສ​ດາ​ຈານ​ຂອງ​ກົມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ຕຳ​ຫຼວດ ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຮາວ​ອນ ກ່າວ
​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເກືອບ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເພື່ອ​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ລະ​ບົບ​ໃຊ້​ການ
​ບໍ່​ໄດ້ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ແນ່ນອນ ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້ ເພື່ອ​ຫລີກ​
ລ່ຽງໄພ​ພິ​ບັດ​ຈາກຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ແຍກ​ຕາ​ໜ່າງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ ສາ​ທາ​ລະ
​ນະ​ຊົນ ເຊັ່ນໄຟ​ໄໝ້ ການ​ແພດ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການຕຳ​ຫຼວດ​ສຸກ​ເສີນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​
ລະ​ບົບສຳ​ຮອງ​ກຽມ​ພ້ອມ​ໄວ້ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ.”

ຫລັງ​ຈາກເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ແລ້ວ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ສື່ສານ
​ແລະ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ຢູ ຢັງ​ມິນ ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານສາມ​ບໍ​ລິ​
ສັດ​ສື່​ສານ​ ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເພື່ອ​ຫາ​ລືກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ສຳ​ຮອງຂອງພວກເຂົາ​ເຈົ້າ.

ອ່ານ​ຂ່ານ​ນີ້​ເພີື້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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