ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະລັດ ຊ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານການຄ້າ ແລະ
ການທູດທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັດກຸມການສົ່ງອອກວັດຖຸທີ່ສຳຄັນສາມຢ່າງໄປ ໃຫ້ຜູ້
ຜະລິດຊິບຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບມືຖືຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້, ລວມມີບໍລິສັດ ຊຳຊຸງ
ອີເລັກໂທຣນິກ, ແລະ SK Hynix, ເຊິ່ງສະໜອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດ
ຄື Apple ແລະ Huawei. ຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດມາຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງດົນ
ຫຼາຍທົດສະວັດ ກ່ຽວກັບ ການບັງຄັບຊາວ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເຮັດວຽກໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ
ໃນລະຫວ່າງ ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ, ເມື່ອກອງກຳລັງຫົວເມືອງຂຶ້ນ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຍຶດຄອງ
ແຫຼມເກົາຫຼີ.
ລັດຖະບານ ໂຊລ ໄດ້ຍົກບັນຫາດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາໃນອາທິດນີ້ ໃນກອງປະຊຸມສະພາສິນ
ຄ້າ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ໃນນະຄອນ ເຈນີວາ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ
ຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ກາງ ຄຢຸງ-ວາ ໄດ້ລົມກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ
ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ທາງໂທລະສັບ ນຶ່ງວັນກ່ອນ ແລະ ໄດ້ເຕືອນທ່ານວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງບໍ່
ພຽງແຕ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດໃນປະເທດຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຈະ
“ຂັດແຍ້ງກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ” ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດ
ຂອງ ສະຫະລັດ. ທ່ານ ກາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນແງ່ລົບ
ຕໍ່ການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍລະຫວ່າງລັດຖະບານ ໂຊລ, ໂຕກຽວ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ດ້ວຍ.
ທ່ານ ກິມ ຮຢຸນ-ຈອງ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ຕອນທີ່ທ່ານໄດ້ເດີນທາງຮອດ
ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນວ່າ, ທ່ານຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານການ
ຄ້າກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ.