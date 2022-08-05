ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ ຈະພິຈາລະນາຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ທາດ (THAAD) ທີ່ໃຊ້ໂດຍສະຫະລັດ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຫຼັກຖານທີ່ມີເພີ່ມຂຶ້ນ ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງກະກຽມການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນນະໂຍບາຍທີ່ມີຢູ່ ແລະຖືກຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຈາກຈີນນັ້ນ ມີຄວາມເໝາະສົມ ເມື່ອຄິດເຖິງຄວາມລັ່ງເລໃຈຂອງປັກກິ່ງທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການຍິງລູກສອນໄຟ ຂອງພຽງຢາງໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້.
ຄະນະລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຸດກ່ອນ ຂອງທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ ນຳໃຊ້ລະບົບຕ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດລະດັບສູງ ຫລື Terminal High Altitude Area Defence ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ THAAD ນັ້ນ ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍເປັນວິທີນຶ່ງເພື່ອເອົາໃຈຈີນ ໃນປີ 2017 ເມື່ອເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຮັບລະບົບການປ້ອງກັນນັ້ນ. THAAD ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະສັ້ນ ແລະກາງ ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ທົ່ວໂລກ.
ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ຄື “ສາມບໍ່,” ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍ່ມີການສົ່ງລະບົບ THAAD ໄປເພີ່ມເຕີມອີກ, ບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມໃນລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ຂອງສະຫະລັດ, ບໍ່ມີການສ້າງຕັ້ງພັນທະມິດທາງທະຫານສາມຝ່າຍກັບວໍຊິງ ຕັນ ແລະໂຕກຽວ.
ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານມູນ ໄດ້ເອົານະໂຍບາຍ "ສາມບໍ່" ອອກມາໃຊ້ໃນເດືອນຕຸລາ 2017 ຫຼັງຈາກປັກກິ່ງໄດ້ເລີ້ມການປຸກລະດົມການຕອບໂຕ້ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍສູງຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້. ໂຊລໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ ວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງລະບົບ THAAD ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ ບໍ່ໃຫ້ຖືກໂຈມຕີຈາກພຽງຢາງ.
ໃນເວລານັ້ນ, ປັກກິ່ງໃຫ້ການໂຕ້ແຍ້ງວ່າລະບົບ THAAD ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກວດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວລູກສອນໄຟຂອງຕົນໄດ້. ເຊື່ອກັນວ່າ ການຕອບໂຕ້ທາງເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່ໃນຫລາຍເຂດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ອີງຕາມທ່ານກິມ ຊຸງຮານ (Kim Sung-han) ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງປະ ທານາທິບໍດີຢູນ ຊຸກ ເຢໂອ (Yoon Suk Yeo) ທີ່ກ່າວໃນເດືອນ ກຸມພາໃນ ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຢູ່ລັດຖະສະພາ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດນີ້, ທ່ານພາກ ຈິນ (Park Jin), ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ “ນະໂຍບາຍສາມບໍ່ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງອັນໃດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມີກັບຈີນ ແຕ່ມັນແມ່ນການອະທິບາຍຈຸດຢືນຂອງພວກເຮົາ.”