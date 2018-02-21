ພວກຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຂອງອາຟຣິກາ ໃຕ້ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງແຮງຕໍ່ການກ່າວຄຳປາໄສ
ຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ທ່ານ Cyril Ramaphosa ໂດຍຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ໄດ້ມີແຜນການ ຢ່າງເປັນແກ່ນສານ
ຫຼືບໍ່ທີ່ຈະຮັບມືກັບຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ທ້າທາຍຕໍ່ປະເທດຊາດ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳ
ລາຍອຽດຈາກນັກຂ່າວຂອງ ວີໂອເອ Anita Powell ຈາກນະຄອນຫຼວງ Johannes-
burg ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນມື້ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ ປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານເຈກັບ
ຊູມາ ນັ້ນ ທ່ານ Cyril Ramaphosa ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະເທດຊາດໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ວາງຮູບຮ່າງຄວາມທະເຍີ້ທະຍານແລະທ້າທາຍຕ່າງໆນາໆທີ່ຊາວອາຟຣິກາໃຕ້
ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຮອຍຂອງຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນ.
ທ່ານ Cyril Ramaphosa ກ່າວວ່າ “ການຮວມຕົວກັນ ຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະສ້າງປະຫວັດສາດໄວ້ໃຫ້ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ເຮັດມາກ່ອນ
ແລ້ວ. ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ແລະພວກເຮົາກໍຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ອີກ ດ້ວຍຄວາມຮັກຫອມທີ່ພວກເຮົາມີຮ່ວມກັນໃນປະເທດເຮົາ ພວກເຮົາມີຄວາມໝາຍໝັ້ນອັນເດັດ
ດ່ຽວ ທີ່ຈະເອົາຊະນະການທ້າທາຍທັງຫຼາຍທັງປວງ ທີ່ຂວາງໜ້າພວກເຮົາຢູ່ ແລະຈະ
ເຮັດໃຫ້ເຫັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ພວກເຮົາຈະສາມາດສ້າງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາແລະທ່ຽງທຳ ແລະເປັນ
ສັງຄົມທີ່ໜ້າຢູ່ ທີ່ທ່ານ Nelson Mandela ໄດ້ອຸທິດທັງໝົດຊີວິດຂອງທ່ານໄວ້.”
ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາຂອງວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ ຝ່າຍຄ້ານ
ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນມຸມມອງຂອງທ່ານ Ramaphosa. ຕາມທຳນຽມແລ້ວ ຄຳປາໄສກ່ຽວ
ສະພາບການຂອງປະເທດຊາດ ແມ່ນຈະສະຫຼຸບ ຮວບຮວມເອົາວຽກງານຂອງລັດຖະ
ບານໃນທຸກໆດ້ານ ແລະມີໄດ້ມີຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສ 40 ທ່ານ ຈາກພັກລັດຖະບານ
African National Congress ທີ່ນຳພາປະເທດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ທັງມີການອະພິປາຍ
ບັນຫາປີກຍ່ອຍຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ເວລາ ຍາວກວ່າ ຄຳປາໄສຕົ້ນສະບັບ 90 ນາທີນັ້ນ.
ທຸກມຸມມອງ ທຸກດ້ານຂອງທ່ານ Ramaphosa ແມ່ນຖືກນຳມາວິເຄາະ ພິນິດພິຈາ
ລະນາ ແລະຖືກຖາມໝົດ ຈາກເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ ໄປຈົນເຖິງ
ການສຶກສາ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ໄປຈົນເຖິງຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກ ANC ໃນການບຸກ
ເບີກດິນກະເສດ ໂດຍການບໍ່ໃຫ້ຄ່າທົດແທນໃດໆເລີຍນັ້ນ.
ຝ່າຍຄ້ານສຳຄັນ ກໍຄືພັກພັນທະມິດເດໂມແຄຣັດ ຫຼື DA ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາ
ຂອງ ທ່ານ Ramaphosa ວ່າຈະລົບລ້າງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼັງຈາກ ການດຳລົງ
ຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີທີ່ສັ່ນຄອນຂອງທ່ານ Zuma ເກົ້າປີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນອງນັນ
ຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ການຕຳໜິຕິຕຽນຕໍ່ທ່ານ Zuma ແລະ ອົງການ ANC
ໄດ້ມີມາແຕ່ໃດໆວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ກະທຳຕາມລຳພັງ ໃນຂ່າວການສໍ້ກົງເອົາເງິນ
ໄປເປັນຈຳນວນ ຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ ຈາກກອງທຶນຂອງລັດຖະບານນັ້ນ.
ທ່ານ Mmusi Maimane ຜູ້ນຳຂອງພັກພັນທະມິດເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ທ່ານ Ramaphosa ປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ດີ ຕາມທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄວ້ ໃຫ້ນຳມາປະຕິບັດ
ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຂຶ້ນມາ.
“ແຕ່ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສັບຊ້ອນບັນດາລັດຖະມົນຕີທັງຫຼາຍ ທີ່ເຫັນວ່າປະໜິປະນອມກັນໄດ້ແລ້ວນັ້ນອອກ? ສະແດງໃຫ້
ອາຟຣິກາໃຕ້ເຫັນແທ້ໆວ່າ ທ່ານແມ່ນຈິງຈັງໃນເລື່ອງການຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ໃນພັກຂອງທ່ານ ແລະປົດ ທ່ານ Bathabile Dlamini, Faith Muthmbi,
Mosebenzi Awane, Malusi Gigaba, Des Van Rooyen, David Mahlobo, Lynne Brown Mr. Seven Thousand-Rands-Per-Night Bongani
Bongo ອອກຈາກລັດຖະບານຂອງທ່ານ.”
ຝ່າຍຄ້າຍ ໄດ້ທ້າທາຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານ Ramaphosa ທີ່ວ່າຈະປ່ຽນແປງ
ກວດລ້າງທັງໝົດ ສະເໜີໃຫ້ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ມີກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງ ແລະໃຫ້
ມີກຸ່ມກວດກາ ແຕ່ແລ້ວ ກໍເຫັນວ່າບໍ່ມີ ມັນມີພຽງນ້ອຍນຶ່ງທີ່ໄດ້ສະເພາະເຈາະຈົງ.
ຜູ້ນຳຝ່າຍຊາຍຈັດຈາກພັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ານ Julius Malema
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫາຍໄປໃສ ຊຶ່ງທ່ານ Malema ກ່າວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ພວກເຮົາ
ເວົ້າຕໍ່ໜ້າທ່ານ, ທ່ານເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງທັງໝົດນີ້ ຍ້ອນວ່າ ທ່ານຊາບດີ ທີ່ວ່າທ່ານຈະ
ເປັນປະທານາທິບໍດີສຳລັບ 12 ເດືອນ. ທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະກ່າວຕໍ່ອາຟຣິກາໃຕ້ວ່າ
ມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ທ່ານຈະສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຮອບ 12 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະກວດເບິ່ງແຜນການຕ່າງໆຈາກຄະນະກຳມາທິການທັງມວນ ແລະຫຼັງຈາກ 12
ເດືອນແລ້ວ ທ່ານກໍຈະຈາກໄປແລ້ວ.”
ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ໄດ້ມີໂອກາດຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕຳໜິຕິຕຽນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ Ramaphosa ມີເວລາປະມານ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງປີ ທີ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມີການ
ປ່ຽນແປງນີ້ໄດ້ຜົນ ກ່ອນໜ້າການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງປີໜ້າ.
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