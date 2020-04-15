ເກົາຫຼີໃຕ້ ຮັກສາປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນແຕ່ໃນທ່າມກາງ ການລະບາດໂຄວິດ-19

ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ພາກັນລຽນແຖວຢືນຢູ່ຫ່າງກັນ ລ້າງມືເຂົາເຈົ້າ ແລະໃສ່ໜ້າກາກ ແລະ
ຊົບມືຢູ່ຕາມໜ່ວຍປ່ອນບັດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມນຶ່ງໃນ ການປ່ອນບັດ ທີ່ສຳ
ຄັນຂອງໂລກ ໃນຍຸກສະໄໝໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ຫຼັງຈາກ ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ໄດ້ຊ້າລົງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຈັດ ຕັ້ງປະຕິ
ບັດມາດຕະການທີ່ກວ້າງຂວາງຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນການປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງສະ
ພາ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການລະບາດຂອງພະຍາດກັບ ຄືນມາໃໝ່ອີກ.
ໂດຍຢືນຫ່າງກັນນຶ່ງແມັດ ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດເລີ້ມລຽນແຖວແຕ່ 6 ໂມງເຊົ້າຕາມ ເວລາ
ໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຕາມໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມີການຂ້າພະຍາດກ່ອນການ ເລືອກຕັ້ງ.
ພວກພະນັກງານຢູ່ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງໄດ້ບີບນໍ້າຢາລ້າງມື ແລະເອົາຊົບ ມືປລາສຕິກທີ່
ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມພ້ອມນັ້ນໃຫ້ ໃນຂະນະທີ່ກວດອຸນຫະພູມດ້ວຍການໃຊ້ ເຄື່ອງວັດແທກທີ່
ບໍ່ຢູ່ໃກ້ໂຕ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາການ ໄດ້ປ່ອນບັດຢູ່ບ່ອນຕ່າງຫາກ.
ບັນດາຜູ້ທີ່ກັກຕົນເອງ ຫຼືແຍກຕົນເອງນັ້ນ ຈະໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ອນບັດຫຼັງຈາກການ
ການປ່ອນບັດທຳມະດາສິ້ນສຸດລົງ ໃນແລງມື້ນີ້.
ປະສົບພະການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ອາດເປັນການແນະນຳແຜນການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ແກ່ບັນ
ດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນໄລຍະເວລາ ໃຫ້ມີການຢູ່ຫ່າງກັນໃນສັງຄົມ. ບັນດາ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ເຕືອນວ່າ ການນຳເອົາຜູ້ປ່ອນບັດຫຼາຍລ້ານຄົນມາຢູ່ບ່ອນດຽວກັນນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້
ເຊື້ອໄວຣັສແຜ່ລະບາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ຢູ່ບັນດາປະເທດອື່ນໆບ່ອນທີ່ໄວຣັສຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມນັ້ນ ການເລືອກ ຕັ້ງໄດ້
ຖືກໂຈະໄວ້.
ແຕ່ວ່າການເລື່ອນປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ເລື່ອນບໍ່ໄດ້ສຳລັບ ຊາວ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີທ່ານນາງເດຢວນ ກິມ ໄດ້ກ່າວ ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສຂອງກຸ່ມຮັບ ມືກັບວິກິດ
ການສາຂອງ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກສອງລະບອບຜະເດັດ
ການລະຫວ່າງປີ 1963 ຫາ 1988 ເພາະສະນັ້ນການເລືອກຕັ້ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ສຳລັບປະຊາທິປະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແມ່ນແຕ່ສົງຄາມເກົາຫຼີກໍຍັງບໍ່ສາມາດຢຸດ ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ໃນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 1952.
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