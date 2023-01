ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫລາຍ ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ດອກເຫັດຢູ່ເທິງຫລັງຄາ ແລະ ເທິງພື້ນດິນ ໃນຫຼາຍພາກຂອງໂລກ. ແຕ່ພວກມັນຍັງສາມາດ ຖືກເອົາໄປວາງໄວ້ຢູ່ເທິງໜ້ານ້ໍາອີກ. ດັ່ງທີ່ຫົວ​ໜ້າ ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ Steve Herman ລາຍງານມາວ່າ ເທັກໂນໂລຈີແສງຕາເວັນທີ່ລ່ອງລອຍ ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ ໄດ້ເລີ້ມແຜ່ຂະ​ຫຍາຍອອກໄປໃນ​ຂອບ​ເຂດທີ່​ກວ້າງຂວາງ​ຢູ່​ເຂດເອເຊຍ ແລະຢູໂຣບ ແລະຕອນນີ້ ມັນກຳລັງເລີ້ມໄດ້​ຮັບຄວາມສົນ​ໃຈ​ຂຶ້ນຫລາຍ ຢູ່ໃນທະ​ວີບອາເມຣິກາເໜືອ. ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດເລື້ອງນີ້ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ນຶ່ງໃນນະວັດຕະກໍາທີ່ມາ​ແຮງທີ່ສຸດສໍາລັບການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີມົນລະພິດກໍ​ຄືການ​ ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ແສງ ຫລື photovoltaics ແບບລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ FPV ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍຶດແຜງຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານແສງຕາ​ເວັນຢູ່ໃນນ້ໍາ, ລວມທັງ​ໃນທະເລສາບ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ ແລະຢູ່ໃນທະເລ.

ໂຄງ​ການຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນທີ່​ລອຍ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ​ ​ແມ່ນສ້າງ​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ ໃຈແກ່​ຄົນເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ​ ​ເມື່ອ​ພວກມັນ​ສາ​ມາດຖືກ​ສ້າງຢູ່ໃນແມ່​ນ້ຳ ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້ານ້ຳຕົກ ທີ່​ມີ​ສາຍ​ສົ່ງຢູ່​ແລ້ວ ... … ອີງຕາມທ່ານນາງຊີ​ກາ ແກດ​ຊານ​ກູ (Sika Gadzanku), ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນ ແຫ່ງຊາດຂອງລັດ​ໂຄ​ໂລ​ຣາ​ໂດ.

ທ່ານນາງຊີ​ກາ ແກດ​ຊານ​ກູ (Sika Gadzanku) ກ່າວ​ວ່າ:

"ສະນັ້ນ, ແທນທີ່ຈະເພິ່ງ​ພາອ​າ​ໄສຕໍ່ແມ່ນ້ໍາຫຼາຍໆນັ້ນ ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ FPV ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສນ້ໍາລົງ ເຊັ່ນ ໃນລະດູແລ້ງ, ທ່ານ ໃຊ້ການ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ແສງຕາເວັນ ທີ່ລອຍ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳໄດ້."

ສະມາຊິກສະພາເມືອງ, ທ່ານນາງ​ເດ​ບໍ​ຣາ ຟູດ​ເຈິ (Deborah Fudge) ກ່າວວ່າ ແຜງຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານແສງຕາ​ເວັນຫ້າພັນແຜງ ດຽວນີ້ໄດ້ລ່ອງລອຍຢູ່ເທິງ​ສະ​ສຳ​ລັບເກັບນ້ຳເສຍແຫ່ງນຶ່ງຂອງເມືອງວິ​ນ​ຊໍ (Windsor) ໃນລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ.

ທ່ານນາງ​ເດ​ບໍ​ຣາ ຟູດ​ເຈິ ຈາກສະພາເມືອງວິນ​ຊໍ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

"ພວກມັນຍັງໄດ້ສະຫນອງ 90 ເປີ​ເຊັນ ຂອງພະລັງງານທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການສຳ​ລັບ ການປະຕິບັດ ງານທັງຫມົດໃນການບໍາບັດນ້ໍາເສຍ, ສຳ​ລັບ​ການດໍາເນີນງານທັງຫມົດ ຢູ່ທີ່ເດີ່ນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ແລະຍັງໃຊ້ສໍາລັບສູບນ້ໍາເສຍຂອງພວກເຮົາໄປຫາ ບ່ອນ​ທີ່​ເປັນນ້ຳ​ຮ້ອນ​ພຸ​ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນທົ່ງຄວາມຮ້ອນ ໃຕ້ດິນຢູ່ໄກ​ປະມານ 40 ໄມ ຫລື 64 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດເໜືອ.”

​ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ໜອງ​ໃຫຍ່​ແຫ່ງນີ້ ​ຢູ່ໃນລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ແມ່ນນຶ່ງໃນ​ແມ່ນ້ຳປະ ມານ 25,000 ແຫ່ງໃນສະຫະລັດ ທີ່ລັດຖະບານກໍານົດວ່າ ເຫມາະສົມສໍາລັບການຈັດວາງ FPV ໃສ່. ແຜງ​ຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ ທີ່ລອຍຢູ່​ເທິງ​ໜ້ານ້ໍາ ທີ່ກວມເອົານຶ່ງ ສ່ວນສີ່ຂອງແມ່​ນ້ຳແຕ່​ລະ​ແຫ່ງ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄດ້ເກືອບຮອດ 10 ເປີເຊັນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງປະ​ເທດອາເມຣິກາ.

Solar panels have mushroomed on rooftops and on the ground in many parts of the world. But they also can be placed on bodies of water. As VOA’s chief national correspondent Steve Herman reports, the floating solar technology has taken off on a large scale in Asia and Europe and is now beginning to heat up in North America.

One of the hottest innovations for the nonpolluting generation of electricity is floating photovoltaics, or FPV, which involves anchoring solar panels in bodies of water, including lakes, reservoirs and seas.

Floating solar projects are even more attractive when they can be built on bodies of water adjacent to hydropower plants with existing transmission lines …… according to Sika Gadzanku, a researcher at the National Renewable Energy Laboratory in Colorado.

Sika Gadzanku, National Renewable Energy Laboratory: “So, instead of depending so much on hydro, now you can use more FPV and reduce your dependence on hydro during, like, very dry seasons — you use your floating solar photovoltaics.”

Five thousand solar panels now float on one of the wastewater ponds of the town of Windsor in California, says council member Deborah Fudge.

Debora Fudge, Windsor Town Council: “They also provide 90 percent of the power that we need for all of the operations for treating wastewater, for all the operations at our corporation yard, and also for pumping our wastewater to the geysers, which is a geothermal field about 40 miles (64 kilometers) north.”

“This lake in Virginia is one of about 25,000 bodies of water in the United States identified by the government as suitable for FPV placement. Floating panels covering one-fourth the area of each of these sites would potentially generate nearly 10 percent of America’s energy needs.