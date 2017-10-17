ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກເຫດລະເບີດ ຢູ່ໂມກາດິສຊູ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 300 ຄົນ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນ ນະຄອນຫລວງ Mogadishu ປະເທດໂຊມາເລຍ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ
ເຖິງ 300 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ພວກກູ້ໄພ ຍັງຊອກຄົ້ນຫາບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກ
ເຫດລະເບີດແຕກທີ່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.
ດອກເຕີ Abdulkadir Adam ຫົວໜ້າບໍລິການລົດໂຮງໝໍນະຄອນຫລວງ Mogadishu
ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ພະແນກໂຊມາເລຍວ່າ 302 ຄົນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ເສຍຊີວິດຈາກ
ເຫດລະເບີດແຕກ ທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີຢູ່ທາງຄົບທີ່ແອອັດ ໃນນະຄອນຫລວງຂອງໂຊມາ
ເລຍ ໃນຕອນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່າມມາ.
ລັດຖະບານກ່າວວ່າ 429 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ປະຈຳເຂດທ້ອງຖິ່ນ
ຕ່າງໆແລະຈຳນວນຜູ້ຕາຍອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ. ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮ້າຍແຮງກວ່າ 30 ຄົນ
ໄດ້ສົ່ງໂດຍເຮືອບິນໄປເທີກີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອປິ່ນປົວ ຮວມທັງນັກຂ່າວວີໂອເອ
ພະແນກພາສາໂຊມາເລຍ ທ່ານ Abdulkadir Mohamed Abdulle.
ຍັງບໍ່ມີການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໂຊມາເລຍ ແລະ
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກໍ່ການຮ້າຍ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab ໄດ້
ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການວາງລະເບີດນີ້.
ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ທ່ານ Abdi Hassan Hussein ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ “ເຖິງແມ່ນ
ວ່າເຂົາເຈົ້າອ້າງເອົາ ຫລືບໍ່ອ້າງເອົານັ້ນ ບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງ ພວກເຮົາຮູ້ການປະຕິບັດທີ່ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນ ມັນແມ່ນກຸ່ມ al-Shabab. ລາຍລະ ອຽດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ນີ້ແມ່ນການກະທຳຂອງກຸ່ມ al-Shabab ມັນມີເຄື່ອງໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ອະດີດຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງ al-Shabab ໄດ້ປະນາມການວາງລະເບີດ.
ທ້າວ Mukhtar Robow ອະດີດຜູ້ຮອງ emir al-Shabab ໄດ້ຮ້ອງການໂຈມຕີວ່າ “ປ່າເຖື່ອນ” ແລະ “ເປັນໂສກນາດຕະກຳທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ທີ່ມີລາຍມືຢູ່ນີ້ຕ້ອງຢຸດ
ຢັ້ງການນອງເລືອດຂອງຊາວມຸສລິມ ແລະມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ. ເຈົ້າຈະບໍ່ໄປສະ
ຫວັນຊັ້ນຟ້າ ໂດຍການສັງຫານຜູ້ໄຮ້ດຽງສາ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດຢ່າງນີ້ຕ້ອງຢຸດ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ກຸ່ມ al-Shabab.”
ທ່ານ Robow ຊຶ່ງໄດ້ໂຕນໜີມາຢູ່ກັບຝ່າຍລັດຖະບານຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ເປັນຜູ້ກໍຕັ້ງ al-Shabab ແລະເປັນຜູ້ນຳໝາຍເລກເບີສອງຂອງກຸ່ມ ໃນຂະນະທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບລັດຖະບານ
ແລະກຳລັງສະຫະພາບອາອາຟຣິກາ ເພື່ອຄວບຄຸມນະຄອນ Mogadishu ລະຫວ່າງປີ
2007 ແລະປີ 2011.
ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳປະຕິບັດການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບຫລາຍຄັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມ Mogadishu ຊຶ່ງເປັນຮູ້ດີທີ່ສຸດແມ່ນການໂຈມຕີໃນປີ 2010 ໃສ່ໂຮງແຮມ Muna ທີ່ໄດ້
ສັງຫານ 33 ຄົນ ຮວມທັງສະມາຊິກສະພາຫົກຄົນ.
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