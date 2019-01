ເລີ້ມ​ແຕ່​ເດືອນນີ້​ໄປ ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ຈີນ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ໃຫ້​ຫາ​ປາ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ ນອກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ກ່າວວ່າ ການ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ໃນການ​ຫາ​ປາ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ຊ່ວຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ເສດ​ຖ​ະ​ກິດ. ແຕ່​ພວກ​ຊາວ​ປະ​ມົງ​ໂຊມາ​ເລຍ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່​າ ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ຈີນ​ ຊຶ່ງ​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ຈະຄອບ​ງຳ​ການ​ຄ້າ​ຂາຍ​ປາ. Mohamed Sheik Nor ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ໂມ​ກາ​ດິ​ສຊູ ຊຶ່ງ​ໄພ​ສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີ ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ໂຊ​ມາ​ເລຍ ມີ​ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງທະ​ເລ​ ທີ່​ຍາວ​ຢຽດ 3,300 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທີ່​ຍາວ​ທີ່​ສຸດ ເທິງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ.

ນັບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ມາ​ແລ້ວ ທີ່​ປະ​ເທດ​ທຸກ​ຍາກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ດີ້ນ​ຮົນຂົນ​ຂວາຍ ຫາ​ທາງ​ປົກ​ປ້ອງ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ຕົນຈາກ​ການ​ຫາປາ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນນີ້ ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ເລີ້ມ​ດຳ​ເນີນ​ການແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ນຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ໄດ້​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ຂອງ​ຈີນ 32 ລຳ.

ທ່ານ​ໂອ​ມາ ອັບ​ຊີ​ໂຣ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປະ​ມົງ​ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ກ່າວ​ວ່າ “ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຫາ​ປາ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ແຜ່ກວ້າງ ໂດຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫາ​ທາງ​ຫລຸດຜ່ອນ​ບັນ​ຫານີ້​ລົງ ໂດຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ ໃຫ້​ມີ​ການ​ຫາ​ປາ​ ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອ​ບໍ່ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ສືບ​ຕໍ່​ປຸ້ນ​ສະ​ດົມ.”

ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ ໄດ້​ຄອບ​ງຳ​ນ່ານ​ນ້ຳໂຊ​ມາ​ເລຍມາ​ແຕ່​ດົນ​ແລ້ວ ແຕ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ກັນ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ຫຼື​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ປອມທີ່​ອອກໃຫ້​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ທີ່​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ.

ທານ​ອັບ​ຊີ​ໂຣ ກ່າວ​ວ່າ ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ທາງ​ການ ຈາກ​ການ​ຫາ​ປາ​ຂອງ​ຈີນ​ພຽງ​ຢ່​າງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າສອງ​ລ້ານໂດ​ລາ.

ແຕ່​ທ້າວ​ມູ​ເຊ ມາ​ໂອ ຄົນ​ຫາ​ປາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ອາ​ຍຸສີ່​ສິບ​ປີຜູ້ນີ້ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ເວ​ລານີ້​ຈີນ​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ຄອບ​ງຳ​ໃນ​ເລື້ອງ​ການ​ຄ້າ.

ທ້າວ​ມູ​ເຊ ມາ​ໂອ ກ່າວ​ວ່​າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍຈາກ​ການ​ຫາ​ປາ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ມາ​ແລ້ວ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ເວ​ລານີ້​ ພວກເຮົາ​ກໍ​ເລີ້ມ​ກັນ​ອີກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ດີກວ່າ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ມີ​ລະ​ບົບ​ຫາ​ປາທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ກວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ເພື່ອມາ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ.”

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້​າ​ທີ່​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແກ່​ພວກ​ຫາ​ປາຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ຄື​ກັນ​ກັບ​ທ້າວ​ມູ​ເຊ ມາ​ໂອ ໂດຍ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັບ​ປາ​ຂອງ​ຈີນ​ ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ ຫາ​ປາ​ຢູ່​ໃກ້​ຝັ່ງຈົນ​ເກີນ​ໄປ.

ແຕ່​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ປະ​ມົງ​ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ທ່ານ​ຮາ​ສ​ຊັນ ຣອບ​ເລ ກ່າວ​ວ່າ:

“ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຊາບ​ວ່າ ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນຈະ​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ຈັບ​ປາ​ທູ​ນາເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນຈະ​ລ່ວງລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຍັງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຂັດແຍ້ງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂດຍ​ກົງ ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ທີ່​ຫາ​ປາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັບ​ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເມື່ອ​ນຶ່ງ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ກ່ອນໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ຊາວປະ​ມົງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ບາງ​ຄົນ ກາຍ​ເປັນ​ໂຈນ​ທະ​ເລ ຈີ້​ກຳ​ປັ່ນ​ຮຽກ​ເງິນ​ຄ່າ​ໄຖ່.

ພວກ​ໂຈນ​ທະ​ເລ​ໄດ້​ຫລຸດ​ຈຳ​ນວນ​ລົງນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ໂດຍກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ປັ່ນ ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.

ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ຈີນທີ່​ຫາ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃໝ່​ນີ້ ກໍ​ເປັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ຈະ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ນຳ​ດ້ວຍ.

Starting this month, Chinese fishing vessels are allowed to exploit the open waters off the Somali coast, following the granting of licenses by Somalia's government last month.Somali authorities say the permits will reduce illegal foreign fishing and help boost the economy. But Somalifishermenworry the Chinese vessels now have the license to dominate the trade. Mohamed Sheikh Nor reports from Mogadishu.]]



Somalia has a 3,300 kilometer coastline, the longest on the African mainland.



For decades, the impoverished nation has struggled to protect its rich, coastal waters from unlawful, foreign fishing.



Somalia in January began one solution to the invasive ships - the official licensing of 32 Chinese fishing boats.



Omar Abshirow, Somalia's Deputy Minister for Fisheries:

"Since there had been rampant illegal fishing activities in our waters by foreign countries, we're trying to mitigate this issue by legalizing the fishing, so that there would be no need for them to keep looting."



Foreign fishing trawlers have long dominated Somali waters but, most operate illegally or with fake permits sold by corrupt officials.



Abshirow says the official fees from Chinese fishing alone will each year earn the country over two million dollars.



But local fishermen like 40-year-old Muse Maow worry the Chinese now have license to dominate the trade.



Muse Maow, Somali Fisherman:

"We were already suffering from massive illegal fishing by foreigners. And now here we go again as our government licenses foreign companies - who are better equipped and have more modern fishing systems than what we have - to compete with us."



Somali authorities say they will protect small-scale fishermen like Maow by closely monitoring what the Chinese catch and not allowing them to operate too close to the coast.



But the Chairman of Somalia's Fishing Association Hassan Robleh doubts the government will be able to control the Chinese boats.



Hassan Robleh, Chairman of Somalia's Fishing Association:

"We've been informed that those vessels will be targeting the tuna fish in particular. We're concerned that those vessels will be violating ourExclusive Economic Zone, thus resulting in direct economic conflict with our fishing communities."



It was conflict with foreign fishing boats a decade ago that led some Somali fishermen to become pirates - hijacking ships for ransom.



Piracy has since declined with foreign naval patrols and as ships added security.



The newly permitted Chinese fishing boats are also expected to be armed.