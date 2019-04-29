ລັດຖະບານພັກສັງຄົມນິຍົມສະເປນ ໄດ້ຮັບຄະແນນສ່ວນໃຫຍ່ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແຕ່ໄດ້ຂາດຄະແນນສຽງສ່ວນ
ຫຼາຍເພື່ອທັບມ້າງຜົນອອກມາໃນອັນທີ່ການລົງຄະແນນສຽງຂອງພັກອະ
ນຸລັກນິຍົມໄດ້ແບ່ງແຍກອອກໄປເປັນສາມສ່ວນນັ້ນ. ບັນດາກຸ່ມພັກຂວາ
ຈັດ ແລະພວກເປັນກາງໄດ້ເສຍໄຊຢ່າງໃຫຍ່ ຈົນເຖິງເທົ່າປັດຈຸບັນ ໄດ້ເປັນ
ຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນ ຄືພັກ Popular ນັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານເປໂດຣ ຊານເຈສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່
ນອກຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງພັກ ໃນນະຄອນມາດຣິດວ່າ “ພັກສັງຄົມນິຍົມ
ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ. ອະນາຄົດໄດ້ຊະນະ ແລະອະດີດໄດ້ເສຍໄຊໄປ.”
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍວ່າ ການປົກຄອງອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຈັດໃຫ້ເຂົ້າ
ກັບບັນດາພັກກາງອຽງຊ້າຍ ທີ່ໄດ້ເປັນບັນດາຄູ່ແຂ່ງທີ່ຂົມຂື່ນນຳຂຶ້ນມາ
ສູ່ການເລືອກຕັ້ງ.
ດ້ວຍການນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ 99 ເປີເຊັນ ບັນດາພັກແຮງງານສັງຄົມນິ
ຍົມສະເປນ (PSOE) ໄດ້ນຳໄປສູ່ໄຊຊະນະດ້ວຍການຄາດຄະເນ 28 ເປີເຊັນ
ຂອງການລົງຄະແນນສຽງນິຍົມ ໂດຍຄາດໝາຍວ່າຈະໄດ້ຮັບ 123 ບ່ອນນັ່ງ
ໃນຈຳນວນ 350 ບ່ອນໃນສະພາ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າ 40 ບ່ອນນັ່ງທີ່ໄດ້ມີຢູ່ແລ້ວ.
ແຕ່ວ່າ ພັກ Popular (PP) ຊຶ່ງໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ 17 ເປີເຊັນ ໄດ້ເສຍບ່ອນ
ນັ່ງຂອງຕົນເອງເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງ ຫລຸດລົງມາຈາກ 137 ຫາ 65ບ່ອນນັ່ງ.
ນັກວິເຄາະດ້ານການເມືອງ ທ່ານຣາມົນ ເປີຣາລຕາ ສາສດາຈານວິຊາກົດໝາຍຢູ່ມະ
ຫາວິທະຍາໄລ Complutense Madrid ກ່າວວ່າ “ບັນຍາກາດຂອງປະເທດເນັ້ນໜັກ
ໃຫ້ເຫັນໄປສູ່ຄວາມເປັນກາງ. ການແບ່ງປັນກັນເປັນສາມພາກສ່ວນຂອງຝ່າຍຊ້າຍ
ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວວ່າຈະເປັນການເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພັກ PP ໂດຍຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍ
ຄົນ ພາກັນໄປບ່ອນບັດໃຫ້ພັກ Vox.
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