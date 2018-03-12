ບັນດາພັກການເມືອງ ຂອງຊີແອຣາ ເລອອນ ອາດເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ ການເລືອກຕັ້ງ ຂັ້ນຊີ້ຂາດ

ພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນຂອງ Sierra Leone ໄດ້ຮັບຄະແນນນຳໜ້າໜ້ອຍ
ໜຶ່ງ ໃນການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ດ້ວຍ
ຄະແນນສຽງ 75 ເປີເຊັນ. ແຕ່ດ້ວຍໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນຍັງຫ່າງໄກຢູ່ນັ້ນ,
ບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຕອນນີ້ ແມ່ນກຳລັງຫາທາງ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງພັນທະມິດ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກປະຊາຊົນ Sierra Leone ຫຼື SLPP, ຊຶ່ງແມ່ນ
ນາຍພົນ ບຳນານ, ທ່ານ ຈູລີອັສ ມາອາດາ ບີໂອ (Julius Maada Bio) ມີ
ຄະແນນສຽງ 43.3 ເປີເຊັນ, ນຳໜ້າຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ຈາກພັກສະພາ ປະຊາ
ຊົນ ຫຼື APC ຢ່າງຫວຸດຫວິດ, ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານ ຊາມູຣາ ກາມາຣາ (Samura Kamara) ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ
ສຽງ 42.6 ເປີເຊັນໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນນຶ່ງຕ້ອງການຄະແນນສຽງ 55 ເປີເຊັນ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະໃນຮອບທຳອິດ.
ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ໄດ້ລົງທະບຽນເພື່ອອອກສຽງໃນການ
ເລືອກຕັ້ງ, ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ເປັນນຶ່ງໃນການ
ແຂ່ງຂັນທີ່ສູສີທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ ອາຟຣິກາ
ຕາເວັນອອກ. ປັດຈຸບັນນີ້ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ເອີແນັສ ໄບ ໂກໂຣມາ
(Earnest Bai Koroma) ຈາກພັກ APC ຕ້ອງໄດ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງ
ຈາກປະຕິບັດໜ້າທີ່ ມາໄດ້ສອງສະໄໝ.
ພັກ APC ໄດ້ສ້າງປະຫວັດ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,
ໃນຂະນະທີ່ພັກ SLPP ແລະ ພັກຝ່າຍຄ້ານອື່ນໆ ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະທຳການ
ປ່ຽນແປງ. ພັກ APC ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດ
ທິພາບ ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກ ອີໂບລາ ໃນປີ
2014 ແລະ ເຫດດິນເຈື່ອນ ໃນປີ 2017, ເຊິ່ງລວມກັນແລ້ວ ປະຊາຊົນ
ຊີແອຣາ ເລອອນ ຫຼາຍພັນຄົນແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ຫຼື NEC ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຜົນຄະແນນ
ສຸດທ້າຍຈະຖືກເປີດເຜີຍ ກ່ອນວັນພຸດ ແຕ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ການນັບຄະແນນ
ຄືນ ໃນສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ 82 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນ
ຢູ່ ຍ້ອນວ່າບັດຄະແນນສຽງບາງໃບ ໄດ້ຖືກພິມໂດຍບໍ່ມີເລກລະຫັດ. ການ
ຂາດເລກລະຫັດ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຕຳໜິຕິຕຽນ ຈາກຕົວແທນຂອງພັກ
ທີ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງ.
ທ່ານ David ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້
ວ່າ "ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສະໜອງການຮັບປະກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງ
ຫ້ອງການເມືອງ ແລະ ສູນລົງຄະແນນສຽງ ໃນພາກພື້ນໝົດທຸກແຫ່ງ
ຂອງພວກເຮົາວ່າ ການນັບຄະແນນຄືນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວສຳ
ເລັດ, ແລະ ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນມື້ນີ້. ແລະ ພວກເຮົາຄາດວ່າ ຈະແລ້ວ
ສຳເລັດໃນຕອນກາງເວັນຂອງມື້ອື່ນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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