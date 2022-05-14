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ວັນເສົາ, 14 ພຶດສະພາ 2022
ລາວ

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​​ເທດ​ ສ​ຫລ ພົບ​ປະ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ສ​ປ​ປ​ ລາວ

​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງເວັນ​ດີ ເຊີ​ແມນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ສະ​ເຫຼືມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກາ​ນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ປ​ປ ລາວ

ທ່ານນາງເວັນດີ ເຊີແມນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ສ​ປ​ປ ລາວ ໃນມື້ວານນີ້. ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສາຍ​ພົ​ວ​ພັນ ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບລາ​ວ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ ຮວມ​ທັງ​ການ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຮ່ວມ​ກັນໃນ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ກາງ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ ແລະ​ການ​ຮ່ວມມື​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ເບີດ​ຕົກ​ຄ້າງ ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຊີ​ແມນ ໄດ້​ກ່າວ​ຂອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈລາວ ໃນ​ການ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ ປີ 2022 ຂອງ​ພາ​ຄີ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ໃຫ້ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຫວັງທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງດ້ານ​ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ການ​ປົກ​ຄອງ​ທີ່​ດີ ແລະ​ຮັບ​ມື​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ພວມ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ພາກ​ພື້ນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ. ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ກ່າວ​ວ່າ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ​ເຊີນ​ແມນຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ເອົາ​ເລື້ອງສົງ​ຄາມ ​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເກາະ​ຜິດ ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ຂອງ​ປູ​ຕິນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຫາ​ລື​ກັນ.

Deputy Secretary Wendy Sherman met today in Washington with Saleumxay Kommasith, Minister of Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic. The leaders discussed ways to strengthen the U.S.-Laos relationship, including shared interests in affirming ASEAN centrality, regional stability, and cooperation on war legacy issues. The Deputy Secretary thanked Laos for serving as the 2022 Co-Chair for the Mekong-U.S. Partnership, noting that we look forward to continued progress on people-to-people relations, health security, good governance, and sustainability challenges facing the Mekong subregion. Deputy Secretary Sherman also raised Putin’s unprovoked war against Ukraine.

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