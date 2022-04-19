ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ໄດ້ເລີ້ມລະບາດ ຢູ່ທີ່ເມືອງດັ່ງກ່າວຂອງຈີນ ໃນເດືອນມີນາ. ຄົນຊະລາ 3 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທັງໝົດມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.
ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ທ່ານວູ ກັນວູ ກ່າວວ່າ “ຫລັງຈາກເຂົ້າໂຮງໝໍ ອາການຂອງເຂົາເຈົ້າຮ້າຍແຮງລົງຕື່ມ ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດຫລັງຈາກພະຍາຍາມຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ເປັນຜົນສຳເລັດ.”
ອັດຕາການເສຍຊີວິດໃນຈຳນວນຕ່ຳຂອງນະຄອນຊຽງໄຮ້ ຈາກການລະບາດໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີຄຳຖາມໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກສາກົນ.
ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ມີປະຊາຊົນຢູ່ 26 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາ ໃນການຮັບມືກັບການຕິດແປດທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກການຕິດແປດ ຂອງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ.
ການລະບາດຂອງກໍລະນີໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແມ່ນພວມເກີດຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນປັກກິ່ງນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດ “ສູນກໍລະນີໂຄວິດ” ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຈຳກັດການລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃຫ້ໝົດໄປ ຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ການລະບາດໂຄວິດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໄດ້ເລີ້ມເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ມີຜົນເປັນລົບໃນການກວດໂຄວິດ-19 ກັບພວກທີ່ມີຜົນເປັນບວກ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ລາຍງານວ່າ ຜົນການກວດໂຄວິດຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຢູ່ຕາມບັນດາຕຶກອາຄານຄຸ້ມຄົນຢູ່ ອີງຕາມກຸ່ມ Wechat.
ຊາວຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ມີບັນຫາການໃນສົ່ງຜົນ ການກວດໃສ່ app ຂອງລາວ ແລະຫ້ອງການບໍລິຫານອາຄານຂອງອາພາດເມັນ ໄດ້ພະຍາຍາມກີດກັ້ນການນຳສົ່ງອາຫານ ໄປໃຫ້ຄອບຄົວຂອງລາວ ຢ່າງໜ້ອຍລາວຕ້ອງໄດ້ແບ່ງປັນຜົນການກວດກັບບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ອາຄານດຽວກັນກັບລາວ ທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ສິດສ່ວນໂຕ.
ໃນກໍລະນີຈຳນວນນຶ່ງ ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກັກບໍລິເວນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາຕຶກອາຄານບ່ອນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເວລາໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກການກັກໂຕແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດ ຕໍ່ກົດລະບຽບລັດຖະບານ.
Shanghai has announced its first deaths since the omicron version of the coronavirus broke out in the Chinese city in March. The three elderly people who died Sunday all had underlying conditions and were unvaccinated, according to officials.
“After entering hospital, their conditions grew worse and they died after attempts to save them were unsuccessful,” Shanghai Health Commission inspector Wu Ganyu said.
Shanghai’s low death rate from the current outbreak has been questioned by international health officials.
Shanghai’s 26 million residents have been ordered to remain in their homes since early April in response to the surge of new COVID-19 infections largely driven by the highly contagious omicron variant.
The breakthrough of new COVID-19 cases in China is happening despite Beijing’s official “zero COVID” strategy that aims to completely eliminate coronavirus outbreaks across the mainland.
The COVID outbreak in Shanghai has begun pitting COVID-negative people against COVID-positive residents, according to news reports.
A foreign resident had trouble uploading his tests results to his health app and his apartment building’s management attempted to block his family’s food deliveries unless he shared his results with his fellow apartment dwellers, a privacy violation.
In some cases, people who had been placed in quarantine were not able to gain access to their apartments once released from quarantine, a violation of state guidelines.
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