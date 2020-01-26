ສຳລັບ ພວກທີ່ອຶດຫິວ ແລະເຈັບປ່ວຍ ຈຳນວນ 7,000 ຄົນ ທີ່ເປັນນັກໂທດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄາດຕະກຳໝູ່ ທີ່ມີຊື່ສຽງເນົ່າເໝັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ ເມື່ອວັນທີ 27 ເດືອນມັງກອນ ປີ 1945 ນັ້ນ ໄດ້ເປັນມື້ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ມັນໄດ້ເປັນວັນ ທີ່ພວກທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າໄປປົດປ່ອຍພວກນັກໂທດທັງຫຼາຍທີ່ຍັງເຫຼືອ ຢູ່ທີ່ຄ້າຍໃນເມືອງອັອສວິຕສ໌ ຜູ້ທີ່ຕົກຄ້າງ ໃນເວລາທີ່ພວກນັກໂທດຈຳນວນ 56,000 ຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຕາມຄວາມໝາຍຂອງຊື່ທີ່ວ່າ “ການເດີນສູ່ຄວາມຕາຍ ຫຼື death marches” ໃນຂົງເຂດກ້ຳຕາເວັນຕົກ ຂອງເຢຍຣະມັນ.
ລວມຢູ່ໃນກຸ່ມພວກທີ່ຖືກຊ່ອຍກອບກູ້ຊີວິດມາໄດ້ ຊຶ່ງບໍ່ໜ້າຈະເປັນແນວນັ້ນ ເພາະການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຊ່ອຍຊີວິດ ກໍເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຈັບປ່ວຍໜັກຫຼາຍທີ່ຈະລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກການເດີນໄປສູ່ຄວາມຕາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍມີ ທ່ານປຣີໂມ ລີວາຍ ແລະທ່ານວິກເຕີ ແຟັຣກໂກລ ທັງສອງທ່ານນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນນັກຂຽນ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ໃນການຂຽນບົດສະທ້ອນທີ່ປຸກເລົ້າຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມໝາຍຂອງການເປັນມະນຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນຄອຍຖ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກໍແມ່ນທ່ານ ອໍໂຕ ແຟັຣກ ພໍ່ຂອງທ່ານນາງ ແອນ ແຟຣັກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຽນບັນທຶກປະຈຳວັນ ແລະເປັນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳເອົາບົດຂຽນບັນທຶກຊີວິດປະຈຳວັນໃນການຫລົບລີ້ຂອງທ່ານນນາງ ຢູ່ໃນນະຄອນແອມສເຕີແດມ ນັ້ນ ມາພິມອອກເຜີຍແຜ່. ປຶ້ມຫົວນີ້ ດຽວນີ້ ເປັນນຶ່ງໃນບົດຄວາມຊົງຈຳ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ໃນມື້ນີ້ ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພວກລາງລົດໄຟແລ້ວ ພວກເຮືອນທະຫານທີ່ເພພັງ ແລະຢູ່ດ້ານຫລັງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພວກຫຼັກເສົາຮົ້ວສູງທີ່ຍຶດຕິດດ້ວຍເສັ້ນໜາມໝາກຈັບ ມັນອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຈະລືມຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການສັງຫານໝູ່ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຄ້າຍອັອສວິຕສ໌. ອານຸສາວະລີອັອສວິຕສ໌ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ກ້ຳຕາເວັນອອກ ຂອງເມືອງຄຣາຄອບໃນໂປແລນ ປະມານ 70 ກິໂລແມັດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
For some 7,000 starved and sick prisoners in the world's most notorious mass-murder site, January 27, 1945 was a life-changing day.
It was the day Russian soldiers liberated the remaining prisoners of Auschwitz, left behind when ca. 56,000 healthier inmates were sent on aptly named "death marches" west toward German territory.
Among those rescued ironically, saved because they were too ill to survive a march were Primo Levi and Victor Frankl, both writers later known for their stirring reflections on what it means to be human. Also waiting there was Otto Frank, the father of diarist Anne Frank, and the person who ushered her diary of life in hiding in Amsterdam into publication. The book is now one of the best-known memoirs in the world.
Today, if it weren't for the railroad tracks, the ruins of barracks, and the stern, overbearing presence of the high barbed wire fences, it might be possible to forget the misery and mass executions that took place at the Auschwitz. The Auschwitz Memorial is located some 70 kilometers east of Krakow, Poland.