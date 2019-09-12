ຊາວອາເມຣິກັນໄດ້ຢຸດການເຮັດວຽກເຮັດງານໄວ້ຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອລະນຶກເຖິງການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາປີ 2001 ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກືອບຮອດ 3,000 ຄົນ ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ, ລັດເວີຈີເນຍ ແລະເພັນຊິລເວເນຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ເມລາເນຍ ທຣຳ ພາກັນຍ່າງອອກໄປຢືນງຽບຢູ່ນອກທຳນຽບຂາວ ເພື່ອທຳການລະນຶກເຖິງເຫດການດັ່ງກ່າວໃນເວລາ 8 ໂມງ 46 ນາທີ ຕອນເຊົ້າ, ຊຶ່ງກົງກັບເວລາທີ່ພວກຈີ້ເຮືອບິນ ໄດ້ບັງຄັບເຮືອບິນອາຍພົ່ນໂດຍສານ ລຳທຳອິດໄປຕຳໃສ່ສູນກາງການຄ້າໂລກ ຫລື World Trade Center ໃນນະຄອນນິວຢອກ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ເພື່ອໂອ້ລົມກັບຄອບຄົວຂອງ 184 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດໄປ ໃນຕອນທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຄາຍດາ ໄດ້ເອົາເຮືອບິນທີ່ຖືກຈີ້ ໄປຕຳໃສ່ຕຶກກອງບັນຊາການ ໃຫຍ່ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ.
"ມັນເປັນມື້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມວິຕົກ, ຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມເສຍໃຈ ແລະ ຄວາມໂກດເຄືອງທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳທີ່ ໝາຍເຖິງມື້ດຽວກັນໃນ 18 ປີ ກ່ອນ.
ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ຮັບປະກັນຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວເຫລົ່ານີ້ ໂດຍກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຮົາມາຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນມື້ນີ້ ກໍແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມແນ່ວແນ່ຂອງພວກເຮົາ ມີສືບຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະບໍ່ມີວັນຫລົງລືມມັນໄດ້ຈັກເທື່ອ. ການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະຫາທາງທີ່ຈະທຳລາຍຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ແຕກສະຫລາຍ. ແຕ່ວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຈັກເທື່ອ. ວັນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂັ້ມແຂງຫລາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມເດັດດ່ຽວສູງຂຶ້ນ, ແລະຕັດສິນໃຈຢ່າງແນ້ວແນ່ຫລາຍຂຶ້ນອີກ ກວ່າເກົ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ນັ້ນກໍຄື ວັນດັ່ງກ່າວນີ້ສະແດງໃຫ້ຄົນຮູ້."
ທ່ານໄດ້ສັນລະເສີນ "ຄວາມອົງອາດກ້າຫານ ແລະຈິດໃຈເດັດດ່ຽວບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ອຸປະສັກໃດໆ” ຂອງທະຫານສະຫະລັດ ໃນການໂຕ້ຕອບຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ທົ່ວໂລກ. ຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ ເວົ້າຕື່ມວ່າ ອາເມຣິກາ "ບໍ່ໄດ້ຊອກຫາກໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງ" ແຕ່ຈະໃຊ້ທຸກອາວຸດສະສົມຂອງຕົນ ທີ່ມີຢູ່ "ໃນແບບທີ່ເຕັມຂະໜາດ” ເມື່ອຖືກໂຈມຕີໄປພ້ອມໆກັບ "ຄວາມກ້າແກ່ນຂອງຈິດໃຈຄົນອາເມຣິກັນ, ແລະ ຈິດໃຈນັ້ນບໍ່ມີວັນທີ່ຈະຖືກທຳລາຍໃຫ້ແຕກສະຫລາຍໄດ້."
ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຍົກເລີກການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ, ທ່ານທຣຳກໍເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ຕີພວກນັກ ລົບຂອງພວກນີ້ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ “ຢ່າງໜັກແບບທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນຈັກເທື່ອ” ເປັນເວລາ 4 ວັນ. ກຸ່ມຕາລີບານທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອັຟການິສຖານໃນປີ 2001 ໄດ້ໃຫ້ບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງເຄືອຂ່າຍອາລ-ຄາຍດາໃນພາກພື້ນດິນ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍໂຈມຕີໃນວັນທີ 11 ເດືອນ 9 ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.
ສ່ວນຢູ່ນິວຢອກນັ້ນ ກໍມີການຈັດພິທີຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ສູນ ຫລື Ground Zero ຊຶ່ງຜູ້ຄົນພາກັນອ່ານຊື່ຂອງພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໃນວັນທີ່ ດຽວນີ້ໄດ້ຖືກຈົດຈຳ ຢູ່ໃນຫ້ວງຄວາມຊົງຈຳຂອງຄົນອາເມຣິກັນຢູ່ທົ່ວປະເທດຢ່າງບໍ່ມີວັນລືມໄດ້.
ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເມືອງ ແຊງສວີລ (Shanksville) ໃນລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຢູ່ໃກ້ບ່ອນທີ່ ຖ້ຽວບິນທີ 93 ຂອງສາຍການບິນ United Airlines Flight ໄດ້ຕົກລົງ ພາຍຫລັງທີ່ ພວກຄົນໂດຍສານໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໄດ້ຈີ້ເຮືອບິນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ຈະເອົາມັນໄປຕຳໃສ່ທຳນຽບຂາວ.
ຜູ້ຊາຍ 19 ຄົນທີ່ມີການພົວພັນກັບເຄືອຂ່າຍ ອາລ-ຄາຍດາ ໄດ້ດຳເນີນການຈີ້ເຮືອບິນ 4 ລຳທີ່ກ່າວມານັ້ນ.