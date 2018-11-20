ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນທາດແຮ່ຢູ່ເຂດເຊໂປນ ແລະພູເບ້ຍຈະຢຸດການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດແຮ່
ທາດໃນປີ 2020 ແລະໃນປີ 2021 ເພາະປະລິມານແຮ່ທາດທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນເຂດສຳປະ
ທານບໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະລົງທຶນຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີລາຍງານ
ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ຢືນຢັນວ່າ
ແຮ່ທາດຢູ່ທີ່ເຂດສຳປະທານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Lane Xang Mineral ຈຳກັດ ແລະບໍລິ
ສັດ Phoubia Mining ຈຳກັດມີປະລິມານລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຈາກສະພາບການ
ທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນກໍເຮັດໃຫ້ສາມາດຄາດໝາຍໄດ້ວ່າປະລິມານແຮ່ທາດໃນເຂດສຳ
ປະທານຂອງທັງ 2 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຈະຍັງເຫຼືອໃນປະລິມານທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ທີ່ຈະລົງທຶນຂຸດ
ຄົ້ນອີກຕໍ່ໄປໃນປີ 2020 ແລະປີ 2021 ຕາມລຳດັບ.
ໂດຍສຳລັບເໝືອງແຮ່ເຊໂປນໃນເຂດເມືອງວີລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງເປັນ
ການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ Minerals and Metal Group (MMG) ຈາກຈີນນັ້ນໄດ້ເລີ້ມ
ການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດຄຳໃນປີ 2003 ແລະທອງແດງໃນປີ 2005 ຊຶ່ງນັບແຕ່ໄດ້ເລີ້ມ
ການຂຸດຄົ້ນດັ່ງກ່າວຈົນຮອດກາງປີ 2018 ນີ້ກໍປາກົດວ່າສາມາດຜະລິດຄຳໄດ້ໃນປະ
ລິມານລວມ 1.2 ລ້ານອອນ ແລະທອງແດງ 9 ແສນກວ່າໂຕນ ໂດຍໄດ້ສົ່ງມອບຄ່າສຳ
ປະທານ ແລະພັນທະຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວໃນມູນຄ່າລວມ 1,400 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ທັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເມືອງວີລະບູລີ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່
ໃນມູນຄ່າ 750,000 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.
ຫາກແຕ່ດ້ວຍປະລິມານແຮ່ທາດທີ່ຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ MMG
ໄດ້ຢຸດການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດຄຳໃນທ້າຍປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາຈຶ່ງຍັງເຫຼືອພຽງການ
ຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດທອງແດງທີ່ຄາດວ່າໃນປີ 2018 ນີ້ ຈະຜະລິດໄດ້ບໍ່ເກີນ 80,000
ໂຕນ ເພາະໃນຊ່ວງ 9 ເດືອນຂອງປີ 2018 ນີ້ກຸ່ມບໍລິສັດ MMG ສາມາດຂຸດຄົ້ນ ແລະ
ຜະລິດທອງແດງໄດ້ພຽງ 62,941 ໂຕນເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງດ້ວຍການຜະລິດທີ່ຫລຸດລົງດັ່ງກ່າວ
ກໍເຮັດໃຫ້ກຸ່ມ MMG ໄດ້ຂາຍສຳປະທານໃຫ້ກຸ່ມ Chifeng ຈາກຈີນໃນເດືອນມັງກອນ
ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຄາດວ່າຈະສາມາດຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດທອງແດງໄດ້ເຖິງປີ 2020
ເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ແຮ່ເງິນ ແລະແຮ່ທອງແດງຢູ່ທີ່ເຂດພູເບ້ຍໃນແຂວງໄຊສົມບູນ
ຂອງບໍລິສັດ Phoubia Mining ຈຳກັດ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງກຸ່ມ Pan Australia
ນັ້ນ ໄດ້ເລີ້ມການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດຄຳ ທອງແດງ ແລະເງິນຢູ່ທີ່ເຂດພູຄຳ ນັບແຕ່ປີ
2008 ເປັນຕົ້ນມາອີກທັງໄດ້ເລີ້ມການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດຄຳ ແລະເງິນ ຢູ່ທີ່ເຂດບ້ານ
ຫ້ວຍຊາຍ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາເຖິງປີ 2017 ນັ້ນກໍປາກົດວ່າຜະລິດຄຳໄດ້ໃນ
ປະລິມານລວມເກີນກວ່າ 1.15 ລ້ານອອນ ທອງແດງ 574,086 ໂຕນ ແລະແຮ່ເງິນເກີນ
ກວ່າ 8 ລ້ານ ໂຕນ ໂດຍໄດ້ສົ່ງມອບຄ່າສຳປະທານ ແລະພັນທະຕ່າງໆໃຫ້ລັດຖະບານ
ລາວໃນມູນຄ່າລ່ວມເກີນກວ່າ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະຄາດວ່າປະລິມານແຮ່
ທາດ ທີ່ມີຢູ່ຈະສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້ເຖິງປີ 2021 ເທົ່ານັ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນລາວໃນແຂວງໄຊສົມບູນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງການລາວນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາກໍຄືບໍລິສັດ Phoubia Mining ຍັງ
ບໍ່ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປູກສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່
ຄຳຂອງບໍລິສັດ Phoubia ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ຂັ້ນສູງແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນວ່າ:
“ບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຮຽນມານີ້ ແມ່ນທາງບໍລິສັດ Phoubia Mining ຍັງບໍ່ທັນຈ່າຍ
ຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ບ່ອນທີ່ທີ່ດິນເຂົາເຈົ້າຖືກຜົນກະທົບໃນບໍລິເວນຂອບເຂດ
ຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາກະມີແຕ່ອີງໃສ່ກົດໝາຍການຊົດເຊີຍ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງຢູ່ໃນ
ຂັ້ນຕອນຂອງທາງຂັ້ນເຈົ້າເມືອງ ແລະພະແນກຕ່າງໆ ໄດ້ລົງໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ
ແລ້ວກະສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກະວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການຕິດຕາມກວດກາມີ
ການແກ້ໄຂແນວໃດຫັ້ນກະໃຫ້ລາຍງານສະພາບຂອງພວກເຮົາ.”
ໂດຍເຂດສຳປະທານຂອງບໍລິສັດ Phoubia Mining ທີ່ເຂດພູຄຳ ແລະເຂດບ້ານຫ້ວຍ
ຊາຍດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອທີ່ລວມກວ້າງກວ່າ 2,600 ກິໂລແມັດມົນທົນ ທີ່ໄດ້ກວມເອົາທີ່ດິນ
ທຳກິນ ແລະສິ່ງປູກສ້າງຂອງປະຊາຊົນລາວ 94 ຄົວເຮືອນ ສ່ວນບໍລິສັດ Phoubia
Mining ກໍໄດ້ສະເໜີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກກະທົບ
ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງປີ 2014-2016 ທີ່ຜ່ານມາ.
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