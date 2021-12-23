ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຈະຟື້ນຟູການທູດກັບເກົາຫຼີເໜືອແມ່ນຂັດແຍ້ງກັນກັບຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ທີ່ຈະສ້າງແນວໂຮມລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບໄພຂົ່ມຂູ່ສອງຢ່າງ ທີ່ມາຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຈາກຈີນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ເກືອບຈະໝົດສະໄໝ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ຊຶ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022 ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ ອິນ ໄດ້ເລັ່ງລັດຂໍ້ລິເລີ້ມສັນຕິພາບຂອງທ່ານ ດ້ວຍການເຂົ້າໄປພົວພັນຄືນໃໝ່ກັບພຽງຢາງ. ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການຢຸດຊະງັກໃນການເຈລະຈາທາງດ້ານນິວເຄລຍມາເປັນເວລາດົນນານລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະພຽງ ແລະການໂອ້ລົມສົນທະນາ ລະຫວ່າງສອງເກົາຫຼີ ທີ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ.
ເພື່ອຈະຟື້ນຟູການເຈລະຈາ ລັດຖະບານທ່ານມູນ ແຈ ອິນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະກາດຢ່າງເປັນກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດລົງຂອງສົງຄາມເກົາຫຼີໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1950 ຊຶ່ງຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທັງຈາກສະຫະລັດແລະຈີນ ສອງປະເທດທີ່ພວມມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ.
ລັດຖະບານທ່ານມູນ ແຈ ອິນ ພິຈາລະນາວ່າ “ການປະກາດທາງການເມືອງກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດຂອງສົງຄາມ ແມ່ນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງການເຈລະຈາສັນຕິພາບ” ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້.
ທ່ານເຄັນ ກາວສ໌ (Ken Gause) ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການວິເຄາະຄູ່ປໍລະປັກທີ່ອົງການ CNA ກ່າວວ່າ ການຜັກດັນຂອງໂຊລເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຈີນ ໃນການປະກາດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງສ່ວນນຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ ບໍ່ບອຍຄອດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວທີ່ປັກກິ່ງ.
ທ່ານກ່າວສ໌ ເວົ້າວ່າ “ກິລາໂອລິມປິກຈະອຳນວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ໂອ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນເພື່ອຢາກຮູ້ຈັກວ່າປັກກິ່ງມີຄວາມເຕັມໃຈໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະເອົາບົດບາດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອແລະເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ພົບປະກັນ ຢ່າງໜ້ອຍກໍແມ່ນການໂອ້ລົມກັນໃນທຳນອງໃດນຶ່ງ.”
ໂຊລ ບໍ່ “ໄດ້ພິຈາລະນາ” ທີ່ຈະບອຍຄອດທາງດ້ານການທູດ ຕໍ່ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວທີ່ປັກກິ່ງ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີມູນ ແຈ ອິນ ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການພົບປະສຸດ ຍອດສອງຝ່າຍກັບອອສເຕຣເລຍ.
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