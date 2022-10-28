ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດສອງລູກ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ອີງຕາມ ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວ, ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງພຽງຢາງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດຂອງປະເທດນີ້ ເພີ້ມຂຶ້ນ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໄລຍະສັ້ນ 2 ລູກໄປສູ່ນອກຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກໃນເວລາປະມານຕອນທ່ຽງ, ອີງຕາມການເຕືອນຂອງ ເສນາທິ ການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ຖະແຫຼງການນີ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍິງຈາກແຂວງກາງວອນ (Gangwon) ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ຊຶ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບເກົາຫລີໃຕ້. ຖະແຫຼງ ການນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ກອງບັນຊາການອິນໂດປາຊີຟິກຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ, ການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງນີ້ "ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃນທັນທີຕໍ່ທະຫານ ຫຼື ດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ຫລືຕໍ່ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ", ແຕ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ "ຜົນກະທົບທີ່ເຮັດໃຫ້ຂາດສະຖຽນລະພາບ" ຂອງໂຄງການອາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 46 ລູກ ທີ່ເປັນຈຳນວນ ສູງທີ່ສຸດແບບບໍ່ເຄີຍມາກ່ອນໃນປີ 2022. ການຍິງທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຂັດຕໍ່ມະຕິ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການ ເຄື່ອນໄຫວທາງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃດໆຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ພຽງຢາງຍັງຄາດວ່າຈະດຳເນີນການທົດລອງນິວເຄຼຍອີກເທື່ອນຶ່ງໃນໄວໆນີ້, ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ປີ 2017.
ຫົວໜ້າອົງການຕິດຕາມດ້ານນິວເຄລຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນ ພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຖ້າມີການທົດລອງນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອອີກຄັ້ງນຶ່ງຈະເປັນ ການຢືນຢັນຄັ້ງຫລ້າສຸດວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງ “ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງເຕັມປ່ຽມ ໃນທາງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ສຸດ.”
ທ່ານຣັຟຟາແອລ ກຣອດຊີ (Rafael Grossi), ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ ພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ຫລື ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດ ຂຶ້ນ, ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນທິດທາງອື່ນ".
ການທົດລອງນິວເຄລຍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນຢູ່ໃນວົງຈອນອັນຕະລາຍຂອງ ການສະແດງການຕອບໂຕ້ຂອງກຳລັງແຮງທາງທະຫານຢູ່ແລ້ວ.
4 ມື້ກ່ອນໜ້ານີ້, ທັງສອງປະເທດເກົາຫຼີໄດ້ຍິງເຕືອນກັນແລະກັນ ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກຝ່າຍ ເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ກວດພົບກຳປັ່ນການຄ້າຂອງເກົາຫຼີເໜືອຂ້າມຊາຍແດນທາງທະເລທີ່ແທ້ຈິງເຂົ້າໄປ.